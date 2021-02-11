Ижысь Эшъяськон юртын ортчиз «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Пичи кенешез

Удмурт азьветлӥсьёс Пичи кенеше люкаськылӥзы

Солэн ужаз пыриськизы «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн шаерысьтымы ёросъёсысь кивалтӥсьёсыз, удмурт азьветлӥсьёс, журналистъёс, Удмуртилэн палэназ улӥсь удмурт огазеяськонъёслэн кивалтӥсьёссы.

Люкаськемъёс удмурт калыклэн 14-тӥ ӧтчамезлэсь резолюцизэ юнматӥзы. Отын «Удмурт Кенешлэн» ужез кӧня ке ӧръёсъя пусъемын: этнополитика но право, демография, семья политика но тазалыкез утён, дышетон, калык творчество но профессиональной искусство, этнотуризм, иворъёсъя технологиос но СМИ, егитъёсын ужан политика.

Пичи Кенешын ик быръемын вал «Удмурт Кенеш» огазеяськонлы выль вице-президентъёс. Та интыосы ӵектэмын но огкылысь сямен быръемын УдГУ-ысь дышетӥсь, филология наукаосъя доктор Наталья Кондратьева, Удмуртиысь калыкъёслэн ассамблеязылэн кивалтӥсез Владимир Байметов но «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Ижысь Устинов ёросысь кивалтӥсез Елена Ленцова.

Со сяна, люкаськемъёс «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэсь выль исполкомзэ бырйизы. Отчы 34 адями пыртэмын вал.

Пичи кенешын удмурт калыкен, анай кылын герӟаськем пӧртэм юанъёс ӝутэмын на вал. Одӥгез бадӟым сюлмаськон: матэктӥсь перепись.

Калыкез ладъян-чотан луоз ини туэ сентябре. Россиысь калыкъёс солы али ик дасясько ни. Угось переписьысь лыдпусъёс лыдэ басьтӥсько огъя политика, экономикаез радъяку, пӧртэм программаос дасяку.

Тросэз али но уг валало, малы перепись дыръя одно ик тыршоно астэ удмурт шуыса гожтыны. Угось макем тросгес луоз калыкмылэн лыдыз, сокем лыдэ басьтӥськоз солэн мылкыдыз.

Пичи кенеше люкаськемъёс огкылысь луизы: переписен герӟаськем ужпумъя удмурт калыкмылы нимысьтыз вазиськон дасяно, план кутоно.

Люкаськемъёс мукет сюлмаськытӥсь ужпумъёсъя но кенешизы на. Ваньмыз сярысь пыр-почгес лыдӟыны луоз «Удмурт дунне» газетлэн матысь номеръёсаз.

Елена Васильева