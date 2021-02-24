Беглой — йыружчи яке герой?

Удмурт литературае беглойлэн образэз романтической герой луыса пыремын. Беглой муртэз — пегась, катэз тӥясь воргоронэз — нырысьсэ суредаз Михаил Можгин.

Солэн 1909-тӥ арын печатлам «Беглой» балладаез (баллада — романтизм ӧрлэн валтӥсь жанрез) кема аръёс ӵоже нырысетӥ удмурт кылбур шуыса лыдъяськиз. Удмурт классикаез мытӥсь произведение тусызъя фольклорлы матын:

Нюлэслэн шораз, Ошмеслэн йыр азяз, Кырӟаса, бӧрдыса Пинал беглой сылэ. Бутырка йырсиё, Чебер сьӧд синкашо, Мугорыз сюсьтыл кадь, Киосыз вӧлэм кадь.

И. Гавриловлэн «Кезьыт ошмес» книгаысьтыз суред. Художникез М. Гарипов.

М. Можгин беглойзэ соку ик романтической геройлы тупась хронотопе (интые но дыре) интыя: ошмес дуре, сьӧд нюлэскы, уй куазе. Та тодметъёсты эшшо но золгес герӟаны быгатэ Игнатий Гаврилов «Кезьыт ошмес» драмаяз. Пьеса учкисьёслы туж ярамон луиз, удмурт драматургилэн зарни фондаз пыриз: Гаянэн но Эш-Тэрекен одӥг радын сылӥсь Беглой — синмаськымон герой.

И. Гавриловлэн творчествояз беглойёсты суредан — ӵем пумиськылӥсь мотив. «Санӥ» поэмаяз егит нылкышно, семьяын ултӥямез чидатэк, Камит атаманэн кошке, яратонэз понна нюръяськоно луэ. Оло, та литератураямы нырысетӥез беглой нылкышно. «Вордӥськем палъёсын» трилогиын Беглой — адӟем карымон, героической сямо. Алексей Ермолаев литературовед чакламъя, Беглой — кышкасьтэм но эрикез яратӥсь, ваменэс, малпам ужзэ одно ик быдэстыны тыршись мурт.

1920-тӥ-1930-тӥ аръёсы, классовой нюръяськонэз возьматыку, беглойёс но кулакъёс суредамын ортчем, вужмем даурлэн тодметэз кадь, йыруж лэсьтӥсьёс кадь. Ӵапак сыӵеесь Матвей Кельдовлэн «Бегентыло» веросысьтыз Бегентыло нюке каръяськемъёс: Николай I эксэйлэн армиысьтыз пегась солдатъёс гурт калыклэсь ваньбурзэ лушкаса, ӟеч улонэз сураса-пожаса уло. Туала беглойёс уг ватско ни: соосты уте закон но полиция, гожтэ автор. Сю ар талэсь азьло гожъяськем Матвей Кельдов туннэ нуналлы но валамон произведение гожтэм.

Удмурт литератураысь берпуметӥ потэм романын, Римма Игнатьевалэн «Игнаш сайкемын» произведенияз, Игнаш реализм ӧрысь герой луэ ини, солэн ляб но кужмо палъёсыз лыдӟисьлэн син азяз. Романтизмез реализм вормиз: сьӧд нюлэс куш сайкемын, Нимтэм шур Нюрошурен нимамын. Ачиз сярысь Игнаш меӵ но возьдаськытэк вера: «Ачид адӟиськод ук: нокыӵе беглой ӧвӧл. Огшоры шудтэм сирота. Аслым улон инты утчась мурт. Оглом вераса, адями, огшоры адями мон, Илля. Озьы ик учкы шорам».

ДАРАЛИ ЛЕЛИ