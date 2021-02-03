«Вакыт» кариське вакытъя

Эгра ёросысь «Светлый путь» газет бордын «Вакыт» приложение потыны кутскиз 1991-тӥ арын январь толэзе. Нош солэсь азьло та ёросын улӥсьёс 30 арлэсь ятыр «Югыт сюрес» лыдӟизы.

Н. Данилова

Ёросысь валтӥсь редактор Галина Ульянова верамъя, «Югыт сюрес» быдэсак ӟучысь берыктэмын вылэм, нош 1991-тӥ арын журналистъёслы удмурт кылын ас валамзыя материалъёс лэсьтыны эрик сётэмын вал. Озьы «Вакыт» приложение потыны кутскиз, нош газетлы ним сётӥз ялан лыдӟись Виталий Леконцев. Сое поттон бордын тыршизы Галина Нелюбина но Людмила Кузнецова. Пӧртэм дыре бордазы ужазы Евгений Каракулов, Татьяна Емельянова.

Галина Нелюбина, ужам аръёссэ тодаз вайыса, шуэ: нырысетӥ номере мар сярысь гожтыны ик ӧм валалэ. Калленэн-калленэн лыдӟисьёсмы шуныт кылъёс вераны ӧдъязы, тунсыко адямиос сярысь гожтэмъёс вуылыны кутскизы. Озьы ёросысь тросэз удмуртъёс малпанъёссэс кылбуръёс, веросъёс пыр ӧръяны кутскизы. Газетын кылдӥз «Жильырты, Кедра ошмес» рубрика, пиналъёс но, арлыдоос но отчы мыло-кыдо гожъяськизы.

Та вакытэ удмурт газетэз огнам лэсьтӥсько. Национальной прессалэн нуналыз кылдӥз шуыса туж шумпотӥ, озьыен, пӧртэм выжы калыкъёслэн газет-журналъёссылы азьланяз но тросгес саклык висъяськоз. Анай кылын потӥсь газет вуоно гожъяськисьёсты будэтон сярысь сюлмаське.

Надежда Данилова, Эгра ёросысь «Вакыт» газетэз лэсьтӥсь