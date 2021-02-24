Волонтёръёс юрттозы 2022-тӥ арын тупатъяно объектъёсты быръён ужрадэз радъяны

Шаерамы улӥсьёс 2022-тӥ арын тупатонэз-выльдонэз кулэ карись интыосты, юртъёсты бырйыны быгатозы Gorodsreda.ru нимысьтыз сайтын. Али быръён ужрадэз радъян понна волонтёръёсты утчало.

Мыло-кыдоос адямиосты тодматозы, кыӵе объектъёсты выльдыны ӵектэмын, кызьы пӧлысьтызы кельшымонзэ бырйыны но мукет.

Волонтёр кариськон понна куриськон гожтоно Добро.ру сайтын, регистрация 22-тӥ мартэ йылпумъяськоз.

Кельшымон инты пумысен куара сётыны луоз кун услугаосъя портал пыр яке телефон номеръя. Дурбасьтон ортчоз 26-тӥ апрельысен 30-тӥ маёзь. Отчы пыриськыны быгатозы 14 ареслэсь бадӟымъёс.

Та программа «Жильё и городская среда» национальной проект улсын быдэсъяське. Со улсын 4 ар ӵоже 740 азбаръёс но 300 калык интыос выльдӥськизы ни.

УД