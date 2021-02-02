«Дарт» газет 10 ар тырмонзэ пусйиз

Удмурт егитъёслы сӥзем «Дарт» газет нырысетӥ юбилейзэ пусйиз. «Удмурт дуннелэн» ватсэтэзлы туэ 10 ар тырмиз!

2011-тӥ арысен кутскыса…

Егитъёслы нимысьтыз газет кылдытон сярысь «Удмурт дунне» газетлэн редакторез Зинаида Рябинина кемалась малпа ни вылэм. 2011-тӥ арын 26-тӥ толшоре югыт дуннеез адӟиз «Дарт» ватсэтлэн нырысетӥ номерез.

Соку ик «Дарт» творческой газетлы пӧрмиз, отын егитъёс асьсэ малпанъёссэс шараяны но быгатонлыкъёссэс возьматыны быгатӥзы: кин гожъяське, кин суредаське, кин ужрадъёс радъя но со сярысь газет пыр вера.

«Дартэз» али но мыло-кыдо егитъёс асьсэос лэсьто. Журналистъёс, кылбурчиос, блогеръёс, дизайнеръёс солэсь пуштроссэ но вылтуссэ кылдыто. Пӧртэм вакытъёсы «Дартэз» лэсьтонэ пыриськизы уно азьветлӥсьёс: Алексей Шкляев, Дарали Лели, Полина Кубиста, Мария Векшина, Анастасия Шумилова, Вера Штыкова, Чудья Жени, Богдан Анфиногенов, Ксения Ворончихина, Лукерья Шихова, Марина Степанова, Полина Куликова…

Удмурт егитъёслэн газетсы быдэс элькунамы адӟем карымон. 2017-тӥ арын со ватсам дуннеен (дополненная реальность) потыны кутскиз, та дырозь шаерамы одӥг газет-журнал но таӵе амалэз ужаз ӧз кутылы. Али но газет бамъёсын D букваен пусъем туспуктэмъёс, телефонъёсы пуктӥськись «Dart: ватсам дунне» ватсэтлэн юрттэменыз, улӟо.

10 ар куспын «Дарт» ачиз сярысь шара вераны вуттӥз, 21-тӥ даурын но газет егитъёслы тунсыко луыны быгатэ шуыса возьматӥз.

Кужым

28-тӥ январе Эшъяськон юртын «Дарт» газет вордӥськем нуналзэ пусйиз удмурт егитъёсын ӵош. Залэ люкаськизы газетэз лэсьтӥсьёс, сое лыдӟисьёс.

— Туж мӧзмиськиз ни вал таӵе ужрадъёслэсь, — вераз «Дартэз» лыдӟись Анастасия Фомина, — ар пала дорамы пукиськомы ни, ог-огмес ум адӟылӥське, нош газет ваньмес, 100 пала адямиез, огинэ бичаз! Толэзьлы быдэ со пӧртэм иворъёсты аслаз номеръёсаз люка, нош вордӥськем нуналаз куное ӧтча. Малпасько, со бордын ик «Дартлэн» кужымез: со быгатэ удмурт егитъёсты огазеяны газет бамъёсын но, улонын но.

Лӧптэм мылкыдын но шуныт кылъёсын быдэс ӝыт тырмиз.

— «Дарт» та дыр ӵоже брендлы пӧрмиз ни, — вераз «Удмурт дунне» газетлэн редакторез Зинаида Рябинина, — сое кылдытыкум, ӧй но малпалля, газет сыӵе тунсыко но чебер луоз шуыса. Малпасько, та «Удмурт дуннелэн» но, аслам но тужгес но удалтэм проектмы.

Зинаида Кирилловна борды итӥськизы «Дарт» газетлэн азьвыл редакторъёсыз но.

— «Дартэз» мон туж яратӥсько, — вераз газетэз 2012-тӥ-2014-тӥ аръёсы лэсьтэм Дарали Лели, — со улонэлэн тужгес но эрико вакытэз вал. Ачид ик ужрад ортчытӥд, ачид ик со сярысь гожтӥд. Газет мынам тӥрлыкелы пӧрмиз. Валамон, али вӧлмемын вотэс, социальной сетьёс, но газет соослэсь трослы кужмогес.

— Газетэз гожъяськисьёс гинэ ӧз пӧрмытылэ, — азьланьтӥз газетэз 2014-тӥ-2017-тӥ аръёсы лэсьтэм Мария Векшина, — пӧламы вал суредасьёс но, туспуктӥсьёс но, дизайнеръёс но, программистъёс но. Шумпотӥсько, али но газет котыраз пӧртэм удысъёсысь егитъёсты люканы быгатэ шуыса.

Ачид сярысь — быдэс дуннелы

Али «Дартлэн» редакторез — журналист Мария Емельянова. Соин ӵош газетэз лэсьтэ редколлегия: пӧртэм университетъёсын, школаосын быдӟым классъёсын дышетскисьёс. Ӵапак соослэн тыршеменызы, радъяськиз «Дартлэн» вордӥськем нуналэзлы сӥзем ӝыт но.

— Котькуд толэзь 8 бамез тырмытыны капчи ик ӧвӧл, — вераз Мария Емельянова, — шумпотӥсько, котырам таӵе быгатӥсь юрттӥсьёсы вань шуыса, соослэн малпанъёсынызы, суредъёсынызы газет узыргес, тунсыкогес луэ. Малпасько, ваче ужаса, асьмелэн эшшо но трос тунсыко проектъёсмы вордӥськозы.

— Мон школаысен «Дарт» газетэз лыдӟисько ни, — вераз «Дарт» редколлегилэн ужаз пыриськись Никита Соприн, — гожъяськыны мылкыды котьку вал, туж шумпотӥ, яратоно газетам печатласькыны луонлыке вань шуыса. Удмурт стендап ӝытъёс радъяськыны кутскизы но, отчы пыриськыны ӧдъяй, нош Маша дэмлаз мыным таӵе ик амалэн газетэ гожъяськыны, али тыршисько газетын «стендап» рубрикаез нуыны. «Дарт» газет — удмурт егитъёс понна. Со пыр тон ачид сярысь анай кылыныд быдэс дуннелы вераны быгатӥськод.

Газетэз ӟечкыланы лыктӥзы матысь эшъёсыз. Кылсярысь, «Шунды» огазеяськонысь егитъёс «Дартлы» «сётӥзы» вал «Вамыш» онлайн-лагерьзэс. Егитъёс арня ӵоже журналистикалэн пӧртэм ӧръёсыныз, графической дизайнэн, видео лэсьтонэн тодматскизы. «Дартлы» кузьым но дасяллям: дизайнеръёс солэн историеныз но пуштросэныз герӟаськем наклейкаос суредаллям. «Шундыкар» лагерьысь «Крезьгуро инструментъёсын шудон» отряд пичи концерт но дасям.

Соосын валче куноосты та ӝытэ шулдыртӥзы ӝужась кизилиос Мария Бочкарёва, Виталий Белков, Светлана Зайцева, Мария Даниц, Антон Белослудцев, рэпчи shoozymade но удмурт сцена вылын тып-тып сылӥсь Иван Белослудцев, post-dukes но bobolenin группаос.

— Мон «Дартэз» весь лыдӟисько, — вераз bobolenin группалэн азьветлӥсез Кирилл Кириллов, — туж шумпотӥсько, группамы сярысь мар ке гожто ке. Кин милемлы, удмурт егитъёслы, «Дарт» газет мында яратонзэ но саклыксэ кузьмалоз на? Тау таӵе паймымон ӝытэз радъямды понна. Сыӵе пӧртэм шӧмо кырӟанъёсты быдэстӥсь артистъёсты одӥг сцена вылысь нокытысь уд адӟы ни.

Каталог бурдъя

«Дарт» газетын кема аръёс ӵоже «Адӟытон» сэрег улэ ни. Номерысь номере лыдӟисьёс тодматско егит туспуктӥсьёсын, суредасьёсын. Асьмелэн соос туж трос вылӥллям! Ваньзылэн асьсэ туссы, манерзы, малпанъёссы.

«Дартлэн» котырес лыдпусэзлы сӥзьыса, соосты «Dart адӟытон» каталоге огазеяны, усто ужъёссэс эшшо но тросгес калыклы возьматыны малпамы.

Тросэз туспуктэмъёс но суредъёс газетмылэсь вылбамзэ куке но чеберъязы. Озьы кылем аре шуркынмонэ потэм номерамы нырысетӥ баме пуксиз Ижысь Марина Ивановалэн лэсьтэм туспуктэмез — П. Чайковский нимо операя но балетъя театр бордын ужась хореографической школаын дышетскись балерина. Туспуктэм туж интыяз луиз, ӵапак соку Удмуртиысь театръёсты ужаны лэзизы.

Ачиз Марина удмурт кылын уг ке но вераськы, «Дарт» газетэз 10 ар тырмонэныз ӟечкыланы вуиз:

— Мон туннэ аслым выль дуннеез усьтӥ, — вераз Марина, — сомында таланто удмурт егитъёс люкаськизы одӥг интые. Сьӧрам эшъёсме но вайи вал, соос но, ачим но, тӥледлы синмаськыса быримы. Огезлэн тани, post-dukes группаез адӟыса, кубызэн шудэмез потӥз. Туж шумпотӥсько, газетты егитъёслы азинскыны, возьматӥськыны луонлык сётэ шуыса. Нош макем турлы каталог пӧрмытӥллямды! Мылкыды туж лӧптэмын, мон сярысь но отчы гожтӥды шуыса.

Каталоге пыризы 2017-тӥ-2020-тӥ аръёсы потэм куд-ог материалъёс: Марина Степановалэн, Лилия Хегайлэн, Юлия Белослудцевалэн, Марина Прокопьевалэн, Леонид Бусыгинлэн, Вера Штыковалэн, Чудья Женилэн, Елена Потёмкиналэн, Ира Рябчиковалэн, Николай Проневлэн суредъёссы, Максим Агафоновлэн, Юлия Булатовалэн, Марина Ивановалэн, Генриетта Соболевалэн туспуктэмъёссы.

Жаляса верано, та дыр ӵоже печатласькем вань материалъёсты одӥг бичетэ люканы уг луы вал, соин ик «дартъёс» дэмлало вуж номеръёсты но выльысь учкылыны.

Каталоглэн дизайнэныз но вёрсткаеныз выриз «Удмурт дунне» газетысь вёрсткая оператор Вера Штыкова.

— Синмаськымон каталог пӧрмем, — вераз «Дарт» газетэз лыдӟись Алина Чернова, — кие кутэм, суредъёс шоры выльысь но выльысь учкем потэ. Малпасько, со асьме егитъёсты выль ужлы бурдъялоз.

Мария Емельянова