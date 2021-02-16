Вакчи дэрем но висись пыд

Россиысь 5 улосъёсын ӵош шаермы итӥськиз «Ёзвиосмылэн тазалыксы — асьме киын» проект борды. Озьы «Волонтёры-медики Удмуртии» огинлэн вотэс бамез пыр кылзыны луэ ёзвиослы (суставы) сӥзем лекциосты. Соосты лыдӟе Сюлэм но сэр висёнъёсъя элькун больницаысь профилактикая ёзэн кивалтӥсь, ревматолог Светлана ШАБАРДИНА.

C. Шабардина

— Светлана Вениаминовна, малы одно та темаез бырйиды?

— Жаляса верано, ёзви висёнъёс туж паськыт вӧлмемын, ревматологъёс сюрслэсь ятырзэ тодо. Висьыны усемъёс пӧлын ӧжыт ӧвӧл егитъёс но. Ма, вож нуныослэн но суставъёсазы воспаление луыны быгатэ ни — озьы луылэ, анайлэн висись ёзвиосыз дыраз йӧнатымтэ ке.

Мар понна кыл куто суставъёс? Вамышъян, сӥльбыгытъёсты возён понна. Кин выре, со улэ, шуиськом. Но тодосчиос лыдъязы ни: вашкалаосынымы ӵошатыса, али асьмеос 50 поллы ӧжытгес ветлӥськом-выриськом. Угось троссэ ужъёсты табере техника лэсьтэ, кылсярысь, мисьтаськон понна азьло вулы шур дуре яке ошмесэ васьказы. Нош али ваньзэ лэсьтэ мисьтаськон машина.

— Озьыен, суставъёс висьыны кутско, ӧжыт поръямысьтымы?

— Та одӥгез гинэ мугез. Таин ӵош укыр трос поръян но куддыр мултэс луэ. Басьтом спортсменъёсты — тросэз ӝожтӥськыны кутско, ёзвиоссы висё шуыса. Туала вакытэ уноез скандинав амалэн ветлыны кутскизы — куд-огъёсыз нуналлы быдэ кӧня ке час ӵоже калтырто. Городын улӥсьёс пӧлын тренажёр залъёсы ветлӥсьёс но вань. Но пыдъёссы уг чидало, висьыны кутско.

Туэ самоизоляция вакытэ кӧня ке шутэтским — 65 ареслэсь бадӟымъёс уже ӧз ветлэ, кыре шер потазы. Соку ик шӧдӥськиз: пыдесъёссы висё шуыса ӝожтӥськисьёс ӧжытгес кылизы. Но со дыре ик «кизермизы» сӥльбыгытъёссы. Нош мугорлы сӥльбыгытъёс но туж кулэ — сюрлыэз, лыосты возьыны. Соин ик алӥськом: котькытын эсэп кулэ.

Нош суставъёслэн висён мугъёссы сярысь верано ке, соос туж трос. Висъясал 4 валтӥсьёссэ. Соос пӧлысь одӥгез гинэ ачиз адями бордысь уг поты, шуыны луоз: висён выжыя кыле ке. Нош пӧлысьтымы куд-огез уг тоды, маин висьылӥзы анай-атаез, песянай-песятайёсыз сярысь вератэк ни.

Кылемъёсыз мугъёс — вормыны луымонэсь. Кылсярысь, тазалыкез туж куашкато керӟегъяськонъёс-сюлмаськонъёс — иське, соослы ӧжытгес сётсконо. Кынтылӥськонъёс — озьыен, куазья дӥсяськоно. Кема кыстӥськись воспалительной висёнъёс — озьыен, дыраз йӧнатӥськоно.

Кӧня ке ар талэсь азьло вал сыӵе учыр: Ижысь одӥгысьтыз вузысь студент экзаменъёслы уй но нунал дасяськем — 1-тӥ курсын дышетскисьлэн 1-тӥ сессиез. Огнуналскын синъёсыз адӟемысь дугдӥллям. Нырысь сое син висёнъёсъя клиникае понӥллям — отысь специалистъёс номыр сыӵе-таӵезэ шӧдӥллямтэ. Собере ӝегатскытэк выжтӥллям неврологияя ёзэ — томограф номыре адӟымтэ. Специалистъёс валатскизы: висёнэз герӟаськемын керӟегъяськонэн, кынтылӥськонэн, инфекциосын — ачиз ик вераз, ог арнялы вазьгес гинэ ымдураз герпес потылэм. Озьы ваньмыз та мугорызлэсь кужымзэ лябӟытӥз, синъёсаз сётӥз. Ярано, студент дыраз йӧнатэмын вал, ог арня куспын выльысь адӟыны кутскиз.

Кезьыт дыръя шуныт дӥсяськыса ветлоно

Туспуктӥз Максим Егоров

— Озьыен, пумозяз йӧнатымтэ герпес, хламидиоз, микоплазмоз — ваньмыз шӧдӥськыны быгатэ суставъёс вылын?

— Шонер. Инфекциос сяна, бактериос но мугорез быдтыны быгато. Соин ик ревматологъёс шуо: пиньёстэс йӧнатытэк эн возе. Фарингитэз, тонзиллитэз, астмаез умой-умой уд йӧнатӥськы ке, озьы ик ёзвиос висьыны кутскыны быгатозы. Туж чакласьконо матысь кусыпъёс пыр алясь инфекциослэсь — хламидиос, микоплазмаос сяна но мукет вирусъёс, бактериос вань. Соин ик дырын-дырын специалистъёслы возьматъяськылоно, эскериськылоно. Кунгож сьӧры потыны малпаськоды ке, азьло ик тодоно, ӧвӧл-а отын алямын, шуом, малярия, Эбола лихорадка. Алямын ке, иське, прививка пуктоно.

— Светлана Вениаминовна, тӥ нимысьтыз пусйиськоды: кынтылӥськоно ӧвӧл.

— Кынмыку мугорын мар луэ? Вир умой-умой ветлэмысь дугдэ — озьыен, питательной веществоосты со лябгес нуллэ. Вылаз ик, мугорлэн висёнъёсын нюръяськон кужымез — иммунитет — лябӟе на. Нош суставъёс «сисько» соин гинэ, мае вуттэ вир. Куажым (хрящ), суставъёс тырмемын ву пырыосын — син азяды пуктэ омыр пырыосын тырмытэм плёнкаез, соин бинялтыло пилиськыны быгатӥсь арбериосты. Пульыосты паньгатыны луэ. Озьы ик куажыме тырмыт питательной веществоос уг вуо ке, отысь ву пульыос пильылӥськыны кутско. Пыдесъёсын куажым, кылсярысь, ог 4 миллиметр зӧкта луыны кулэ. Но УЗИ возьматэ, куддыр со 1-2 миллиметр сяна уг ни кыльы.

Соин ик кынтылӥськоно ӧвӧл. Вань сыӵе веран: урод куазь ӧвӧл, вань урод дӥсь. Уката но туала егитъёс туж капчи дӥсясько. Кезьыт куазен пыдъюмылъёссы кыре кельтэмын — вакчи пыдкук но вакчи джинс дӥсяло. Тани тулыс шунды кӧня ке шунтыны кутскиз ке, изьы-кышет йыразы уз понэ ни, вакчи куртка дӥсялозы но, кусъёссы кыре кылёзы. Шоразы учкыса, сюлмы вӧсь луэ. Ведь ваньмыз со тазалыксы вылын берло шӧдӥськоз.

Озьы но луэ: пичи пиналъёсмылы агай-апайёссылэсь кылем куртка-пальтооссэс, пыдвылъёссэс дӥсяськом. Но соослэн шунытсы быре ни ук, озьы пичи пинал ялан кынмыса ветлоно луэ. Валасько, выльзэ басьтыны уксё кулэ, но пиналлэсь тазалыксэ коньдонэн эн мерталэ.

— Кызьы валано, суставъёс лябӟыны кутскемын шуыса?

— Нырысетӥез тодмет: висё. Одӥгъёсызлэн зол, мукетъёсызлэн ляб. Угось котькудӥз мугор вӧсез пӧртэм сямен шӧдэ. Вӧсь луэм сяна, суставъёс тӧрнаны быгато, уката ик воспаление инфекциосын сэрен кутскемын ке. Адямилэн ӟигарыз быре, ассэ жадемен шӧдэ. Ваньмыз та 3 арня ӵоже но уг ортчы ке, одно специалистлы возьматӥськоно, йӧнатӥськыны кутсконо. Мар со косэ, озьы кароно. Угось асьмелэн ӵемысь озьы но луэ: тазэ эмъюмез ӧй шедьты, соиз дуно потӥз но солэсь аналогзэ басьтӥ. Озьы уг яра. Собере паймиськом, малы йӧнатӥськеммылэн пайдаез ӧвӧл. Бен, туала медицина кыдёке вамыштӥз ни, табере эндопротезирование но лэсьтӥське. Но искусственной амалэн лэсьтэм протезъёс со аслад ӧвӧл ни, кылсярысь, спортэн вырон сярысь соку ик вунэтоно луоз.

Озьыен, тазалыкез егитысен утёно. Вань юасьёс: пыдесъёс висьыку, яра-а пӧсь мунчое пырыны? Мугорды ӟырдамын, обострение кутскемын ке — уг яра. Мукет дыръя — пожалуйста! Мунчое пыронлэн пайдаез озьы ик туж бадӟым. Веникен шуккиськон аспӧртэм массаж выллем луэ, мугорын вир золгес ветлыны кутске.

Нимысьтыз верано сиськон сярысь. Сиён-юонын мед луозы углеводъёсыз но, жиръёсыз но, пӧртэм витаминъёсыз но. Но суставъёслы тужгес пайдаё луэ белок — соин валче кылдо выль лулпырыос. Нош углеводъёс, жиръёс солы юрттӥсько гинэ. Мар узыр белокен — ваньмы тодӥськом: сӥль, кыркӧжы (бобы), курегпуз тӧдьы, йӧл сиёнъёс. Туж умой луоз, ӵукналы быдэ варог (кузятэм), йӧлын ӝук сииды ке. Вунэтоно ӧвӧл чорыг сярысь. Кылэмды вань, луоз, макем пайдаё луэ студень (холодец), но вылаз пуксем кӧй-вӧйзэ куштоно. Бакча емышъёслэн пайдазы сярысь озьы ик ваньмы тодӥськом — кӧня сиёды, мултэс уз луы.

Элина Кумачёва