Берпуметӥ беглой

ЖИГМОНД МОРИЦ (1879-1942)

Венгриысь тодмо писатель

Тол, кезьыт. Сокем кезьыт, быдэс дунне кынмемын. Сюй комок йыггетыса музъем вылтӥ питыра — калгись мурт из кадь кынмем сапег нырыныз кӧльыез ӵыже кадь. Сапег пушкын нош кынмемын куро, куро пушкын — пыд; боды вылын — кынмем ки, гадь пушкын — сюлэм, йырвизьмын — малпан.

Но мыныны кулэ. Сӧриськись машина выллем, весь калленгес но калленгес мынэ адями. Кытысь но кытчызэ тодытэк. Йырыз, букоез кыскись ошлэн сямен, азьпала урдэмын, синмыз горд но быльккес, кынмыса котмемын.

Кытысь ке потэм тӧл-сюло, йылсо веньёслэсь керттэм урыс, мугорзэ жуге но, вакчи штанзэ урдэслань чапкыса, корт сын сямен, лызэктэм улэп сӥлез бышкалтыса вандэ.

Беглой дугдэ но, тӧл лобӟыса кошкытозь, солы тыбырыныз берытске. Соку кыӵе ке малпан нерге йыраз пыре. Тодаз лыкто сьӧраз уйиськись пуныос, соос шуныт мундирен дӥсяськемын, сиемзы ке потэ, сӥль пыжо, ӟенеликысь ӟузьыло, пегась беглоез малпаса, серекъяло. Нош со кык нунал ӧз сиськы ни, пыдын мынон но уг шунты ни.

— Быдто та дуннеез! — бодызэ ӝутыса, ваньзэс, кин уг кынмы но уг курадӟы, кышкатэ кадь беглой.

Собере вырӟе. Озьы ик, огкадь каллен вамышъяса. Нокытчы дыртонэз: уг но тоды кытӥ ветлэмзэ. Йыромиз кыралын.

Пеймыт кариське. Нап сьӧд-курень бус вӧлдӥське музъем вылтӥ. Буйгатӥсьтэм, осконтэм.

Нош адями мынэ но мынэ.

Малпамтэ шорысь бадӟым сьӧд маке сюрес вылаз кылдэ. Беглой синзэ ӝутэ но паймыса дол учке. Азяз корка сылэ.

Укноозь кык вамыш. Мынэ, учке. Сьӧд, лапег, ӵынэн тырмем корка, учогын тыл пиштэ, пиналъёс серекъяло.

— Виё ваньзэс!

Ӧс усьтон калэз уг утча, вань мугорыныз донгиське но ӧжыт гинэ уг усьы.

Пыре. Кыӵе ке изьвер куа­ра поттэ пушкысьтыз. Шуккыны шуыса бодызэ ӝутыны турттэ, но чиньыез уг вырӟы, суйзэ гинэ ӝутэ. Ымнырыз кырыжа, синмыз гопысьтыз тэтчыны дась.

Cуредаз Чудья Жени

Семья кӧшкемаса чалмытске. Валесын висьыса кыллись кузё гинэ куаретэ:

— Кин со?

Боды йыг! лэзиське муз вылэ. Тыл со куспын кенже но беглойлэсь синзэ мальдытэ. Беглой вырӟылытэк сылэ но ас понназ гинэ ыргетэ.

— Виё соосыз! — Но виён вакытэз ортчиз ни.

— Ӟечбуресь, агай, — шуэ кузё кышно, нылпизэ муз вылэ васькытыса. Султэ, матэгес мынэ. — Таӵе куазен… Инмар мед утёз!.. — шуэ но ӧсэз лачмытак пытса.

Беглой уг куареты, сылэ. Гур вӧзысь кор вылэ ошем ӵынатэм сӥлез синйылтэ, изьвер сямен сое сиысал ни, но, учкы ай, адямиез сайкам, лэся, пушказ: сютэм пуны кадь адскемез уг поты.

Кузё кышно шоры уӵертӥз. Огшоры гинэ, пичи, паськыт ымдуро, пачкес ымныро кышномурт; векчи, кӧс мугоро, но шуныт, пушкысьтыз шунытэз пачыла, кожалод. Кутӥз беглойлэсь кизэ. Созэ, кудӥныз бодызэ возе, но берен басьтыны ӧз дырты — вир вырӟиз пиосмуртлэн вирсэръёстӥз.

— Осто, Инмаре! Копак кынмемын! — черектӥз кузё кышно. — Йӧ кадь мугорыз. Сютэм но, озьы-а?

Беглой синкашсэ гинэ вырӟытӥз, но синмыз выльысен ӵынатэм сӥль шоры лякиськиз, кионлэн сямен вож тылын ӝуаса.

— Ой, тыл доры гинэ эн мынэ, пуксе татчы, ӧс доры! — кузё кышно беглоез ӟус вылэ пуксьытӥз, ас кузпалзэ сямен. Бодызэ кукырмем чиньыосысьтыз поттӥз но аракы вайиз.

Беглой чаркаез возьыны уг быгаты, озьы кышномурт сое ачиз сектано луиз.

Пушказ аракы сутыны но шунтыны кутскем бере беглой нош ик малпанэз вылэ вуиз:

— Виё ваньзэс!

Но, ас понназ выльысь но выльысь вераса, ассэ сюдыны, сектаны, кыльыны лэзиз. Кынмем сапегзэ кыльыны ӧйлась но, пыдзэ кезьыт колодча вуэн тырмытэм вышкые донгыны лэзиз.

Кышномурт беглойлэсь йыр­зэ, пельпумзэ, тыбырзэ лякытак гинэ миськиз, лымыен зыраз, уг но вала, кожалод, ӟеч лэсьтэмзэ… Нош пиосмурт зӥбломиз, чидаз, тодаз ик ӧвӧл кадь, макем ӟеч лэсьто али солы.

Ма, со озьы ик луыны кулэ. Сотэк кынмыса кулысал.

Со куспын весь малпа:

— Виё соосыз.

Но одӥг кыл но шара ӧз куареты. Сое сюдӥзы, валесэ выдтӥзы.

Воргорон кылле вырӟылы­тэк, синзэ кыньыса но малпаса, али кулыны кулэ шуыса. Пыдзэ шонертӥз, кизэ кулэм муртъёслэн сямен гадь вылаз понӥз но берпум чассэ возьманы ӧдъяз.

Ӵуказеяз ӵукна синкабаксэ усьтӥз но кот, шунам пичи укноетӥ адӟиз, лымыяны кутскем шуыса, кырын шунытгес кариськем, иське.

Татчы ӧй ке сюрысал, али кытын ке кырын, эшшо но чалмытгес кылльысал но, Инмар сое тӧдьы шобыреныз шобыртысал…

Йырвизьмыз золгес ужаны кутскиз. Огшоры визьмыз, кудӥз татчыозь ноку но мур малпанъёсын ӧз улылы, улон сярысь малпаны кутскиз.

— Жалясьтэм та улон. Соослы умой, кин ӧвӧл. Озьы ке но кыӵе вожзы потэ, адями кинэ ке сопал дуннее вуттэ ке, нош ведь отын рай… Одӥг гинэ пумыз ваньмызлэн — гу. Умой мозмытскыны курадӟонлэсь. Кыӵе капчи но…

Лымыен лэзяськыса шудэмзы бере гордэктыса,

серекъяса но копак лымыё дӥсен пиналъёс пыризы но, кузё кышно даллашыны кутскиз.

Мукет валес вылын кыллись адямилы уродгес луэм, лэся, — секыт ӝуштэ.

Кыӵе умой луысал, липет зурак куашкасал но ваньзэс пачкатысал ке. Кӧня ке шудтэм муртлы ӧжытгес луысал.

Уродос коркалэн липетэз шоры учкиз. Сигез ӧвӧл, куро липет гӧртэмын, сяськаяськись розмарин выллем чонари вотэс лэзиськемын.

— Кынмыны умой ӧвӧл, эшшо аламагес сютэм улыны. Тани кык кайгуос. Нош вань сыӵе адямиос, кин ноку но уг кынмы, ноку но сютэм уг улы. Но сыӵеос доры, кинлэн котьмаиз вань, пыре ке пегась мурт…

Соку ик син азяз пуксе, мар луысал, ӝыт, та коркае шедем интые, кыӵе ке замоке сюрысал ке…

Выльысен адямиосыз адӟемпотостэм карон мылкыдыз пуромиз.

— Виё соосыз. Сооссэ каргасько, нош таоссэ мозмытоз кулон.

Вожпотыса мыжыксэ ӝутӥз но берен лэзиз. Чалмытскиз.

Синзэ кыниз но малпаськемысь дугдӥз.

Кымес вылаз кин ке шуныт кизэ понӥз. Беглой синзэ усьтӥз. Азяз кузё кышно сылэ.

— Бур ӵукнаен ни!

— Бур ӵукнаен!

— Мар адӟиды уйвӧтады? Ма, тӥледлы умойгес ни.

— Умойгес.

— Ведь ӧй но оскы вал; сыӵе пыриды толон ӝыт, кӧшкемыт. Ой, ӟеч адями, малы меда сюрес вылэ потӥськоды таӵе куазен?

— Хм.

— Кулэ луиз, озьы-а? Мынэсьтым но кузёме мед йӧнатоз вылэм Инмармы! Ой, уг тодӥськы мон, кызьы улоно та дунне вылын.

— Мар луиз?

— Ох, куанер муртлэн, кайгыронэз сяна, номыриз ӧвӧл. Тани али но котьмармы быремын, мынысал городэ агайзы доры кӧня ке пызь но мар курыны. Тулысозь кызьы ке улысалмы, но тани ук та адямие котькуд нунал уродгес но уродгес луэ, йырсазьзэ но ыштӥз ни. Та пиналъёслы кӧня ке лым пӧзьтӥ… Коллё ву но тӥни, пызез но, зумытэз но ӧвӧл. Нош мискиньёсы озьы ик сиё, ыме понон гинэ мед луоз. Ой, кӧня курадӟон адӟоно, нылпи быдэ вуытозь.

Озьы кыл бӧрсьы кыл,

уродос сӥлькоранлэн ӵажыр­тӥсь куараез выллем. Кыллись пиосмуртэз сокем вырӟытӥз курадӟыса улэмзы сярысь мадён, валес вылаз соку ик пуксиз но йыраз азьвыл улэм малпанъёссэ ваньзэ вунэтӥз.

— Мар луоз табере тӥледын? — ас сузэрез сярысь сюлмаськыса сямен юаз.

— Инмар гинэ тодэ.

Беглой лулӟиз, малпаськыса йырзэ лэзиз.

— Кӧня арес тыныд? — анаезлэн юбка сьӧрысьтыз мычиськем пияшлэсь юаз.

Пияш йырзэ мукет пала берыктӥз, ӧз вазьы. Со интые анаез валэктӥз:

— Бадӟым пияш ини та. Дас арес вань, дыр, ини. Но сыӵе востэм…

— Мынысалыд-а монэн городэ басьяськыны?..

— Мынысал, — шыпыт вазиз пияш.

— Ма, кызьы уз, мыноз, — шумпотӥз кышномурт, — одӥг час но мынонэз ӧвӧл… Ой, только ӧвӧл милям уксёмы.

— Мынам вань, — куспетӥ кариз беглой. — Яке луоз, — ватсаз на лек.

Кузё кышно шораз учкиз но шыпыт вазиз:

— Ой, только озьы уксё эн поттэ… Ми озьы дышемын ӧвӧл… Лучше сютэм кулысал, дыр… А ведь юнме… Ма, ярам ини, тӥледлы гинэ номыр медаз луы… Вождэс уд поттӥське-а?

Беглой ӟудэм кадь кылзэ, кызьы кышномурт ас возьытлыкеныз вуз каре.

— Эн сюлмаськы, сыӵе уксё ӧвӧл со… — вазиз могӟыса.

Собере султӥз но дӥсяськыны кутскиз.

— Дӥсяськы, — шуиз пияшлы но.

Кузё кышно пизэ атаезлэн дӥсез пушкы бинялтонъяз карысь ӵыжы-выжыосыз, тодмоосыз, быземез сярысь мадиз.

— Сэре ку лыктоды берен?

Пиосмурт кема ӧз вазьы.

— Уг лыкты берен.

— Ой, ма, кызьы уд? Адӟиськомы на, дыр, ук?

— Ноку но.

— Ведь мынам картэ но яратэ ӟеч адямиосты… Я бен, Рудаш Ференц нимыз агайзылэн…

Беглой кужмысь вырӟытӥз ассэ, ноку но ӧй вал на сокем ӝож минутэз.

— Инмар мед утёз, — вазиз но пияшез, ки вылаз ӝутыса, поттӥз. Сюрес вылын ас пиеныз сямен вераськыса мынӥз.

Городэ вуизы, агайзы доры пыризы.

— Тӥ-а Рудаш Ференц?

— Мон.

— Юрттэ вал, — куаретӥз беглой, кылъёсты огез борды мукетсэ лякылыса выллем. — Мынам уксё басьтонэ вань, но адӟись1 кулэ, лыктэ вал монэн ӵош. Уксёме та пияшлы сёто: пунэме вань соослы; сэре басьтэ кӧй, пызь но мар кулэ… Атаез висе, нуэ ваньзэ доразы.

— Шумпотыса.

Озьы ньыль-вить кузя мынӥзы комиссар доры.

Капка азьын беглой серекъяса вераз:

— Ну, пие, кыскыса ӧд ке ну, уг пыры. Нош отын ведь котьмар сётозы, пыртӥд ке.

— Пыре, агай, пыре, — дӥсь бордаз кутӥськиз пияш.

— Китӥм, пие, китӥм кыскы.

Пияш озьы ик кариз.

Озьы пыризы азбаре, собере кабинетэ.

— Юа, пие, кытын полицейской.

— Кытын полицейской?

— Мон татын. Мар кулэ?

— Вера, пие: Кормошез кутӥ, вае со понна йырдун2.

Пичи мурт лякытак вераз:

— Кормошез кутӥ, вае со понна йырдун.

Соку ини тодӥзы адямиос, кинэ татчы келязы. Полицейской но паймыса учкиз: котькинлы тодмо лушкаськисез куинь улосысь полиция утчаса ӧз шедьты, сю пенгё3 йырдун пуктэмын со понна.

— Ну, тон, пуны, — вожомыса кеськиз со шоры, — сюрид ик-а?

— Сюри, лэся, — куаретӥз, йырзэ лэзьыса. Собере чурыт ватсаз на: — Адӟиськоды-а, кин кутӥз монэ?

— Адӟисько.

— Басьтоз-а мон понна сю пенгё?

— Басьтоз угось.

— Соку умой. Инмар понна, нокин татчы ӧй пыртысал, та тэшкыли ӧй ке вайысал.

Полицейскойёс котыртӥ­зы лушкаськисез кизэ, пыдзэ кортнан понна. Кормош бӧрдыны кутскем пияшлэсь йырзэ эшшо огпол маялтӥз на.

— Тани, пие, анаедлы дун. Ӟеч адями мед пӧрмоз тынэсьтыд.

Синвузэ ӵушиз но, камерае вуыса, ас понназ тазьы малпаз:

— Котьмар медло. Монэ быдтӥзы ке, быдэс дуннеез вием кадь луоз… так но уг адӟы ни.

Камера пыдэсысь укно шоры учкиз, осконэн лулӟыса:

— Осто, Инмаре! Оло нош, мозмытозы ик кулонлэсь.

Адӟись1 — свидетель.

Йырдун2 — вознаграждение.

Пенгё3 — азьвыл ку­тӥськем мадьяр уксё.

Мадьяр кылысь берыктӥз Анастасия ДЭМЕТЭР-ПЕТРОВА