Дырыссэ вал со…

Ӵушкан-серекъян куд-огезлэн синмаз тылӝуо пенен пазьгем музэн пыре, я синкылиосыз быдэс бамтӥз кын улэ гырись геры мактал ортчо, нош куддыр жоб дыльдыенызы сялӟиськонэнызы буйгатско.

Рашид Хайдаров

1979-тӥ арын сатира но юмор отделысь корреспондент луи. Уж чырсась бекчеысь вылтӥз уртчыса музэн ӧръяськиз: чагиськонъёс, ӝожтӥськонъёс, гожтэтъёс йыр вылтӥ потымон: эскероно, потано, дунъяно… Озьы шӧдтэк шорысь вуиз Выль ар но.

Авторъёслэн одӥгез но материалзы «Шӧкычлы» ярамон, газетэ поттымон ӧй вал. Аслым ик маке пӧрано луоз ни. Соку ик син азям пуксиз гуртысьтымы шудыны-серекъяны яратӥсь Гыльмияр. Со туж ӵемысь гуртамы Тол бабай кариськылӥз. Сое пӧртмаса, олокыӵе но юмоке уськытъяса, тунсыко кылсуред малпаса, гожтӥ серемес верос. Пӧрмиз кадь: Гыльмияр укно дурысь йӧ шунам вуэн кунояське, кузё кышномуртлэсь быдэс ведра сылалтэм киярзэ лушка. Но клубын шулдыръяськисьёс доры уг вуы. Сюрес урдсы ик бабе но, мамыклэсь лякем тушез сисьмем кияр борды кынме. Выль арез пумитаса бертӥсь егитъёс шедьто сое: «Вот тыныд Гыльмияр — сисьмем кияр». Озьы быриз веросэ.

…Уг тодӥськы, кӧня ортчиз дыр. Ӝӧк вылысьтым телефонэ куангыртӥз. Трубкаез ӝутӥсько: «Пыр ай мон доры».

Василий Михайлович редакторлэсь боз-боз куаразэ кылыса, шальтрай но ӧс дораз вуэмме ик ӧй шӧды.

— Ну, Хайдаров иптэш, — шорам китыр-китыр серекъя редактормы. — Таӵеез редакциямы ӧй вал на. Ме, — ӝӧк вылэ быдэс тетрадь гожъямъёсты сётэ. — Лыдӟы но «Пумитай-а, ӧй-а?» серемес веросэдлэн героезлы валэктон гожты. Ӵуказе планёркаын вераськод…

Ӵуказеяз ӵукна ӝыны час пала планёрка горыса музэн ортчиз. Веросысьтым «Гыльмияр – сисьмем кияр» 12 бам тыр ӝожтӥськон ыстэм. Мон туэ Выль арез татын ӧй но пумита, Белоруссиын колхозмылы куро дасяй. Кытысь мар со Хайдаров мынэсьтым Тол бабай кариськемме пӧртмаса, малпаса чабышъям. Судэ сёто мон сое…

Гуртэ бертылыкум, Гыльмияр агаен пумиськылӥ. Валэктӥсь луэм-а, мар-а: сюлмыз басылскемын вал ини. Монэ ас пизэ кадь пумитаз. Кунултыса, ӟыгыртыса дораз пыртӥз. Кунояз, вераськонмы ылаз. «Нош кытысь тон, Рашитэ, монэ пичи дыръям исамес каремзэс тодӥськод? Сое ведь анаед гинэ но ӧз кылылы, дыр. Вот, шу… Гыльмияр — сисьмем кияр. Чынзэ верамед ук тон. Ӧжытак тӥнь тае, веръясько ке, — ӝӧк вылысь бутылкаез тэшкылляз Гыльмияр агай, — дырыссэ (зэмзэ) сисьмем кияр луисько мон…»

Шумесысь ныркем няньлэн ӝутскемез музэн, «Шӧкычын» уж ӧръяське. Фельетонъёслы гинэ ӧвӧл, серемес веросъёслы но валэктонъёс вуо бере, мылкыд бурдъяське. Таиз веросэ вуныса ӧз вутты на, мукетыз юмок луиз. Таяз учыре редактормы, шорам учкыса, мыняк кариз:

— Тани, иптэш Хайдаров, юморескаысьтыд героеныд тодматскы. Шабердыысь Пуппы Онтонэд вуэм.

— Мон ӧйгес вала кадь, — нием коньы кадь ӟызы ымныро воргорон редактормы вадьсы мыкырскиз: — Монэ ултӥяськоды, серем кариськоды?.. — Собере мон пала берытскиз:

— Нош тон, пиёк, мынам пиелэсь но пичи на уга. Мар озьы сантэмаськод монэ, ӧвӧлтэмзэ вань кариськод.

Нош мон номырзэ уг валаськы. Долкамме Василий Михайловичлэн бызырес куараез вырӟытӥз:

— Тани Шаберды гуртысь Миронов Антон эш та. Тынэсьтыд Пуппы Онтон сярысь юморескадэ ас вылаз басьтэм. Сое но гуртазы Пуппы Онтон, пе, нимало. Нош тон юморескадэ «Пуппы Онтон — пуклё вылэ золтон» шуыса йылпумъяд, соин ик солэн кӧтыз ӝож. Сое, пе, нокин но сокем ӧз ултӥя на вал.

— Мелэ, тани лыдӟе ук, — кисыысьтыз погмаськем газетэз вӧлдэ куно. — Кутсконэз ик янгыш ук татын: Шады шур кузя кыстӥське Шаберды. Ӧвӧл милям Шаберды гуртамы Шады шурмы но. Мар ӧвӧлтэм.

Рашид Хайдаров