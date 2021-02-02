Газ возьмало
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Мишкино гуртэ вуылӥзы «Калык фронтлэн» ёзчиосыз — эскеризы, кызьы татчы газ кыско.
Гуртэз шори люке бадӟым сюрес. Огпал дураз вуэмын чагыр эстӥськон, мукет палаз — ӧвӧл. Озьы 428 корка пӧлысь туннэ ог 300-эз пуэн эстӥське на. Мишкино муниципал кылдытэтлэн йырыз Оксана Чувашова верамъя, сюрес вамен газ гумыосты поттон понна газовикъёс 1,7 миллион манет куро, нош коркаос дорозь вуттон понна 15 миллион манет кулэ луоз, пе. Гуртоослэн таӵе коньдонзы ӧвӧл. Мар карыны ӟудыса, соос вазиськизы «Калык фронтэ». Пумиськон дыръя эскеремын, кызьы газэз котькуд корка доры вуттыны луоно.
УД
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