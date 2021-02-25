Вавож Гурт шудонъёсы лыктэм спрортментъёсты пумита ни

24-тӥ — 27-тӥ феврале Вавож ёросын ортчо Гурт тол шудонъёс. Ӵошатсконъёс мыно Вавож, Водӟи но Нюрдор-Котья черкогуртъёсын. 1 сюрс пала спортсменъёс 8 амалъя 26 комплект медальёс понна нюръяськозы.

Вавожъёс куноосты пумитало

Фото: https://vk.com/sportvavozh

— Вавож ёрос тужгес аспӧртэмлыкоез луэ, — шуэ шаерысьтымы тодмо режиссёр, ужрадэз радъясьёс пӧлысь одӥгез Павел Поздеев. — Инкуазез чебер, калыкез капчи мылкыдо, ужаны быгатӥсь. Гурт удысэз азинтонын туала техника кутӥське: бусыын выль комбайнъёс гурето, скалъёсты «Карусель» аппаратъёс кыско. «Колос» хозяйствоен кивалтӥсь Владимир Красильников гуртоослэсь улонзэс капчиятыны тырше, бадӟым саклык висъя спортэз азинтонлы. Ёрослэн Данъян пул вылаз но пыртэмын футболэн шудӥсьёслэн командазылэн туспуктэмез. Вавожъёс ӟеч улыны быгато бере, быдэс шаерлы со ӟечез мед паласькоз.

Фото: «Авангард» газет

Гурт шудонъёсты сӥё-дано усьто туннэ ӝытазе, 25-тӥ феврале 18 часын, Вавож черкогуртын. Спортъя бадӟым ужрадлэн Вавожик утисез (талисманэз) омырез ӟырдатӥз, 25 ёрос командаосты но Вавож ёросын улӥсьёсты огазеяз кадь. Усьтон ужрад сӥземын Гуртлэн арезлы. Вань куронъёсыз лыдэ басьтыса, ичигес кельтэмын артистъёс, соос — культура но дышетон удысъёсын ужасьёс — ог 40 кузя луозы.

Ёрос командаос сярысь ке верано, тужгес бадӟымез команда Вавож ёрослэн — 70 мурт. Та ёросысь хоккеен шудонъя команда нырысьсэ пыриське Гурт шудонъёслэн финалаз. Озьы ик бадӟым командаос Дэри, Пичи Пурга, Можга, Эгра ёросъёсысь. Гурт тол шудонъёсын котькинлэсь трос 15 пол чемпионъёс вал эграос. Туэ но соос та шудонъёслы рос-прос дасяськизы. Пусйыны кулэ, Вавожысь ӵошатсконъёсты учкыны луоз Интернет пыр но, Гурт тол шудонъёс огинлэн ВКонтакте бамысьтыз.

Валентина Емельянова