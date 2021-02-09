Дышетӥсьлы синпелет луоз!

Ижын Дышетӥсьлы синпелет пуктэмын луоз. Таӵе кичӧлтонэн потӥз шаерысьтымы армянъёслэн «Урарту» огазеяськонэнызы кивалтӥсь Мнацакан Аракелян.

Армянъёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥсь

М. Аракелян Дышетӥсьлы синпелет пуктыны ӵектэ

Туспуктӥз Максим Егоров

М. Аракелян верамъя, Дышетӥсьлы синпелет пуктон сярысь вераськонъёс ӝуткаськылӥзы ни ог 5 ар талэсь азьло. Солы эскиз но лэсьтэмын вал — авторез луиз Армениысь тодмо суредась, скульптор Тимур Абрамидзе. Но соку Ижысь армянъёс черк пуктӥзы бере, коньдонзы ӝикытгес луиз.

— Малпасько, Дышетӥсьлы синпелет одно кулэ, — шуэ Мнацакан Меружанович. — Та удысэ туала вакытэ сюлэмзы куремъя гинэ мыно. Соос, номыр возьматэк, вань тодон-валанзэс, яратонзэс сёто нылпиосмылы. Соин ик синпелет пуктон сярысь вераськонмы нош ик ӝутскиз. Мон дэмлай: ойдолэ солы туссэ басьтом Ижысь 35-тӥ школаысь алгебраен но геометриен дышетӥсьлэсь Галина Витальевна Петровалэсь. Сое нылпиос туж зол ярато вал, жаляса верано, пӧламы ӧвӧл ни.

Мнацакан Аракелян одӥг пол шӧдэм: пиосыз маке уйёсы но пуко — кинлы ке курсовойёс гожъяло, чертёжъёс лэсьтыло. (Пичиез 10-тӥ классын дышетске на вал, бадӟымез — ИжГТУ-ын.) Атайзылы валэктӥллям: дышетӥсьсы туж зол висьыны кутскем, школаысь ик кошконо луэм ни. Эмъясьёс шуиллям: улыны ог 2 толэзь сяна кылемын ӧвӧл ни. Солы анализъёс лэсьтон понна 23 сюрс манет кулэ, пе. М. Аракелян соку пиосызлы шуэм:

— Мон тӥледлы сёто 23 сюрс манет, шутэтске ни.

Ог час ортче, пиос ялан кӧлыны уг выдо. Анализъёслы сяна, операцилы 70 сюрс манет кулэ на, пе…

Соку М. Аракелян кенешиз эмъясьёсын, куриз, операциез дунтэк мед лэсьтозы шуыса. Эмъясьёс валазы. Операция бере дышетӥсь ог 7 ар чидаз на. Со дыр ӵоже М. Аракелянлэн пиосыз ялан эскерылӥзы ды-

шетӥсьсэс. Бордазы итӥськизы классысьтызы мукет пиналъёс но.

— Нош одӥг пол дорам бертӥсько, корка дорам люкаськемын анай-атайёс, шуо: тӥ юрттӥды Галина Витальевналы, милям но потэ, — тодаз вае М. Аракелян. — Озьы соос эшшо кӧня ке коньдон люкаса дышетӥсьлы сётӥзы. Мынам соку пушкы тыриз: ӟеч адямиос ӧжыт ӧвӧл!

Дышетӥсь Галина Витальевна Петрова улонысь кошкиз ог 2 ар талэсь азьло. Но солэсь тусбуйзэ нылпиос ноку уз вунэтэ. Синпелетлы азьвылзэ эскизэз табере пичияк выльдозы. Дышетӥсьлы выль тус пуктозы, кияз книга сётозы. Таӵе дэмланэн потӥз Армениысь ик мукетыз художник-скульптор Армен Вартанян. Синпелетэз лэсьтыны со юромо Удмуртие лыктоз.

Мнацакан Меружанович туж оске, туэ май толэзе ик синпелет Ижысь Космонавтъёслэн парказы пуксёз ни шуыса. Но вань на мукет мылкыдыз: кыкетӥзэ сыӵе ик синпелет 35-тӥ школа азе пуктоно.

Элина Кумачёва