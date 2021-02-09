Валче улом

Выль ар азьын редакцие Можга городысь 82 аресъем Михаил Бобровлэсь гожтэт вуиз. Со редакциын ужасьёсты Выль арен ӟечкылам. Пиосмуртъёс ӵем уг гожъяло, соин лыдӟисенымы тодматскеммы потӥз.

М. Бобров газетмес даурлэсь кема лыдӟе ни Туспуктӥз Андрей Бобров

Михаил Владимирович ужтэк пукыны уг чида, юрт котыраз берга, магазинэ ветлыны, газет лыдӟыны яратэ. Вордскиз но быдэ вуиз Алнаш ёросысь Вылын Асангуртын. Туж начар улӥллям. Эшъёсыныз ӵош школае мынэм вылэм, соосын 1 арня гинэ дышетскыны кылдэм — висьыны усем. Озьы со 1-тӥ классэ, 9 арес тырмыса, мынэм. Школа бере «Молодая гвардия» колхозын ужам, кузпалъяськем. 1965-тӥ арын кузпалэныз Зинаида Николаевнаен ӵош Ростов улосэ улыны кошкиллям.

4 ар ортчыса, вордскем шаеразы бертӥллям. Люкам уксёенызы Можга городэ корка басьтӥллям. Бобровъёслэн 4 пиналъёссы: 2 нылъёссы Ижевскын уло, нош пиоссы — атай юртазы ик. Табере 7 внукъёссы, 4 правнукъёссы будо.

— Вань улонме городысь машиностроительной заводын сварщик луыса тырши, ужысь ветеран, туспуктэме заводысь Данъян пул вылынтрос пол вал, — шуэ Михаил Бобров. — Кузпалы лесокомбинатын станок сьӧрын ужамын. Жаляса верано, 2018-тӥ арын малпамтэ шорысь улонысь кошкиз. Табере юрт котырын берган ваньмыз мон вылэ усиз. Бадӟымез пимы кышнояськылӥз вал но, ӵош улыны ӧз кылды, люкиськизы, нош пичиез пимы ӧз ик кышнояськылы.

Пиосыз ужан вакытэ Михаил Владимирович магазинъёстӥ ортче, сиён-юон басьтэ, собере ачиз ик сиён пӧра. Гуртын так-а, мар-а пукод, пе. Гужемзэ яратэ бакчаязы ужаны, будэтэм емышсы толбыт сиыны тырме, сылалтыны но дышем ни.

— Пиосылы туж кельше рассольник шыдэ, ушъяса ик сиё, соку мылкыды эшшо но лӧптэ, — шуэ М. Бобров. — Юртъер котырын уже йылпумъяське ке, телевизорысь иворъёсты но удмурт передачаосты учкисько, ӝытазе ини газетъёс борды басьтӥськисько. «Удмурт дунне» газетэз ӝыны даурлэсь ятыр басьтӥсько ни. Котькуд чурзэ сак лыдӟисько, программазэ но, туж кельшо «Тӧр шорын», гурт улон сярысь гожъямъёс, «Шӧкыч», нош Алнаш палась гожъямъёс луо ке, вордскем палъёсам вуылэм кадь потӥсько.

Валентина Емельянова