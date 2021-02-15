Ижкарын «Пельняньлэн калыккуспо нуналыз» фестивальын ог 10 тонна пельнянь сиемын

Ижысь Киров нимо паркын чурен сылӥсь палаткаос пушкысь пар потэ — отын пельнянь пӧзе. Ческыт сиёнлэсь вуэмзэ калык кузь черодъёсын вите. Озьы 13-тӥ феврале ортчем «Пельняньлэн калыккуспо нуналэз» фестивальын ог 40 сюрс муртэ сюдыны 10 сюрс пала тонна пельнянь кулэ луиз!

Кез ёросысь Лекомцев кузпалъёс

Туспуктӥз Максим Егоров

Кинлы мар, вормисьёслы — пельнянь

Пельнянь котырын люкаськемзы сяна, калык няняськиз Кез ёросысь куноос, Лекомцев кузпалъёс, борды — соос Нюлэсмурт но солэн Кукры-Баба кышноез дӥсяськыса лыктӥзы. Вож пальтооссы вылын шудон коньыос вурӟылэмын — соос, пе, нюлэскытӥ ивор бичаса ветло. Тросэзлэн потӥз «нюлэскысь вуэм» куноосын ӵош фотое пуксемзы — палэнтӥзы ӧз ортчы Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов но.

— Туэ ми «Ческыт сюрес» квестэз радъясьёс пӧлын вал, «Живица» этнокомплексамы куноосты январь ӵоже пумиталлямы, — вера Екатерина Лекомцева. — Куноосмылы юн трос пельнянь дасям: пешникен, кубистаен, губиен, сӥльын. Котькуд нунал табань пыжылӥмы, паронка пӧраллямы. Со сяна, фестивальлы сӥзем видеоос лэсьтылӥмы. Дӥсьмес но асьмеос малпамы но вуримы. Пальтоосмес, мыддорин дӥсяса но, нуллыны луэ. Озьы дӥсяй ке, кӧшкемыт Аша-партналы пӧрмо. Кезъёслэн сыӵе геройзы вань: «аша» шуэм «ишан» кыллэсь пӧрмемын, «партна» «пӧртмаськыны» шуэмез возьматэ.

«Ческыт сюрес» квестэз радъяны юрттэм туризмъя, культурая центръёсты данъязы фестивальлэн бадӟым сцена вылаз. Кузьымъёссы дуре отчы ик тубаллязы «Ческыт сюрес» квестын вормисьёс но. Вань 15 интыосы вуылэм командаослы пельнянь, мясорубка но мукет кузьымъёс сётъязы. Вормисе 7 команда потӥз, пӧлазы — Воткинскысь Наталья Петровалэн семьяез.

— Сюрес вылэ потыкумы, ӧм но малпалэ, вань интыосты ортчомы шуыса, — вера Наталья. — Огаз-кыказ ветлӥмы но, дугдэммы ӧз ни поты. Вань интыосын туж кельшиз, котькудӥз туж аспӧртэм луэ, котькытын милемыз шуныт пумитазы. Озьы шаермес котыръям, татысь культураен тодматским, пиналъёсынымы шулдыръяським. Мӧзмыны дырмы чик ӧй вал.

Данъямын вал фестиваль улсын ортчем мукет вожвыляськонъёсын вормисьёс но. Сцена вылэ бӧрсьысь бӧрсе тубаллязы «Ческыт выжыкыл» конкурсын вормем пиналъёс но соослэн анай-атайёссы, воспитательёссы но дышетӥсьёссы. Ижысь нылпи садысь ужась Марина Родионова фестивале арлы быдэ ветлэ, 2017-тӥ арын со 50 килограмм пельнянь утӥз. Нош туэ Екатерина нылыныз валче вормисе потӥзы пельняньлы сӥзем выжыкылэнызы но суредэнызы. Нош Ува ёросысь Поршур (Поршур-Тукля) гуртысь нылпи садысь пиналъёс но соослэн воспитательзы Елена Орефкова фестивале нырысьсэ вуизы. Соослэн «Как мужик пельмень попробовал» выжыкылзылы жюри 1-тӥ инты сётӥз.

Котькытын — пельнянь

Туспуктӥз Мксим Егоров

— Котьку шедё мыло-кыдо, котьмаин тунсыкъяськись нылпиос, соосын валче ик ужамы, — вера Е. Орефкова. — Одӥг нунал гинэ ӧм гожъяське, трос дырмес висъямы. Выжыкылмы яраз нылпи садын ватсаса тодон-валан сётӥсь педагоглы Татьяна Геннадьевна Машковцевалы. Со выжыкылъя сценарий гожтӥз, пиналъёсын ӵош слайдъёслэсь мультфильм лэсьтӥзы.

7-11 аресъемъёс пӧлын огез вормись — Ижысь 9 аресъем Ева Малиновская. Со шудо выжыкыл сярысь пельнянь гожтэм.

— Выжыкылме гожтыса, вераме потӥз: аспӧртэм, калыклэсь пӧртэм ке но луиськод, эн чигиськы, тон адямиослы шумпотон вайыны быгатӥськод. Та дырозь гожъяськеме ӧй вал, соин мамае юрттӥськиз, — вераз Ева.

Секыт ныпъетэн — розыгрышын утэм 50 килограмм пельнянен — дораз бертӥз Ижысь Ольга Иванова.

Губи, узыр-боры, перепеч но мукетъёсыз

Бадӟым сцена вылын озьы ик ортчиз фолк фестиваль, капчи мылкыд калыклы кузьмазы «Айкай» театр, «Италмас» но «Шулдыр ӝыт» ансамбльёс, Богдан Анфиногенов но мукет артистъёс. Нош мукет сцена вылын лумбыт тодматӥзы Удмуртиысь сиён-юонъёслы сӥзем фестивальёсын. Асьсэлэн ческыт ужрадъёссы сярысь вераны вуизы эграос, кезъёс, яръёс, дэбесъёс, сюмсиос, Можга ёросысь кватчиос, Шаркан ёросысь быгыос, Воткинск ёросысь Перевозной черкогуртысь фестиваль радъясьёс. Ёросъёс калыкез маин гинэ ӧз гочатэ: пешникен, губиен, узы-борыен, сылалтэмъёсын, табанен, фин-угор сиёнъёсын, перепечен, табанен, пельнянен сяна, кырӟанъёсын, эктонъёсын, маскаръяськонъёсын но. Шумпотыса кылзӥськи удмурт кылын кырӟась-верасьёсты — сыӵеосыз ӧжыт ӧй вал.

— Сценамы валтӥсез ӧй вал, соин фестиваль кутскемлэсь азьло малпай вал, калык ӧжытгес луоз шуыса, — вера та сцена вылын ужрадэз нуись Артём Малинин. — Но мон янгышай. Ёросъёсысь вуэм коллективъёс пыр-поч дасяськиллям, трос пӧртэм тунсыко дӥсьёс вуриллям: огез перепечлы пӧрмиз, мукетыз пешниклы, куинетӥез — лымыпоглы… Озьы трос учкисьёсты бордазы кыскыны быгатӥзы.

Сӥльын, картошкаен, сылалтэм кубистаен, чорыген, шпинатэн, тыкваен, вишняен но мукет пушкесъёсын пельнянь сиыса, адямиос пыриськизы пӧртэм мастер-классъёссы, ӵошатсконъёсы, гын сапеген хоккейя чемпионатэ, шулдыр дисктекае. Нунал ӵоже люкам калориосты куштыны луиз PelmenRun бызьылонын но. Мылкыд карисьёс «пельнянь салам» ысъязы — удмурт калык выжыкылъёсысь геройёсын открыткаос келямын вал Россиысь пӧртэм улосъёсы, Беларуссие, Германие, Израиле, Италие, Сербие, Украинае, Швецие…

Лобӟоз-а дӧдьы?

Туэ «Пельняньлэн калыккуспо нуналэз» фестиваль улсын нырысьсэ ортчиз «Пельнянь нискылан». Отчы пыриськисьёс дӧдьыоссэс, тюбингъёссэс пӧртэм амалъёсын лэсьтэм «пельняньёсын» чеберъязы но парадэн ортчизы. Бӧрысь пиналъёс аспӧртэм нискыланъёсын вырйылӥсь ширтылӥзы.

«Пельнянь нискыланэ» 15 команда пыриськиз. Вормисе потӥз Ижысь 12 номеро нылпи садлэн командаез. Соослы робот пылесос кузьмазы — табере утялсконлы ичигес дыр кошкоз, нискыланы ӵемгес быгатозы. 3-тӥ интыозь «нискылтӥз» Можга ёросысь Вылын Юри гуртысь Петуховъёслэн семьязы.

— Интернетысь конкурс сярысь лыдӟим, гуртысьтымы клубысь ужасьёс но пыриськыны ӵектӥзы. Соослэн юрттэменызы ик, нискалан дасям. Пельняньлэн нуналэз бере, тюбингез тэркылы пӧрмытӥм, пушказ пичи «пельняньёс» вурылӥм. Ог 2-3 нунал та бордын ужамы. Фестиваль милемлы кельшиз, нырысьсэ вуимы. Дорын но пельнянь кутыны яратӥськом. Картэлы сӥльын но кубистаен яке картошкаен пельнянь кельше, мыным — сӥльынэз, нош нылпиосмы ваньзэ сиё.

Аспӧртэм нискылан

Петуховъёсты бурдъяны феситвале вылын юриос вуизы, пӧлазы — Татьяна Шутова.

— Азьвыл аръёсы «Пельняньфест» улсын онлайн ортчылӥсь конкуръёсы пыриськылӥ, такмакъёс но гожъяме вань. Частушкаосме «Удмурт дунне» газетэ келяй вал, собере тодӥ: газетчиос, редакциын пельнянь пӧракузы, кырӟаллям соосты. Нош туэ Иже мыныны ӧтизы. Мыло-кыдо вуи фестивалез адӟыны, Петуховъёслэн семьязы понна висьыны.

Ижысь Вахрушевъёслэн семьязы но тюбингез чеберъяллям.

— «Пельняньёсты» машинкаен вури, дэралэсь лэсьтэм чехол борды думылӥ. Сое тюбинг вылысь куштыны, миськыны луэ — вуоно арлы но яралоз, — вераз Надежда Вахрушева.

Нош Пичи Пурга ёросысь Кечур гуртысь Григорьевъёслэн семьязы вашкала дӧдьызэс чеберъяллям. Интернетысь иворез адӟимы но, соку ик вуж дӧдьымы сярысь малпамы, шуэ Александра Петухова.

Туэ 12-тӥ апреле Космонавтикалэн нуналэзлы 60 ар тырме, соин куд-огез дӧдьыоссэс космической аппаратъёслы укшатӥзы. Азвесен кисьтӥськись «инсьӧр пельнянез» лобӟоз шуыса, парад азьын монэ оскытӥз Ижкарысь Алексей Бабушкин.

Аспӧртэм нискылан

— Фестивальлы 2 арня дасяськи, — шуэ Алексей Сергеевич. — Азьвыл аръёсы но фестивале пыриськылӥ ини. Та фестиваль калыкез огазея, адямиосын тодматскиськод-вераськиськод, маке выльзэ тодӥськод.

Удмуртиысь Нациосын ужан политикая министерство пельняньлы сӥзем фестивалез нош ик огазеяз Удмуртиысь пӧртэм выжыосысь потэм, пӧртэм интыосын улӥсь адямиосты но кузьмаз ваньзылы ческыт мылкыд. Ижын сяна, пельмен шулдыръяськонъёс радъяськылӥзы ёросъёсын но. Оскисько: куке но «Пельняньлэн калыккуспо нуналэз» быдэс дуннеез огазеялоз!

Анастасия Шумилова