«Без срока давности» проект улсын ортче сочинениосъя конкурс

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 11 февраля, 2021 15:10

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Проект Буре ваён но данъя ар улсын устоез проект лыдъямын, пусъемын «Победа» национальной премиен.

Ижын усьтӥськиз «Без срока давности» адӟытон

Отчы пыриськыны быгато Россиысь но Белорусиысь 5-тӥ-11-тӥ классын дышетскисьёс. Гожтэм сочинениосты ыстоно 1-тӥ мартозь memory45@mpgu.su электрон почтае, пусъёно конкурсэ шуыса, ватсано улосэз. Регионъёсын вормисе потэм 3 сочинениослэн арторъёссы федеральной этапаз пыриськозы.

— «Без срока давности» огшоры адӟытон гинэ ӧвӧл, со дышетскисьёслэн, историкъёслэн, тодосчиослэн, шаерчиослэн огъя бадӟым ужзы. «Победа» премия юнме шорысь уг сётӥськы, со Быдӟым вормонэн герӟаськем эскеронъёс понна сётӥське, — шуиз Россиысь Президентлэн Приволжск федерал округъя оскем муртэз Игорь Комаров.

Удмуртиын таче адӟытон ужа нӥ 8-ти февральысен Ижысь Кузебай Герд нимо музейын.

Адӟытон Россиысь 60 улосъёсын усьтӥськиз. Азьвыл шарае поттыны лэзьымтэ документъёс калыклы возьматэмын вал Россилэн Президентэз Владимир Путин куремъя.

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 11 февраля, 2021 15:10
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