«Без срока давности» проект улсын ортче сочинениосъя конкурс
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Проект Буре ваён но данъя ар улсын устоез проект лыдъямын, пусъемын «Победа» национальной премиен.
Отчы пыриськыны быгато Россиысь но Белорусиысь 5-тӥ-11-тӥ классын дышетскисьёс. Гожтэм сочинениосты ыстоно 1-тӥ мартозь memory45@mpgu.su электрон почтае, пусъёно конкурсэ шуыса, ватсано улосэз. Регионъёсын вормисе потэм 3 сочинениослэн арторъёссы федеральной этапаз пыриськозы.
— «Без срока давности» огшоры адӟытон гинэ ӧвӧл, со дышетскисьёслэн, историкъёслэн, тодосчиослэн, шаерчиослэн огъя бадӟым ужзы. «Победа» премия юнме шорысь уг сётӥськы, со Быдӟым вормонэн герӟаськем эскеронъёс понна сётӥське, — шуиз Россиысь Президентлэн Приволжск федерал округъя оскем муртэз Игорь Комаров.
Удмуртиын таче адӟытон ужа нӥ 8-ти февральысен Ижысь Кузебай Герд нимо музейын.
Адӟытон Россиысь 60 улосъёсын усьтӥськиз. Азьвыл шарае поттыны лэзьымтэ документъёс калыклы возьматэмын вал Россилэн Президентэз Владимир Путин куремъя.
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