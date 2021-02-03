«Выль сюресысь» «Байругезе»

34 ар «Выль сюрес» нимын потэмез бере газетмы «Байгурезь» луиз.

Редакторез луыса трос аръёс ӵоже ужаз Валерий Нуриахметов.

Печатласькизы удмурт кыллы но лулчеберетлы, шаертодонлы сӥзем материалъёс. Ас вакытаз журналист луыса ужазы Ирина Тимирзянова, Татьяна Тронина, Майя Кардапольцева, Павел Роготнев, Эльвина Будина но мукетъёсыз. Удмурт кылын потӥсь газет трос выль нимъёсты усьтыны юрттӥз. Синмаськымон ужъёсынызы лыдӟисьёсты шумпоттӥзы, али но шумпотто Алевтина Князева, Светлана Федулова, Галина Образцова но мукетъёсыз.

Берло дыре тросгес саклык висъяськомы проектъёс бордын ужанлы. Кылсярысь, «Дэбес дэлет» ӵектосамы тодматӥськомы ёросамы улӥсь пӧртэм калыкъёслэн сиён-юонъёсынызы. Лыдӟисьёсмы вылӥ дунъязы фин-угор калыкъёслы сӥзем проектэз но. Выль рубрикаос малпаськомы, газетмылэсь вылтуссэ тунсыкогес карыны тыршиськомы, мерлыко вотэсын группа нуиськомы.



Руфима Ложкина, Дэбес ёросысь «Байгурезь» газетэз лэсьтӥсь