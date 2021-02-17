Выжыкылын кадь

Кузпалыным валче улэммылы 33 ар тырмиз. Бер ӝыт. Огнам ыж гон черсыса пукисько. Мужике чорыганы кошкемын вал, жингыртӥз но шуэ:

— Асьмеос табере Пушкинлэн «Сказка о рыбаке и рыбке» выжыкылаз сямен улӥськом:

«Они жили в ветхой землянке

Ровно тридцать лет и три года.

Старик ловил неводом рыбу,

Старуха пряла свою пряжу…»

— Зэм ик, черсыса пукисько, — шуисько.

Кыкнамылэн но сереммы потӥз. Мургес малпаськыны кутски но… Зэм но, Пушкинлэн выжыкылаз кадь улэммы. Лыз зарезь дурын ик ӧвӧл, но шур дурын улӥськом. Коркамы но вужмемын ни. Пӧран тусе но пилиськиз. Пересе тани чорыганы кошкиз, кин тодэ, оло, зарни чорыген вуоз. Мон Пушкинлэн пересез кадь кӧттырмостэм уг выры, пыр-поч верало зарни чорыглы 3 куронме.

Сыӵе та малпанэлы шумпотӥ, черсонме ик куштыса, кӧлыны выдӥ.

Дина БЫВАЛЬЦЕВА. Кез ёрос