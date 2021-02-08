Грант утӥз удмурт проект
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Президентлэн грантъёсъя фондэз туэ юрттэт висъялоз Удмуртиысь 50 пала проектъёслы. Пӧлысьтызы одӥгез — улосысьтымы Телерадиовещательёслэн огазеяськонзылэн но «Мынам Удмуртие» телерадиокомпанилэн «Вуоно иворчи» проектсы.
Сое улонэ пыӵатыны висъяськоз ог 500 сюрс манет.
— Зэмзэ вераса, вуоно журналистъёсты дасянъя «Вуоно иворчи» школамы радъяське ни 2018-тӥ арысен, — шуэ проектлэн одӥгез авторез, «Мынам Удмуртие» телерадиокомпаниысь журналист Вероника Ваулина. — Утэм грант улсын табере бадӟымгес саклык висъялом удмурт пиналъёслы. «Вуоно иворчи» школаямы туэ мартысен дунтэк дышетскыны быгатозы 8-тӥ-11-тӥ классъёсысь удмурт нылъёс но пиос. Соос тодон-валан люкалозы телерадиокомпаниямы, ми, журналистъёс, соослэн гуртъёсазы вуыломы, сюжетъёс лэсьтыломы.
Озьы та школа улсын дасяломы удмурт кадръёсты — вуоно журналистъёсты гинэ ӧвӧл, удмурт кылын вераськись видео-монтажёръёсты, видео-операторъёсты, звуко-режиссёръёсты.
УД
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