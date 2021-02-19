Визь сынан

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 19 февраля, 2021 16:32

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12-тӥ феврале Балезино ёросысь одӥгаз кафее визь сынан шудонэ люкаськылӥзы гурт удысын ужасьёс.

Егитъёслэн «Юность» центрзы гуртоос понна брейн-ринг ортчытӥз, Гуртлэн арезлы сӥзьыса. Шудонэ 6 команда люкаськиз, гуртысь механизаторъёс но пудо утисьёс сяна, тодон-валанзэс эскеризы ветеринаръёс, Россельхозцентрлэн ёзаз но ёрос администрациысь гурт хозяйствоя ёзын ужасьёс. Командаос асэнызы тодматӥзы, юан-веранъёслы шонер валэктон утчазы, шутэтскон вис дыръя эшъёссэс шулдыртӥзы. Котькинлэсь трос очко люкаса, вормон басьтӥз но коньдон кузьым утӥз «Колхоз «Путь к коммунизму» хозяйствоын ужасьёслэн «Мозговики» командазы.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 19 февраля, 2021 16:32
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