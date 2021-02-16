Вунэтӥз…
Related Articles
Пандемия шоры учкытэк но, колхозын ужась кышноосты нуизы районысь больницае медосмотре. Соос пӧлын мынам Зоя бускеле но. Сямызъя со туж куалектӥсь, олокытчы пыр дыртӥсь кышномурт.
Вераське но туж сэзь, котьку зол куараен. Сыӵеосты милям «тырлыга» шуо. Больницаын Зоялы трос кабинетъёстӥ ветлоно луиз. Берпуметӥез ӧс — гинеколог доры. Татчы Зоялы ваньмызлэсь берло пырыны усиз. Уго больница коридорысь со огзэ-мукетсэ тодмооссэ пумитаз, супыльтонъяз дыр ортчиз.
Нылкышно врач доры Зоя дотово куалектыса пыриз. Ма, эшъёсыз кельтозы сое, собере гуртэ маин бертыны паймоз. Эмъясьлы Зоя номыр ӧз ӝожтӥськы, ярам, туж ӝог учкизы. Зоя, кабинетысь дыбыр потыкуз, ӝӧк вылысь телефон кутӥз. Коридор кузя кузь вамышъяса, кышномурт потон пала лобатӥз. Со куспын сумкаяз телефон жингыртӥз. Мар со? Зоялэн телефонэз кияз, нош жингыртэм сумкаысьтыз кылӥське. Э, куалектэменыз эмъясьлэн ӝӧк вылысьтыз телефонзэ кутыса кошкем ук. Ма, тусыз но сыӵе ик сьӧд!
Зоялы берытсконо луиз. Со гинэ ма: кабинетэ пыриз но пӧсьвуаськем кадь луиз — кушетка вылын сое ул штанез возьма. Куалектэменыз Зоя куаразэ но ӧз шӧды, кеськиз:
— Э, быри-быри, та мынам, лэся, ук!
Токма уг шуо: дыртод — калыкез серекъятод.
Дина БЫВАЛЬЦЕВА. Кез ёрос
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment