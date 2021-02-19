Дары зынлэсь сюлэм шугектылӥз

Ожмаськон тупаса улонэз дунъяны дышетӥз

Вотка ёросысь Пихтовка черкогуртысь Владимир Докучаевлэн армиысь вакытэз пыӵамын вирен, тыложен, кышканэн но юнманэн.

Владимир Докучаев

Ленинакан

Удмурт пияшез армие бась­тӥ­зы 1988-тӥ арын декабрь толэзе. Келязы Армение. Татын 7-тӥ декабре музъем зурказ, 30 секунд куспын Спитак, Ленинакан (али Гюмри), Кировакан (Ванадзор) но мукет городъёсты ӵошкатӥз. Ог 25 сюрс адями быриз, 140 сюрсэз сӧсыр кылиз. Быдэс Совето Союз юрттэт сё­тӥз Арменилы. Владимир Докучаев но Ленинаканэ адямиосты куашкам юртъёс улысь поттаны ыстэмын вал.

— Музъем соку ик буйганы ӧз вала, — тодаз вае Владимир Борисович. — Декабре сяна, январе но зурказ на. Музъем зарезьысь бадӟым тулкым кадь ветлӥз. Пыд улын музъем уг шӧдӥськы ке, шокамысь ик дугдоно. Жӧлмаса пукыны дыр ӧй вал. Котыр синэз вандӥсь тузон ӝутӥське, отын-татын тыл гома, кесяськем-нискетэм куараос пелез вандо. Адямиосты завалъёс улысь ӝоггес поттано, тросгес муртэ утёно. Ми, 20 сюрс кузя солдатъёс, изъёсты, кирпичъёсты, пуосты берыкъямы.

Али ке но син азям бадӟым плита улэ пачкам 50 аресъем кышномурт. Ассэ поттӥмы, нош суйыз лызэктэмын ни — плита улысь вырӟытыны но уг луы. Генерал лыктӥз, 2 солдатлы вазиз: пила кутӥськоды но суйзэ вандӥськоды. Нокыӵе уколъёстэк… Пӧртэм кунъ­ёсысь врачъёс вуэмын вал ке но, соос ӧз тырмылэ, ӧз окмылы эмъюм но.

Сыӵе азьын психика юн луыны кулэ. Адӟиськод: из улын кинлэн ке киыз я пыдыз. Ӝоггес поттоно шуыса, изъёсты бугыръяны шаплыгес кутскиськод, нош со быремын ни. Туж трос кулэмез вал. Спитак, Ленинакан, Кировакан городъёс бервылысь ог 5 сюрс адямиез поттӥмы, 1 сюрс 500-зэ — улэпкын. Куазь пӧсь. Шӧй зынлэсь омыр но, ву но ӟырдамын вал. Бутыльысь сяна ву юыны уг лэзё вал, висьыны кутскомы шуыса. Улӥмы палаткаосын. Поваръёс солдатъёслы гинэ сиён ӧз пӧралэ — юрттэк кылемъёслы но. Кӧлыны изъёс вылэ ик выдылӥмы. Умтӥськыны дыр но ӧй вал — уен-нуналэн ужамы. Син но, сюлэм но котьмалы пумен дышо вылэм. Егитэсь вал на. Ужамъяд уд но шӧдӥськы нуналлэсь ортчемзэ. Огзэ валаськомы вал: городъёсты сузяны но выльысь ӝутыны туж секыт луоз. Ленинакан али ке но куашкам бервылысь быдэсак потыны ӧз быгаты на. Телевизорысь адӟисько ке, сюлмы вӧсь луэ.

Нагорной Карабах

Отӥяз солдатъёсты Нагорной Карабахе нуизы. Татын калыкъёс куспын омыр ӟырда­мын вал, нош музъем зуркан сое уката пуромытӥз. Историез тодэ ваёно ке, выль­дӥсь­кон (перестройка) вакытэ армянъёс но азербайджанъёс куспын Нагорной Карабах понна даллашон уката лэчытомиз. 1988-тӥ ар кутсконын, Нагорной Карабахез Армянской ССР-е мед пыртозы шуыса, бугыръяськонъёс, митингъ­ёс кутскизы, предприятиос ужамысь дуг­дӥ­зы. Азербайджанысь потонлы Карабахысь ваньмыз сямен улӥсь­ёс дурбасьтӥзы. Озьы гужемысен Ереванэ войско­осты пыртыны кутскизы. Сӥзьыл­­лы югдур воксё лэчытомиз. Ӵапак соку Владимир Докучаев но Нагорной Карабахе келямын вал.

Армия вакыт

— Солдатъёсты Карабахе миротворецъёсты сямен ыс­тӥзы, — вера сержантъёслэсь школазэс йылпумъям воргорон. — Соку миротворецъёс ӧй вал, соин ик со уж солдатъёслы оскемын вал. Но ми шоры отысь калык тушмон шоры кадь учкылӥз, асьсэ куспазы кылдэм конфликтлы пум поныны люкетӥськом шуылӥзы. Ӧз яратэ милемыз. Медам люкетэ шуыса, пуштытъяло, ыбыло вал милемыз, оккупантъёс карыса. Мон шоры но граната лэзьязы. Машинае пуксьыкум, огез котырам пуштӥз. Пельын жон вазе. Ки-пыд интыяз кадь. Машинае пукси. Стройысен гинэ пыдам мар ай та шуныт лыктэ шуыса учки но, сапег тросам вир. Госпитальысен ни гранаталэсь пырызэ поттазы. Ӝы­ны ар куспын гинэ 51 солдат быдтэмын вал. Эшъёс но быризы.

Огпол машинаен нарядэ мынӥськом. Шуак тачыртэм куара кылӥськиз. Машинамес пуляос сӥс кадь пасязы. Кузовын пукись пинал пиос выдыса вут­тӥл­лям­тэ — соос­ты ӵышкем кадь ыбы­лӥл­лям. Автоматъёсмес рос-прос поттыса ик ӧм вуэ. Ачим но, оло, бырысал. Пыӵалэ шуак ыбылэмысь дугдӥз. Чус луэмен, монэ кулэмен лыдъязы, лэся, — кошкизы. Сыӵе секыт грузэн бертӥськиз. Взводлэн командирезлэн воштӥсез вал бере, со быронъёсты ас вылам но басьтылӥ, утьыны ӧй пӧр­мы­ты шуыса. Коросъёссэс аслым ик келяно луы­лӥз. Кызьы анай-атайзылы ивортод? Бырыны ыс­тӥзы шат пиоссэс? Адями улыны вор­дӥське. Асме но мумы-бубые возьмало ук… Вань улон син азяд секунд куспын ортчыку, улонэз золгес дунъяны кутскиськод. Зэм, пӧламы коть­­­кыӵе­ез вал. Москвичъёс пегаллязы но. Небытэсьгес-а, мар-а соос. Нош гуртысь потэмъёс котьмае чидасесь вал. Шумпотӥсько, троссэ эшъёсме утьыны пӧрмытӥ шуыса. Соосын али ке но кусып возись­комы. Туж потэ службаме ортчытэм местаосы вуылэме.

Пихтовка

Владимир Докучаевез армие кыльыны косо на вал. Но со бертоно кариськиз. 2 ар ӵоже пумтэм вир кисьтонэз адӟемез бере шыпыт, шулдыр азе берытскемез потӥз. Старший сержантлэн медальёсыз сьӧраз ӧз вуэ: огыр-бугыр перестройка вакытэ ваньмыз ыштэмын.

— Нагорной Карабахын али но ожъёс пуромыло. Музъем понна ожмаськон отын уз дугдылы, малпасько.

Владимир Борисович вордскем Шаркан палъёсысьтыз Любовь Васильевнаен кузпалъяськиз, сое Пихтовкае улыны вайиз. Ачиз татысь чорыг вордонъя предприятие техникаен ужаны кутскиз. Нянь будэтон тужгес шудоез уж вал со понна. Владимир Докучаевез бӧрысь чорыг будэтыны кутӥзы, нош 2006-тӥ арысен со бригадир луыса ужа. Али бригадаяз 6 мурт юнматэмын. Солэн бригадаяз тужгес трос чорыг будэто — котькуд гектарысь шорлыдын 35-38 центнер. Но чорыг будэтон но капчиен уг сётӥськы, шуэ.

— Кунлэсь ваньбурзэ утьыса возёно луэ, — вера Владимир Борисович. — Браконь­еръёс ӵем куное вуыло. Ёросысь куд-ог хозяйствоос быремын, адямиос ужтэк пуко. Уйин сетьёсын, пыжъ­ёсын пыро. Киосазы пы­ӵалъ­ёс. Дасьсэ вораны капчигес ук. Вораськисьёсын нюръяськоно, куддыр жугиськоно луэ.

Докучаевъёслэн семьязы

Умой тыршемез понна, чорыг вордонын выль технологиосты пыӵатыны юрттэмез понна Владимир Докучаев 2015-тӥ арын пусъемын Удмуртилэн Кун премиеныз. Соин артэ «Пихтовка» хозяйствоын ик тыршо Павел пиез, Ольга кенэз. Любовь Васильевна кузпалыз хозяйствоын валтӥсь бухгалтер луэ.

— Мон, аслам анай-атаелэсь адӟем карыса, хозяйствое кыли, табере нылпиосы пытьыосы кузя мыно. Шумпотоно талы. Нылмы будэ. Табере солы пыд йылаз султыны юрттӥськоно, — пусъе Владимир Борисович.

Кияз пыӵал ноку уз куты ни малпа вал — дары (порох) зынлэсь сюлэмыз шу­гек­ты­лӥз, уйвӧтаз ӵемысь ожъёсы сю­ры­лӥз. Но улон ачиз косэ кияз пыӵал кутыны. Гурт котыразы гондыръёс алямын. 2019-тӥ арын толалтэ мумы гондыр пӧй­шурасез кесяз. Владимир Докучаев пӧй­шу­рась­ёсын дэмен со гондырез кутӥзы.

Ужлэсь вис шедьтыкуз, Владимир Борисович юртъер котыраз берга. Йыг-йыг корка пуктӥз, табере сое ялан выльдэ. Нош 23-тӥ февраль котырын сое школае классной часъёсы ӧтчалляло. Ортчемзэ вунэтыны уг яра, ортчемзэ вунэтэм адями лек луэ, шуэ.

Елена Сараматова