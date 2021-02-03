Газет — дышетӥсь

Мыным, партие пырымтэ муртлы, «Советской Удмуртиын», КПСС-лэн валтӥсь удмурт газетаз, 8 ар ужаны удалтӥз. Со аръёс мынам улонам яркыт буёлъёсын кылемын.

У. Бадретдинов

Школаын, педучилищеын дышетскыкум, армиын служить карыкум, «Советской Удмуртия» газетэ трос гожъяй. Сое лыдэ басьтыса, вылды, монэ, Башкириысь егит дышетӥсез, редакцие ужаны ӧтизы. Мыным со витёнтэм шорысь вал. Ӧтемзы бере нокыӵе гожтэт гожтытэк, Ижевске лыктоно кариськи. Нош мон вуытозь (ог 2 толэзь ортчиз угось), редакцие мукет муртэ ужаны кутӥллям ни. Валтӥсь редактор Василий Михайлов оскытӥз: инты бушаз ке, одно ик ӧтём, али огдырлы кытчы ке уж шедьтыны тыршы. Озьы «Ижтяжбуммаш» предприятилэн типографияз корректор луи. Газет ужез валан понна со нырысетӥ вамыш вал.

Ӝыны ар ортчыса, монэ «Советской Удмуртия» газетэ ӧтизы. «Советъёслэн ужъёссыя но бытъя» нимаськись ёзэтын ужаны кутски. Зарезе сэрпалтӥзы кадь, быгатӥськод-а, уд-а — уя. Соку, 39 ар талэсь азьло, редакциын журналист луыса пиосмуртъёс гинэ ужазы. Озьы тупаз: со вакытэ ми, егитъёс, трос кузя татчы интыяським. Соин ик кивалтӥсьёс егитъёслы юрттон вылысь журналистикая дышетскон радъязы. Бадӟым опытэн ужасьёс занятиос нуылӥзы. Со сяна, редакциын литературая консультант но вал. Тодмо гожъясь Семён Самсонов газетэ вуэм чеберлыко произведениослы дунъет сётылӥз, тупатъяз, печатланы дасялляз, озьы ик литкружок но ортчытъяз. Мынэсьтым веросъёсме но отын эскерылӥзы. Газетлэн литературая огазеяськоназ студентъёс, пӧртэм удысъёсын тыршисьёс пыриськылӥзы.

Милям ёзэтмы интыосысь кенешъёслэсь, калыклы бытъя юрттэт сётон удыслэсь ужамъёссэс возьматыны тыршиз. Озьы ик «Валэктэ юрист», «Адями но закон» сэрегъёсты дасялляз. Толэзяз одӥг пол «Калык эскере» бам но поттылӥм. Таиз калык контролёръёслы (эскерисьёслы) сӥземын вал. Со вакытэ кивалтэтын калык контролья комитет но вал. Солэн заседаниосаз трос пол вуылӥ, газетэн ӵош рейдъёс но ортчытъяллямы. Тыршыса ужамме дунъязы, одӥг аре туспуктэмме кивалтэт юрт пушкысь данъян пул вылэ интыязы.

Мон понна ваньмыз со дышетскон вал. Удысъёсты, адями сямъёсты но кусыпъёсты валаны газет мыным туж зол юрттӥз. Собере мукетсэ но пусъеме потэ на: 2 ар гинэ ужай — редакция мыным 2 комнатаен квартира сётӥз. Егит семья понна солэсь усто кузьым ӧвӧл…

Воткинск шосселэн 10-тӥ иськемаз пуктэм Печатьлэн юртэзлэн 1982-1990-тӥ аръёсы сяськаян вакытэз вал, шуыны луэ. Вань элькун газет-журналъёс одӥг интыын, журналистъёс ог-огзэс тодо, гужем ужан висказы пиосмуртъёс волейболэн шудо, толалтэ — шахматэн, редакциос куспын пӧртэм ӵошатсконъёс ортчыло. Автобус журналистъёсты уже но ужысь дунтэк нуэ-вае. Табере Печатьлэн юртаз одӥг редакция но ӧвӧл ни. «Советской Удмуртия» газет но соку гурезь бамалэ тубемын вал. Со 24 сюрс 500 тиражен потылӥз. Таӵеез ноку но уз луы ни.

Ульфат Бадретдинов, журналист но писатель