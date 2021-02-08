Гань-гань улонэз тодӥсьтэм Ганьков

Алнаш ёросысь «Решительный» огазеяськон паймытъя туала но азинлыко луэменыз: котькытын компьютеръёс пуктылэмын, али ӝутӥське выль гид, матысь дыре эшшо 2-ез кылдоз на, отын скалъёсты роботъёс кыскозы. Хозяйствоен 34-тӥ арзэ кивалтэ ни дӥсьтӥсь Виктор Леонидович ГАНЬКОВ. Со Алнаш ёрослэн дано муртэз, Россиысь но Удмуртиысь гурт удысысь дано ужась луэ, Россиысь гурт удысэз азинтэмез понна азвесь медален, «За заслуги перед Отечеством» орденлэн 2-тӥ степенё медаленыз пусъемын.

В. Ганьков

Улӥмы коммунизмын!

— Виктор Леонидович, туэ «Решительный» хозяйстволы 90 ар тырме. Даур, шуыны луоз. Тӥ кивалтэм улсын ик со пӧртэм вакытъёсты ортчемын. Кыӵеен тодады вайиськоды ужаны кутскон аръёстэс?

— Азаматэ лыктӥ 1983-тӥ арын, ужаны кутски валтӥсь инженер луыса. Ачим Алнаш ёросысь Ӟуння гуртын вордӥськемын. Кема малпаськонэз ик ӧй вал кадь, кудпала вамышто. Пичи дырысеным техника борды кыстӥськылӥ. Анай-атае но пыр колхозын ужамын. Песятае Ӟуннялась колхозлэн нырысетӥ председателез вал. Фронтовик, со мыным шуэ вал: пие, эн сыл интыяд, каллен вамышъя. Дышетски гурт удысъя институтын. Диплом басьтэме бере Архангельск пала кошкисько вал, отын тросгес уксё тыро шуыса. Но ӧз пӧрмы: атай кулӥз, анай монэ гурт пала ик бертыны косӥз. Ужаны интыяськи Алнашысь сельхозтехникае, берло партия лэзиз монэ Азаматэ колхозэз ӝутыны. Соку колхозлэн шефез вал Иван Николаевич Колпаков, туж визьмо, тодӥсь-валась адями, со монэ ас интыяз дасяз. 3 ар ужаме бере кивалтӥсе бырйизы.

Совето вакытэ туж капчи вал ужаны: юрттӥськылӥз райком, гурт удысъя министерствоысь специалистъёс нодъяллязы, кызьы ужаны, мар карыны. Азьло огъя фонд вал бере, котькыӵе техника но басьтыны юрттӥськылӥзы. Шумпотыса тодам вайисько со дырез, соку ми улӥмы коммунизмын. Огласянь, капчи ке но вал, мукет ласянь, тынэсьтыд уждэ зол чаклаллязы, кылдэ юаллязы, выговоръёс сётъяллязы.

Тыршиськомы вал, азьлань мынэммы потылӥз. Ужаны кутскеме бере ик фермаез выльдыны кулэ луиз. Троссэ лэсьтӥмы, пӧртэм техника басьтӥмы. Азьло гидъёсын пудо но ӧжытгес сылӥз — 460 кысконо скалъёс, йӧл но скаллы быдэ 1 сюрс 800 килограмм сяна ӧз потылы. Тодӥсько на, 3 сюрс килограмм йӧл кыскыны кутскимы но, ёросын паймизы.

Йӧл арлы быдэ йылэ

— 2013-тӥ арын тӥ племенной хозяйство луиды, 2016-тӥ арын выль гид пуктӥды. Арысь аре ӟечгес ужаны турттӥськоды, йӧлдэс будэтӥськоды, выль­дӥськиськоды.

— Племенной хозяйство луытозь ик, ми 1 скаллэсь 30 литр йӧл поттӥськомы вал ини, соку дорамы Удмуртилэн президентэз Александр Волков но ветлылӥз, Азамат фермаысь бригадамы 1 пол Удмуртилэн Данъян пул вылаз поттамын. Шайтангуртысь но бригадамы отчы сюрылӥз. Шумпотӥсько сыӵе вормонъёсмылы.

«Решительный» огазеяськонысь специалистъёс

Туспуктӥз Максим Егоров

Милям 4 гуртын скал гидъёсмы сыло — Азаматын, Кузьымгуртын, Шайтангуртын, Чемошур-Куюкын. Та нуналлы 900 котыр кысконо скалъёсмы, огъя пудомы 2 сюрслэсь ятыр. Азаматэ выль ферма пуктӥмы но чылк-чылк племенной, сьӧд-куӵо (чёрно-пёстрой) выжыысь скалъёсты пыртӥмы, та понна Кировысь ветылъёсты басьтыса дасямы. Соку выль гидын скаллы быдэ 9 сюрс 200 килограмм йӧл кыскыны кутским. Кузьымгуртын асьме пудомы вал, но голштин выжыысь ошъёсын бызьылытыса, соос но трос йӧл сётыны кутскизы, кылем арын 8 сюрс килограмм кыскимы ни. Шайтангуртын но Чемошур-Куюкын кӧня ке лябгес на — скаллы быдэ 6 сюрс котырын. Та ужын мынам бадӟым юрттӥськисе — валтӥсь зоотехник Татьяна Петрова.

Валля ар секытэнгес сё­тӥськиз: скалъёсты ку висёнлэсь вакцинировать каримы. 156 скалмес ыштӥмы, сӥльзэс но дунтэм дунын вузано луиз. Туж тросэз кунянъёссэс куяллязы, лябӟизы, олокыӵе но висёнъёссы кыре потӥзы. Со элькун кивалтӥсьёслэн янгышсы. Чаклатэк скалъёсты шуак-дуак прививать карыны уг яра вал. Но косо ке, кылзӥськиськомы ук. Озьы калыклэсь бере кылимы, мукет хозяйствоос скаллы быдэ 8-10 сюрс килограмм кыско ни вал. Нош ми быдэс ар ӝутскыны выримы, выль пудо басьямы, пудо йырез йылтыны турттӥмы. Но оскисько, тыршимы ке, калленэн йӧлмы но будоз, уксёмы но луоз. Кылем арын скаллы быдэ шорлыдын 7 сюрс 200 килограмм йӧл кыскимы ни, туэ эшшо но тросгес малпаськомы.

Йӧлэз возьыны туж секыт, со понна уен-нуналэн ужаны кулэ. Я тыл кысэ, я кин ке «мыддорин» ужа, я сиён алама ке — всё: йӧл кулэсме, сое выльысен ӝутон понна арня кулэ. Сиён пумысен ке, тани валля арын сое палэнысь басьямы, уго асьмелэнэз уродгес луиз. Соин ик кылем арын 13 миллион манет тыр выль силос гуос пуктӥмы: 2-сэ Азаматэ, 1-зэ Шайтангуртэ. Мукет силос гуосамы бетон кисьтамы. Басьтӥмы сенаж дасяны техника. Ваньмыз со дуно, конечно. Ум быгатӥське кӧс турын дасяны: кӧсэн бинялтӥськомы кадь но, пурысьта. Сомында пудолы умой турын дасяса ум вуиське. Азьвыл дыръёсы кадь ик, скирдаосты аммиакен пазяно ни-а, мар-а.

Али вань ужан радлыкмес воштыны турттӥськомы: вань фермаосын но гаражъёсын видеокамераос пуктылӥмы, табере одӥг диспетчер учке, кин кызьы ужа. Ваньмыз син азьын мед луоз! Котькытчы компьютеръёс пуктылӥмы, уж доры лыктӥськод, пырон азьын сенсоре чиньыдэ пуктӥськод — ужан нуналэд кутскиз. Кызьы кулэ, кӧня кулэ — озьы ужано. Камераос пуктылэме бере калык золгес тыршыны кутскиз, но али камераосты но алданы дышизы ни.

Вань техникамес выльдӥмы ни, вылез но вужмыса утыр вуттэ, нош басьтӥськомы. Ваньмаз ГЛОНАСС пуктӥмы. Табере адӟиськомы, кин кӧня ужа, кин кӧня гыре-кизе, кошкемын-а, ӧвӧл-а бигере (Татарстанэ – авт.). Азьло ведь техникаен валче отчы калымить карыны шонто вал. Огласянь, компьютеризация ужмес капчиятэ, мукет ласянь, секытгес но каре, табере тодӥсь-валась специалистъёс тросгес кулэ. Соос ГЛОНАСС-эз но, мукет системаосты но мед валалозы.

Гань-гань улонэз ум тодӥське, фамилие Ганьков ке но. Бере кылем уг поты: учкиськод, писэйгуртъёс, асангуртъёс пуктӥсько, учкиськод, туймыйылъёс трос йӧл кыско. Турттӥськом ни калык сьӧры уйиськыны. Али выль ферма ӝутӥськомы, со роботъёсын ужалоз. Роботъёс басьтӥмы ни, гидлэн «мугорыз» дась ини, туэ выжаз бетон кисьтомы, каллен пудо басьяськомы, отчы сьӧд-куӵо выжыысь скалъёсты пыртомы.

«Решительный» хозяйство арлы быдэ пыриськылэ элькунысьтымы пудоез адӟытонъёсы.

«Алнаш колхозник» газетлэн архивысьтыз

Скал кыскозы роботъёс

— Адямиос уг кышкало-а роботъёсын ужаны?

— Кышкало. Умойгес ужаны туртто. Азаматэ роботъёсын выль гид пуктӥмы ке, огвакытэ эшшо 2-сэ сыӵеоссэ ик ӝутомы на. Со сяна, выль скал гид пуктомы на Кузьымгуртэ. Азьланяз та 2 гуртъёсын гинэ скалъёс возёмы на.

Налоговойын ужасьёс огпол юало, малы НДФЛ-ды ичиямын. Калыкмы, шуисько, ӧжытгес луиз. Тани бадӟым трактор басьтӥмы но, одӥг бусыын азьвыл 9 трактор ужа ке вал, табере одӥген но тырме.

— Выль техникаез тодӥсь-валась адямиос вань-а?

— Вань. Максим Викторович, пие но кивоштӥсе, вылӥ специалист, вань туала техникаез вала, вань юанъёсын со доры вазиськиськод ке, юрттэ. Со компьютерщик. Тросэз эшъёсыз хозяйствоямы ужало ни, дышетӥз гуртысь пиналъёсыз, таос табере скал кыскисьын тыршо. Пичи гуртъёсты но лыдэ басьтыса, Азамат котырысь ог 10 гуртъёсысь адямиос хозяйствоямы ужало. Асанысь гурт удысъя техникумез но, институтэз но йылпумъямъёс берен гуртазы ик ужаны берто. Али тани зоотехникъёсмы егитэсь, дышетсконзэс азьланьто. Асьмеос но тодон-валанъёссэс муромытыны лэзиськомы. Уж вискын но пичи дышетсконъёс радъяськом, 2 арня талэсь азьло тани механизаторъёсты люкаллямы.

Егитъёслы нырысь ик улон инты но тырмыт уждун кулэ ук. Соин ик лэсьтӥськомы коркаос, гурт калыклэсь вуж юртъеръёссэс басьтӥськомы, тупатӥськомы, улыны ярамон кариськомы. Хозяйствоысьтымы 4 бадӟым гуртъёсын — Азаматын, Шайтангуртын, Кузьымгуртын, Чемошур-Куюкын — вань школаос, нылпи садъёс, 3 гуртын ужало спортзалъёсын культурая юртъёс. Озьыен, улыны ваньмыз вань. Кузьымгуртын гинэ клубзы ӧвӧл, но ми отчы но пуктыны ӧдъяськомы, Александр Бречаловез, Удмуртилэсь Тӧрозэ, куриськомы та югдурез лыдэ басьтыны. Кузьымгурт пичи ӧвӧл ук, отын 600 адями улэ.

Шумпотӥсько, адямиос тыр­шыса ужало шуыса. Кузьымгуртысь но, Шайтангуртысь но, Чемошур-Куюкысь но, Азаматысь но бригадаослы ӟеч кыл вератэк кельтэме уг поты. Пӧлазы котькыӵеез вань, дыр, но ужасьсэ дунъяськомы, нош ужамъяськисьёссэ ум возиське, соин сэрен турттӥськомы тыршись егитъёсты уже кутыны.

Хозяйствоямы 200 адями ужа, уждунзы шорлыдын 26 сюрс манет, со ӧжыт ӧвӧл, мон шуысал. Калык ми понна тырше, ми нош тыршиськомы калык понна, соослэн уждунзы умой мед луоз, нылпиоссэс дышетыны, асьсэос ӟеч улыны мед быгатозы шуыса. Уж дуразы умой условиос кылдытыны турттӥськомы. Кылсярысь, ваньмаз гидъёсын вань туалетъёс, душъёс, шутэтскон сэрегъёс.

Ферма борды — завод

— Тӥ йӧл кыскон сярысь гинэ уд малпаськиське. Кӧня ке ар талэсь азьло лавка­осын кылдӥзы вал Чемошур-Куюкысь заводын лэсьтэм йӧлпыдъёс, йогуртъёс, сыръёс но мукет вузъёс.

— Производство усьтылӥмы. Но ӧм быгатэ вузаськыны. Товармес лавкаосы оскыса сётӥськомы вал, нош уксёзэ ӧжытэз гинэ берыктылӥзы. Озьы магазинъёс милемлы 17 миллион манет пунэме кылизы. Ужамы Татарстанэн, Пермь, Киров, Пенза улосъёсын, палэнысь магазинъёс уксёзэс дырыз дыръя сётъязы, нош Удмуртиысьёсыз — ӧз. Кӧня судъёстӥ но ветлӥмы. Берло выль ферма но пуктыны уксёмы ӧй вал ни. Соин ик заводмес, басьтӥсь луиз но, вузамы. Со уксёен ик выль гид но ӝутыны быгатӥмы.

Ганьковъёслэн семьязы

Туспуктэм басьтэмын Ганьковъёслэн архивысьтызы

Асьме заводмес возьыны мылкыды али но пуксемын ӧвӧл. Но со борды мукет сямен кутсконо луоз: аслэсьтыд магазинъёстэ усьтоно.

— Азьланяз кыӵе малпанъёсты вань на?

— Карп вордэммы потэ. Тымет лэсьтӥм вал ни. Кыриськиз. Сое выльысен ӵыпыны секыт ӧвӧл но, ужась но дыр кулэ. Валля арын Вотка ёросысь Пихтовкаысь 10 сюрс малёк басьтӥм вал, гуртъёс котырысь 10 тыметъёсы лэзим.

— Хозяйстводы гурт калыклы но юрттӥськытэк уг кыльы, дыр?

— Кызьы сотэк. Мар ке лэсьтоно ке, спонсор кин вань? Лыкто ми доры. Туэ Азаматын нылпиослы шудон инты лэсьтыны малпало. Чемошур-Куюкысь культурая юртэ костюмъёс вурыны, Азамат клубысь сценазэ воштыны кулэ, пе. Уксё сётӥм. Школаосы куасъёс басьтӥськод, сюресъёсты возиськод. Кылем арын

Азаматысь Кузьымгуртэ нуись

сюресэз ӝутӥмы, вылаз щебёнка, гравий кисьтыны кулэ на. Одӥг ужез кутскиськод ке, калык но кызьы быгатэ, юрттӥськыны потэ.

Узырлык — гуртаз

— Шутэтскыны дырды кыле на-а?

— Ма, мон уг но тодӥськы, кызьы со адями сямен ял карыны. Курорт — бакча берам, Варзи-Ятчиын. Отын шутэтскисько ке но, пыр бертасько.

Асьмелэн пасекамы, садмы вань, отын гань-гань берганы яратӥсько. Дорын скал но, парсь но, чипы-курег но вордӥськомы на. Кышное Надежда Ивановна алигес пенсие потӥз, пыр валтӥсь экономистын, бухгалтерын ужаз, бордам юрттӥськылӥз. Али но, бухгалтериын кыӵе ке юанъёс кылдо ке, визь-кенеш сётэ.

Нылпиосмы 5 кузя, 6 внукъёсмы вань ини. Бадӟымез Таня нылы Алнаш школаын нылпиосты англи, немец кылъёслы дышетэ. Лена нылы Елабугаын исторической факультетэз йылпумъяз, ужа Набережные Челныын, бигерлы бызиз. Бадӟымез пие, Максим, бордам юрттӥське. Аслаз рок-группаез вань, пӧртэм аппаратура ачиз лэсьтэ. Детальёсын йырин гаражын берытскон интыез ӧвӧл ни. 2-ез пичиосыз пиосы — Станислав но Владислав — школаын дышетско ай. Шудо арганэн, аккордеонэн, гитараен.

Мария Векшина