Декретысь потэм бере — больничное

2017-тӥ арлэн пумаз пиналы вордскиз, 2018-тӥ но 2019-тӥ аръёсы нылпиеным декретын пуки, кылем арлэн кутсконаз ужаны потӥ. Пиналы ӵем висьылэ. Декрет бере кема уг ужаськы ай бере, валамон, больничной пособие трос уг люкаськы. Но кин ке верась луиз, солэсь быдӟалазэ лыдъян понна декретлэсь азьвыл аръёсты кутыны луэ шуыса — соку угось доходэ но бадӟымгес вал. Светлана О. Пичи Пурга ёрос

Фото: Максим Егоров

Валэктэ Социальной страхованиея фондысь СМИ-осын кусып возись Татьяна Скутина:

2006-тӥ арын 29-тӥ декабре юнматэм «Ужаны быгатонлыкез огдырлы ыштонэн но анай луонэн герӟаськем учыръёс сярысь» 255 номеро федерал законъя больничной тупатӥське, адямилэсь 2 ар ӵоже нуналлы быдэ шоро-куспо уждунзэ (среднедневный доход) лыдэ басьтыса.

Зэм вераськоды: берло 2 ар ӵоже тыро-пыдо доходды ӧй вал бере, озьыен, больничной пособиды ичи луоз. Но 255 номеро федерал законлэн 14-тӥ статьяяз нимаз чурен пусъемын анай луонэн герӟаськем учыръёс сярысь. Отын гожтэмын: нуны витем но ваем понна 1 пол сётӥськись пособилэсь но 1,6 аресозь декретын пукем понна толэзьлы быдэ сётӥськись юрттэтлэсь, озьы ик анайлэн больничнойын пукемез понна пособиезлэсь быдӟалазэ лыдъяку, нылкышнолы луонлык сётӥське азьвыл (нуны ваёно луэмезлэсь азьло) ужам аръёссэ кутыны. Валамон, та учырын нылкышнолэн больничной пособиез но шӧдскымон луоз, доходэз со вакытэ тросгес вал бере. Шуиськоды, пиналды вордскиз 2017-тӥ арлэн пумаз, озьыен, тӥ та аре декретной отпуске кошкиды, басьтӥды нуны витем но ваем понна пособие. Соин ик больничнойдылэсь быдӟалазэ лыдъякуды, та арез кутыны уд быгатӥське — законлэн сыӵе куронъёсыз. Басьтыны быгатӥськоды 2015-тӥ, 2016-тӥ аръёсты.

Со понна больничной листокен ӵош нимаз куриськон гожтоно луоз. Отын пусъёно, ку декретной отпуске кошкиды, ку пиналды вордскиз но кыӵе вакытэ сое утьыса пукиды. Озьы тӥляд нуналлы быдэ шоро-куспо уждунды лыдъяськоз азьвыл аръёстыя. Жаляса верано, уноез нылкышноос та закон сярысь уг тодо, уж дуразы но тыро-пыдо валэктон уг сёто.

Дасяз Елена Никитина