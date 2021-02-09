Газетлэн кубокез понна 30 иськем бызьылӥз!

Якшур-Бӧдья черкогуртысь 74 аресъем Руф Иванов покчи дырысеныз «Удмурт дунне» газетэн эшъяське. Армие ветлыкум гинэ, яратоно газетэным люкиськоно луиз — Интернет ӧй вал ук ай соку, шуэ лыдӟисьмы.

Якшур-Бӧдьяысь Р. Иванов газетэнымы

пичи дырысеныз эшъяське

Туспуктӥз Николай Яковлев

Руф Фёдорович пыриськылэмын газетмылэн кузьымез понна куасэн бызьылонъя ӵошатсконъёсы но. 1966-тӥ арын ортчем соревнованиын 2-тӥ интые потэм. Мӧляяз бырттӥллям гуртын спортэз азинтонъя «Урожай» обществолэсь гадьпуссэ, кузьымен пусйиллям.

— «Советской Удмуртия» газетлэсь кузьымзэ басьтон понна ведь соку 30 иськем бызёно вал, — тодаз вае Руф Фёдорович. — Пичи дырысеным ик спортэн эшъяськи бере, нокыӵе кадь ик ӧз пот сокузьда сюресэз ортчыны. Тани школа бӧрсьы, армие кошкытозям, одӥг арзэ бусыын тракторен ужай. Бер ӝытозь гырисько-кизисько, тракторме пуктӥсько но, Шаркан ёросысь Сосновка черкогуртозь бызисько. Толалтэ — куасъёс вылын, гужемзэ — пыдын. Озьы спортъя мастере кандидат луи.

Руф Иванов вордскемын Якшур-Бӧдья ёросысь Урсо гуртын. Но калык пӧлын гуртсэс Кыдась шуо вылэм. Шаерысьтымы уноезлэн гуртъёслэн озьы ук — гожтэм нимзы одӥг, нош калык пӧлын мукет сямен верало. Соин ик «Удмурт дуннеысь» гурт нимъёсты туж сак, пе, чакласько: Удмуртилэсь картазэ но, топонимикая книгаосты но учкыса-лыдӟыса. Соин но, лэся, тужгес но ярало, пе, удмурт гуртъёслы,

отын улӥсь адямиослы сӥзем гожъямъёс. Сюлмы бугырскыса ик, лыдӟисько «Аръёс но адямиос» рубрика улысь материалъёсты — кыӵе но шуг-секытъёсты чидано луымтэ калыкмылы. Чидатэк витисько вал «Паймод, ява!» рубрикаез, оло, пе, сое улӟытоно, мылкыдзэ вера Руф Фёдорович.

«Советской Удмуртия» газетэз нырысьсэ адӟемзэ Р. Иванов али но уг вунэты. Лыдӟиськыны уг быгаты на вал соку: синъёссэ ас бордазы кыскылӥзы сьӧд-тӧдьы туспуктэмъёс, суредъёс. Мумиз-бубизлэн та яратоно газетсы вал, солы котьку гожтӥськылӥзы.

— Азьвыл обойёс ӧй вал ук ай, — тодаз вае Руф Фёдорович. — Нош лыдӟем газетъёсты кытчы-о карод? Гурын сутыны нокинлэн но киыз ӧй пырысал. Озьы юртмы пушкысь борддоръёсты быдэсак «Советской Удмуртиен» лякылӥм. Али ке но уг вунэтӥськы паймемме: коркамес кыӵе сайкыт каризы газет бамъёс! Ульчаын бызьылэм интые, мон часъёсын пукыны дась вал, борддоръёсысь туспуктэмъёсты, пужыосты, букваосты учкылыса. Озьы ик лыдӟиськыны но дыши. Туспуктэмъёсты, суредъёсты учконъям ачим но суредаськыны кутски. Озьы «Советской Удмуртия» тодон-валан дуннее сюрес усьтӥз.

Газетмылы луыса ик, оло, Руф Фёдорович аслэсьтыз улон сюрессэ но бырйиз. Усто суредаськыны быгатэмез вуттӥз Удмурт пединститутысь художественно-графической факультетэ. Сое йылпумъяса, берытскиз вордскем Бӧдья палъёсаз — «Урожай» обществолэн ёрос ёзаз интыяськиз мугорез кыдатонъя инструкторе. Но суредаськыны яратонэз кужмогес вылэм: Якшур-Бӧдья черкогуртын художественной мастерской усьтӥз, отын 5 ар тыршиз суредась-оформитель луыса. Бӧрысь нылпиосты дышетон борды басьтӥськиз: нылпи творчествоя ёрос центрын пиналъёсты дышетӥз суредаськыны, пу вӧлыны, пужы пуктыны. Нош берло аръёссэ тыршиз Якшур-Бӧдьяысь шаертодонъя музейын — кыл кутӥз адӟытонъёсты радъян понна. Озьы пенсие потон вакытэз пумен вуиз. Тыршемез пусъемын уно таукаронъёсын, 2 пол бырйылэмын черкогуртысьтызы Депутатъёслэн Кенешазы, пусъемын «Якшур-Бӧдья ёрослэн дано адямиез» нимын. Нялтас вераса, ӵапак Руф Фёдорович кылдытӥз ёрос флагзылэсь но гербзылэсь тусъёссэс.

Шутэтскыны потыса но, Руф Фёдорович тэк пуконэз уг тоды. Лыдӟиське, суредаське, пулэсь пӧртэм арбериос лэсьтэ. Пагӟаос лэсьтыны курыса, солы вазисько, ёросысьтызы гинэ ӧвӧл, палэнысь но адямиос. Шутэтскисько, «Удмурт дунне» газетэз лыдӟыса. Синъёсы адӟемысь дугдытозь, сое лыдӟемысь уг дугды. Со мынам зэмос эше, шуэ Руф Фёдорович.

Елена Тугашова