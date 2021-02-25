Бордаз кыске лякыт но зол сямыз

Вавож ёросысь Ӟамбай­гуртысь Вера Андреевна Шиховалэн быдэс улонэз герӟаськемын нылпиосын. Со 40 арлэсь кема пиналъёслы удмурт кылэз но литератураез гажан мылкыд пыӵатэ.

В. Шихова

Удмурт кылэз, Удмурт шаерез, нылпиосты, ужзэ Вера Андреевна вань сюлмыныз яратэ. Со туж лякыт сямо, но пушказ ватӥськем кужмыныз быгатэ котыраз нылпиосты биньыны.

Вера Андреевналы паймиськод — кӧня солэн вормонъёсыз. Со вылӥ категориен дышетӥсь, Удмурт Элькунысь но Россиысь дышетон удысысь дано ужась, 2010-тӥ арын «Россиысь устоез дышетӥсь» конкурслэн элькун этапаз устоосыз пӧлы шедиз, Герман Ходырев нимо премилэн лауреатэз, 2 пол пыртылэмын ёрослэн Данъян пул вылаз, общественной уже пыриськемез понна пусйылэмын «Удмурт Кенешлэн» таукаронъёсыныз. Ваньмыз со тыршемез, пиналъёсты сюлмысь дышетэмез понна басьтэм данъетъёс.

Но дышетӥсь понна тужгес дуноез, дыр, визьнодам пиналъёсыз ӟеч сюрес вылэ султо, улонын асьсэдыз шедьто ке. Ӵапак Вера Андреевналы луыса улонзэс удмуртлыкен герӟазы Лукерья Шихова, Мария Галеева, Андрей Клабуков, удмурт кылъя, литературая но англи кылъя дышетӥсь луыса Ӟамбае берытскиз Виктория Лекомцева.

— Вера Андреевна мынам яратоно дышетӥсе вал. Со дышетӥз монэ яратыны удмурт литератураез, удмурт кылъя но литературая олимпиадаослы зол дасяз, соин ик УдГУ-ын мыным куддыр мӧз­мыт но вал, мон ваньзэ тодӥсь­ко ни шуыса. Эшшо Вера Андреевна дышетӥз монэ гожъяськыны. Уг ке но пӧр­мы вал, кылбуръёсме выльысь тупатъяны косылӥз, эшъяськытӥз монэ удмурт газетъёсын. Котьку оске вал, мон ваньзэ быгато шуыса. Книга поттыны? Быгатом! Фэнтези гожтыны? Капчи! Малпасько, котькуд адямилэн пичи

дырысеныз кулэ луыны сыӵе адямиез, кин солы оскоз, бурдъялоз, кин вӧзаз луоз, — дышетӥсез сярысь шуныт кылъёссэ вераз Лукерья Шихова.

Вера Андреевна бадӟым арлыдаз, солы 65 арес ни, улонлэсь бере уг кыльы. Ӟам­байысь школьникъёс Удмурт кун университетэн радъям «Наукае нырысетӥ вамышъёс» конкурсын вормыло. Кылсярысь, 2019-тӥ арын бизнес-проектэныз 1-тӥ инты утӥз Валентин Рикунов, кылем арын удмурт литературалы сӥзем эскеронэныз 3-тӥ луиз Алина Черняева. Арлы быдэ Вера Андреевна нылпиосты но гуртоосты ӝутка удмурт диктант гожтыны. Сюлмаське гурт пиналъёсты удмурт азь­ветлӥсьёсын тодматон сярысь. Озьы кылем арын Ӟам­байгуртэ вуылӥзы «Шунды» огазеяськонысь егитъёс.

Солы луыса нылпиосмы эшъясько но гожъясько «Авангард», «Ӟечбур!», «Удмурт дунне», «Вордскем кыл» газет-журналъёсы.

В. Шиховалэн семьяез но адӟем карымон. Со 4 нылпиослэн анайзы, кылем арын пусъемын «Анайлэн данэз» гадьпусэн.

Нылпиослы, гуртоослы удмурт кылэз яратон мылкыд пыӵатэмез понна Вера Андреевнаез дэмламе потэ «Гурт адями» конкурслэн «Выжыоссэ утись» номинацияз.

Оксана ОРЕХОВА. Вавож ёросысь Ӟамбайгурт