Волонтёръёс юрттозы 2022-тӥ арын тупатъяно объектъёсты быръён ужрадэз радъяны
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Шаерамы улӥсьёс 2022-тӥ арын тупатонэз-выльдонэз кулэ карись интыосты, юртъёсты бырйыны быгатозы Gorodsreda.ru нимысьтыз сайтын. Али быръён ужрадэз радъян понна волонтёръёсты утчало.
Мыло-кыдоос адямиосты тодматозы, кыӵе объектъёсты выльдыны ӵектэмын, кызьы пӧлысьтызы кельшымонзэ бырйыны но мукет.
Волонтёр кариськон понна куриськон гожтоно Добро.ру сайтын, регистрация 22-тӥ мартэ йылпумъяськоз.
Кельшымон инты пумысен куара сётыны луоз кун услугаосъя портал пыр яке телефон номеръя. Дурбасьтон ортчоз 26-тӥ апрельысен 30-тӥ маёзь. Отчы пыриськыны быгатозы 14 ареслэсь бадӟымъёс.
Та программа «Жильё и городская среда» национальной проект улсын быдэсъяське. Со улсын 4 ар ӵоже 740 азбаръёс но 300 калык интыос выльдӥськизы ни.
УД
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