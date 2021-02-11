Вуж магазинын — музей

Эгра ёросын Гыбдам (Сосновские) Шорни гуртын 2019-тӥ арын пукон корка усьтӥзы Вера но Пётр Перевощиковъёс. Пулы басьтэм коркаез тупатъяса, выльдыса кузпалъёс гуртоослы кузьмазы.

Вера Перевощикова

Вера Перевощикова ог 15 ар социальной ужась луэ, Шорниысь но Мужберысь 9 муртэз утялтэ-чакла. Бордаз ик ужа Пётр Анатольевич мужикез но, нялтас Мужберысь культурая юртын лэсьтӥськись луэ на.

— Гуртамы 100 пала улӥсез. Милям номырмы ӧвӧл: клубмы но, библиотекамы но, пичигес магазинмы гинэ шат, — вера кышномурт. — Нош гуртоосмы шулдыръяськыны ярато, ачим но калык пӧлынгес улысал. Пересьёсынгес ужасько бере, соослэсь сюлмаськонъёссэс тодӥсько: ӵош люкаськемзы, концерт учкемзы потэ. Соин ужрадъёсы учкыны 2-3 иськемысь Мужбере пыдын поталлязы. Жаль потылӥз пересь калык. Мужикеным вуж магазинлэсь юртсэ пулы басьтӥм вал. Малпай: отчы пукон корка усьтыны луоз ук! Ӵектонме картэ но умоен лыдъяз.

Юртлэн коръёсыз уродэсь ӧй вал на. Перевощиковъёс асьсэ кужымен коркалэсь вӧлдэтсэ, выжзэ воштӥзы, пичияк сцена лэсьтӥзы, гур пуктӥзы, юрттӥськизы гуртоос но. Люказы на гуртоослэсь вашкала пӧрткылон (тыршон) арбериоссэс. Корка пӧрмиз музейлы. Ӝажыос вылын горд сюйлэсь пӧртэм пумо горшокъёс, варсь пӧзьтон арбери, чильпам дуро вашкала ӵушконъёс, етӥн сэстон, черсӥськон машина, керосин лампаос, кышномурт но пиосмурт дэремъёс – ваньзэ вайизы асьсэос гуртоос. Тужгес трос котырзэ сётӥзы Лидия Шкляевалэн (улонысь кошкиз ни) пиналъёсыз.

Шорниос корказэс 2019-тӥ арын сӥзьылпал, вань гурт калыкен люкаськыса, сӥё-дано усьтӥзы. Коркае 30-40 мурт пала мыло-кыдо люкаськыны кутскылӥзы вал ини. Ӵошен Выль арез пумитазы, арлыдоос керттӥськыны, вуриськыны потазы. Пиналъёс но палэнэ ӧз кыле – прихваткаос, салфеткаос вурыса гуртоос пӧлын люкылӥзы, кырӟан дышетыса, концертъёс пуктылӥзы. Арлыдоос пиналъёсты перепеч пыжыны дышетӥзы. Шорниысь юртын огдырлы велотренажёр но кылдылӥз, соку гуртоос пукон коркае мугорзэс кыдатыны ветлылӥзы. Та арбериез 3 гуртлы — Мужбер, Гыбдам Шорни, Чумой — кузьмаз ёросысь депутатсы.

Праздникъёслэсь сценарийёссэс пиналъёсын ӵош дася ачиз Вера Перевощикова, со ик палэнысь куноосты ӧтён понна сюлмаське. Озьы гуртоос дӥне вуылӥзы ни Эгралась, Чутырысь, Мужберысь клубын ужасьёс, кунояз Ижкарысь кырӟась Виктор Бочкарёв.

Азьланезлы трос малпанъёссы вал на, но ваньзэ сураз коронавирус — корказы быдэс ар буш сылӥз. Но алигес гуртоос пичиен-пичиен выльысь люкаськыны кутскизы ни. Яратӥсьёслэсь нуналзэс – 14-тӥ февралез — пусъёзы ни. Та вакытэ Вера Юрьевна Мужбер клубын Надежда Касаткина дизайнерен радъям удмурт дӥськут вуронъя дышетонэ пыриське. Кышномурт «Булавка» благотворительной фондэн ӟеч кусып возе, отысь гуртэ начар улӥсь семьяослы дӥськут ваё. Сёто кылем-мылем басма юдэсъёсты но, соосты Вера Юрьевна прихваткаос, салфеткаос вурыны кутэ. Отӥяз гуртоос понна вуриськон сэрег усьтыны чакла. Тэк пуконлэсь шорниос отчы пӧртэм пумо киуж лэсьтыны, дэрем вурыны поталозы, пе.

Пукон коркаязы трос калык люкаське

Дышето пиналъёсты перепеч пыжыны

Гуртэ газ вуымтэ на, шорниос пуэн эстӥсько. Пукон корказэс но шуныт карон понна Перевощиковъёс асьсэ пузэс нулло. Тыл но кыскемын асьсэ коркась ик, пукон корка юртсы вӧзын ик сылэ угось. Но гуртоос мылкыдзэс веразы ни, тыл понна черодэн тыриськозы шуыса.

Шорниын тыршись, ог-огезлы юрттӥськись калык улэ. Кылем арын ӵошен нылпи площадка пуктӥзы. Трос пудо вордо на, 3-4 семьяен кариськыса, турын утялто, дэмен секыт ужез вормыны капчигес, пе. Вера но Пётр Перевощиковъёслэн 3 пиналзы, 2-ез вузъёсын дышетско ни, нылзы бордазы школаын визь-нод люка на. Та адӟем карымон семья, котькыӵе ужрадэ мыло-кыдо пырисько, семьяос куспын вожвылъяськонъёсын вормыло, корка котырзэс чылкыт возё сяськаосын узырмыто, шуо соос сярысь гуртоос.

Вера Юрьевна Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерстволэн, Эграысь калыклы улонын-вылонын юрттэт сётонъя центлэн, Эгра ёрослэн Данъян грамотаосынызы пусъемын. Кылем арын Эгра ёрослэн Данъя пул вылаз пыртэмын вал. Гурт калык Вера Перевощиковаез мыло-кыдо луэмез понна «Гурт адями – 2020» вожвылъяськонлэн «Ӟеч сюлэм» номинацияз ӵектэ.