Буре ваён пул шуккизы
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4-тӥ феврале Кватчи гуртысь библиотекалэн юртэз борды Григорий Данилов писательлы сӥзем буре ваён пул шуккизы.
Григорий Данилович вордскемын Выльгуртын, Можгаысь педучилищеез, Ижысь пединститутэз йылпумъяз, бӧрысь Можгаысь педучилищеын удмурт кылъя но литературая урокъёсты нуиз. Дышетӥсь, писатель, журналист 6 книга печатланы вуиз. Улонысь вазь кошкиз, озьы но ёрослэн улоназ мур пытьы кельтыны вуттӥз. Кватчи библиотекалы Г. Даниловлэн нимыз сётэмын, нош та толэзь кутсконын библиотекалэн юртэз борды мемориал пул шуккизы.
УД
Туспуктӥз Эдуард Петров
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