Вордӥськем палъёсын тодматӥз
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«Ӟардон» газетмылы 29 ар. Сое лэсьтон бордын ас вакытаз ужазы Анатолий Волков, Мария Ишматова, Капитолина Калинина но мукетъёсыз. Ваньзы яркыт пытьы кельтӥзы. Нош историын мургес бугыръяськоно ке, анай кылын потӥсь газетмы 1955-тӥ арысен потэ, шуыны луоз, сое ӟучысь берыктылӥзы.
1992-тӥ арысен «Ӟардонын» потӥз «Тодӥськод-а тон вордӥськем палъёстэ» викторина. Толэзьлы быдэ печатласькизы литературалы сӥзем бамъёс, кунсьӧр куноосын пумиськонъёс, тунсыко адямиос сярысь гожъямъёс, ёрос иворъёс.
Нырысетӥ ужъёссэс печатлазы Вера Пантелеева тодосчи, Вячеслав Ар-Серги, Пётр Захаров писательёс, Людмила Медведева (Перевозчикова) журналист. Туала газетмес лэсьтыны но вӧлмытыны юртто авторъёсмы: Юськиысь Пётр Давыдов, Лудорвайысь Надежда Мерзлякова, Вуколудысь Екатерина Малышева, Подшивалысь Нина Петрова, Пыӵанкаысь Надежда Колпакова, Якшурысь Николай Мерзляков.
Йӧскалык прессалэн нуналзэ кылдытон — шаермы понна бадӟым шумпотон. Вылӥ кивалтӥсьёсмы валаны сёто, соос милемын шуыса. Озьыен пӧртэм кылын потӥсь газет-журналъёслэн выль бурдъёссы кылдозы. Озьыен, поръялом на…
Анна Трубачева, Дэри ёросысь «Ӟардон» газетэз лэсьтӥсь
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