Волонтёръёс юрттозы 2022-тӥ арын тупатъяно объектъёсты быръён ужрадэз радъяны

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 24 февраля, 2021 15:58
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93

Related Articles

Шаерамы улӥсьёс 2022-тӥ арын тупатонэз-выльдонэз кулэ карись интыосты, юртъёсты бырйыны быгатозы Gorodsreda.ru нимысьтыз сайтын. Али быръён ужрадэз радъян понна волонтёръёсты утчало.

Мыло-кыдоос адямиосты тодматозы, кыӵе объектъёсты выльдыны ӵектэмын, кызьы пӧлысьтызы кельшымонзэ бырйыны но мукет.

Волонтёр кариськон понна куриськон гожтоно Добро.ру сайтын, регистрация 22-тӥ мартэ йылпумъяськоз.

Кельшымон инты пумысен куара сётыны луоз кун услугаосъя портал пыр яке телефон номеръя. Дурбасьтон ортчоз 26-тӥ апрельысен 30-тӥ маёзь. Отчы пыриськыны быгатозы 14 ареслэсь бадӟымъёс.

Та программа «Жильё и городская среда» национальной проект улсын быдэсъяське. Со улсын 4 ар ӵоже 740 азбаръёс но 300 калык интыос выльдӥськизы ни.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 24 февраля, 2021 15:58
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<