Герейгуртысь куас сюрес

Эгра ёросысь Герейгуртын куасэн бызьылонъя ӵошатскон ортчиз.





Со сӥземын та гуртын вордскем кылбурчиез, СССР-ысь спортъя мастерез Виталий Лекомцевез буре ваёнлы. Ӵошатскон нырысьсэ 2008-тӥ арын Сьӧдпи гуртын ортчиз вал. Кабачи муниципал кылдытэтэн кивалтӥсь Валентина Чуракова верамъя, ужрадэ люкаськизы 150 пала спортэз яратӥсьёс. Тужгес арлыдоез вал 1956-тӥ арын вордскем Михаил Хохряков, нош егитэз — 2018-тӥ арын вордскем Максим Егоров. Яратӥсьёслэн нуналзылы сӥзьыса, кузпалъёс понна шулдыр эстафетаос ортчизы на. Вань вормисьёсты но «Ленин сюрес» хозяйствоысь етӥз спортсменъёсты кузьымъёсын пусйизы.

УД