Валамон кылын

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 10 февраля, 2021 13:48

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И. Прокашев валэктэ, кызьы кылдэ ёрослэн бюджетэз.
Владимир Корепановлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Красногорскысь депутатъёслэн Кенешсылэн тӧроез Игорь Прокашев но Егитъёслэн парламентсылэн председателез Ольга Дьяконова школаосын парламентаризмлы сӥзем урокъёс ортчытъяло.

И. Прокашев маде, кызьы радъяське интыысь аскивалтон, кин законъёсты юнматэ, кин соосты быдэсъян понна кыл кутэ. Пиналъёс споръяськыны ик кутско, Игорь Борисович бюджет сярысь вераку. Со шуэ: семьялы телевизор но велосипед басьтоно, но коньдон огезлы гинэ окме. Кудзэ басьтоно?

О. Дьяконова нимысьтыз пусъе: туала вакытэ, вормонъёс басьтэмед потэ ке, проект гожъяны но сое быдэсъяны быгатыны кулэ.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 10 февраля, 2021 13:48
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