Ксения Байдановалы «Чеберай» конкурсын вормыны юрттӥз гуртоосызлэн оскемзы

Ксения Байданова улэ Шаркан ёросысь Быгы гуртын, ужа «Быгы» удмурт культурая центрын, вань лулыныз сюлмаське гуртсэ чебергес но ӟечгес карыны. Шуэ: «Чеберай» конкурсын вормыны юрттӥз матысь адямиослэн но калыклэн осконзы.

К. Байданова

— Тон культура удысын ужаськод бере, нуналлы быдэ сцена вылэ потаськод, шуыны луоз. Озьыен, «Чеберай» конкурслы дасяськыны но секыт ӧй вал, дыр?

— Конкурсэ монэ матысь эше пыриськыны косӥз. Ачим, пе, мынысал, но, положенизэ лыдӟыса, валай: со быдэсак тонъя гожтэмын. Аслым шуи: «Чеберай» конкурсэ мон мыно асдунме (самооценкаме) ӝутыны яке сое уськытыны. Умой, ӝутыны пӧрмиз шуыса. Секыт вал дасяськыны. Кинэ ке пӧрмытыны лякытгес. Астэ дасякуд, уд валаськы, кытын кыӵе шекез вань. Огшоры концерт дыръя сцена вылэ потонэз вожвылъяськонэ пыриськонэн уд ӵошаты. Конкурсын тонэ дунъяло: яке вормод, яке келялод. Умой, мыным туж зол юрттӥськизы «Быгы» центрысь ӵош ужась эшъёсы.

Монэ быдэс ёросэн дасязы, шуыны луоз. Берпуметӥ номерлы дэрем «Шаркан-трикотажлэсь» кури. Вазиськем нуналамы ик шуизы: «Ксюша, лык, ми тыныд сётом, возьматом, юрттом». Возьматӥзы «Спустившаяся с небес» быдэс коллекцизэс, пӧлысьтыз бырйи аслым уката но тупасьсэ. Соку асме пичи принцесса кожай — котырам бергало, чебер, ӟеч кылъёс верало: вормы, ми тыныд оскиськом. Соку пушке кужым ик пыӵа. Быдэс Шаркан ёрос, матысь адямиосы оско. Кызьы мон келялом?

Дасяськимы трос. Дэремъёсме мыным уж дурам вуризы. Калык дӥськутэ вал ни ке но, басьяськись саесъёс йылтэме потӥз. Уйин соосты пужъятыса пукылӥ. Нокызьы уг вуттӥськы, уго клубын но уж вань, мон сое быдэстытэк кельтыны уг быгатӥськы. Творческой номерме (дымбыртонэн шудӥ) арня куспын гинэ лэсьтӥмы. 1 минутскын мыным вань быгатонлыкъёсме возьматыны кулэ вал: кырӟаны но, эктыны но, йыр вылын сылыны но, шпагатэ но пуксьыны. «Быгы» культурая центрысь ужасьёс ӧй юрттӥськысалзы ке, оло, уйёсме но дасяськыса кӧлтэк ортчытъясал. Юрттэт вал бере, конкурслэн котькуд этапаз потӥ тодыса: мон чебер, мынам дэреме, номере сыӵе, кыӵе кулэ луыны. Конкурслэн финалаз ваньзы юрттӥськисьёсы лыктыны ӧз быгатэ ке но, экран пыр учкизы, сюлмаськизы мон понна. Мон сое шӧдӥ.

Вормеме сярысь тодэме бере туж возиськыны выри, медам гинэ бӧрды шуыса. Сямме тодӥсько. Синвуаськи, жадемме шӧдӥ, папаез адӟыса гинэ.

— Ачид тон «Быгы» культурая центрын хореограф луиськод.

— Мон котьку но тодӥсько вал, культураын ужало шуыса. Пӧртэм кружокъёсы — кырӟанъя но, эктонъя но, киужен выронъя но — ветлыса, клубысь воксё уг поталляськы вал. Та ӧръёс пӧлысь одӥгзэ бырйыны туж секыт вал. Улонам умой дышетӥсе, нодъясе вань — Алёна Николаевна Савельева. Али ми соин ӵош ужаськомы. Со шуиз: тынэсьтыд, Ксюша, туж умой хореограф луоз. Мукет озьы верасьёс ӧз шеде бере, мынӥ хореографе.

Хореография мыным улон сярысь трос валан сётӥз. Кылсярысь, йырыныд выйыса ик, одӥг интыын ужаны кулэ. Одӥг дыре трос пӧртэм ужъёсты ӟеч пӧрмытыны уг луы. Ӝожтӥськоно ӧвӧл — мае куро, сое ик лэсьтоно. Эшшо ке — куремзылэсь тросгес.

Али мон хореограф луыса гинэ уг ужаськы ни, ужрадъёс но дасясько. Мыным тунсыко выльзэ тодыны, видео, фотографиос, макетъёс лэсьтылыны. Озьы ик котькуд ужрад монэ сценарийёс гожъяны дышетэ. Пандемия кутскыку, изоляциын пукимы, нош культураын ужасьёслы кызьы ке но бергано. Ми киноос лэсьтылыны кутским. Одӥгез соос пӧлысь «Ожлэн нылпиосыз. Тодэ ваёнъёс» нимаське. Нылпиос асьсэос ик песянайёссэс снимать каризы, собере мыным ысъязы, мон, ваньзэ огазе люкаса, фильм лэсьтӥ. Пӧрмытӥ на «Мон тодӥсько, атае вералляз вал» фильм, татын песятай маде папаез сярысь. Со фильм «Отечество моё» элькун вожвылъяськонын 2-тӥ инты басьтӥз. «Чеберай» вожвылъяськонлы но видео ачим дасяй.

— Пандемиен йырин ужан амалъёсты кызьы воштӥськизы?

— Тросэз ужрадъёс дистанционно ортчылыны кутскизы, кин видеоен, туала амалъёсын вырыны уг быгаты, соослы секытгес усиз ини. Фин-угор сиён-юонъёслы сӥзем «Быг-Быг» фестивальмес но онлайн ортчытӥмы. Табань, пересьмон (перепеч) пыжыны видео пыр дышетӥмы. Валаськиз, макем адямиос мӧзмо, вераллязы: милям дорады лыктэммы потэ, удмурт пӧрамъёслэсь зынзэс шӧдэммы, пересьмондэс веръяммы. Соку валаськод, макем уждэ ӟеч лэсьтӥськод. Туэ фестивальмес улэпкын ортчытыны ӧдъяськом.

Али ужрадъёсты ортчытъяны лэзё ни. Анайлэн нуналаз бадӟым концерт вал, озьы ик туристъёсын ужамы, куноосты пумиталлямы, удмурт лулчеберетэн тодматъямы. Выль арез пумитамы выль сямен… ульчаын. Азьвыл удмурт мюзикл возьматӥськомы вал, калык соосты туж яратэ, зал тыр люкаське. Но туэ кышкамы, вирус вӧлмытомы шуыса.

— Тон проектъёсын но выриськод. 2019-тӥ арын Россиысь Гурт удысъя министерстволэн гуртэз азинтонлы сӥзем программаезъя «Пурпъя азбар» проектэд 450 сюрс манет утӥз.

— Та нырысетӥез проектэ, кудӥз вормиз. «Быг-Быг» азбарамы пу тротуар лэсьтэмын вал, проектэн валче ми сое брусчаткаен воштӥмы. Пу чебер ке но, отӥ ветлыны секытгес, со кема уг чида.

— Быгы гуртысь егитъёслэн вань тодмо «БыгАрда» командазы.

— Со кылдӥз эшъёс куспын. Шӧдӥськом вал: гуртлы маке но лэсьтоно. Лэсьтылӥськом но вал. Соку огез эшмы, Барон Гавр (Гаврил Кузьмин), шуиз: ойдо нималом ини асьмедыз кызьы ке но. Озьы кылдӥз «БыгАрда». Со тусовка понна гинэ кылдытэмын ӧвӧл, валче ми ӟеч ужъёс лэсьтӥськомы, гуртмес чебермытӥськомы. Гуртамы пырон азе пулэсь бадӟым букваосын «Быгы» гожтӥмы. Быги шурмылэн ошмесъёсыз медаз куасьме шуыса, котыраз писпуос мерттӥмы, со сяна, пӧртэм акциосы пыриськиськом. Бард ӝытъёс радъяллямы, Егитъёслэсь нуналзэс но гуртамы арлы быдэ «БыгАрда» ортчытъя. 9-тӥ Мае ульчае потӥськомы Вормонлы сӥзем автопробеге, парад луэ, салют лэзьяськомы. Витёно ӧвӧл кинлэсь ке мае ке, кызьы тросэз дышемын. Кутоно но лэсьтоно!

— Тон дышетскыса берен гуртад ик берытскид. Мар тон понна Быгы гуртэд?

— Быгы гуртэ — со мынам ужан но улон интые гинэ ӧвӧл, со мыным кужым сётэ. Мон татын гадь тырам шокасько, бурдъяськыса кадь улӥсько. Одӥг нуналлы ке но палэнэ кошкисько ке, гуртэлэсь туж юн мӧзмисько. Улонме Быгытэк уг адӟиськы. Бызи но ас гуртам ик.

100-200 ар ортчыса но, Быгы мед улоз, алилэсь но чебергес мед луоз. Но со понна кыл кутӥськомы ми. Мон уг тодӥськы, ма лэсьтоно гуртэз азинтон понна, но малпасько, сое яратоно, аслад уженыд ӟечгес кароно.

— Ваньмон дыръяд мар кариськод?

— Ужасько (серекъя). Но, зэмзэ вераса, куддыр жадисько но. Шутэтскылоно. Яратӥсько кузпалэным, пуныеным сике ветлыны, куасэн нискыланы, бызьылыны. Туж яратӥсько векчи киужез, со монэ буйгатэ, вань малпанъёсме, кужымме огинэ люка кадь.

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Мария ВЕКШИНА