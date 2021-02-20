Герейгуртысь куас сюрес

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 20 февраля, 2021 09:40
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Герейгуртысь куас сюрес

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Эгра ёросысь Герейгуртын куасэн бызьылонъя ӵошатскон ортчиз.

Со сӥземын та гуртын вордскем кылбурчиез, СССР-ысь спортъя мастерез Виталий Лекомцевез буре ваёнлы. Ӵошатскон нырысьсэ 2008-тӥ арын Сьӧдпи гуртын ортчиз вал. Кабачи муниципал кылдытэтэн кивалтӥсь Валентина Чуракова верамъя, ужрадэ люкаськизы 150 пала спортэз яратӥсьёс. Тужгес арлыдоез вал 1956-тӥ арын вордскем Михаил Хохряков, нош егитэз — 2018-тӥ арын вордскем Максим Егоров. Яратӥсьёслэн нуналзылы сӥзьыса, кузпалъёс понна шулдыр эстафетаос ортчизы на. Вань вормисьёсты но «Ленин сюрес» хозяйствоысь етӥз спортсменъёсты кузьымъёсын пусйизы.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 20 февраля, 2021 09:40
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