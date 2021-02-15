Сьӧлта ёросысь Выль Мӧнья гуртысь Галина Иванова аспӧртэм выжыысь парсь вордэ. Солэн сьӧд-тӧдьы виштыё горд парсьпиосызлы синмаськемын быдэс гурт.

Г. Иванова

— Кызьы бызи, парсь вордэмысь ӧй дугдылы на, — капчияк вера Галина Васильевна. — Бадӟым тӧдьы выжыысь парсьёсты возиськомы вал. Огпол Дэри ёросэ элькун Гербере ветлӥмы. Учкисько но, батыръёс пӧлын ӵошатсконын егит пияшлы вормемез понна ыжпи но парсьпи сётӥзы. Ачиз городской, пудоен мар карыны паймыса сылэ. Нош парсьпиез дото мусо — пиш-пиш горд пиштэ, эшшо бантэн думылэмын. Сыӵе басьтэме потӥз! Кӧняен вузалод, юасько. Аслам уксёе но уг тырмы. Эшъёсылэсь пунэмаськи. Автобусэ коробкаен валче сюлтыр-калтыр пыртӥ. Водитель куаретэ: зынмытыса быдтӥз ни, автобусэз ачид миськод. Нош мынэсьтым шудоез ӧвӧл.

Дюрок выжыысь парсьпиос сярысь уно пол кылылэме вал. Но мынамез чылкыт дюрок выжыысь вылымтэ: трослы бадӟымгес будӥз, гоназ сьӧд-куӵо виштыосыз адскыны ӧдъязы. Вирыз суро-пожо вылэм. Но со умойлы. Ӝыны арес тырмемез бере ик бызьылӥз, арес тырмонэзлы 11 огкадь чебересь парсьпиос вайиз. Огез но ӧз кулэ. Соку нырысьсэ пайми, макем лек луэ вылэм мумы парсь. Пиосыз ноны понна вожмаськыны кутско ке, куаразэ поттэ, султэ но караз кошке. Озьы дисциплиналы пиоссэ ачиз ик дышетӥз. Соин но огбыдӟаесь будӥзы, дыр, шуисько.

Али Галина Ивановалэн гидаз 5 мумы но 2 айы парсез. Дюрок выжыысь кожаса басьтэм парсьпилэсь пиоссэ табере «асьме выжы» гинэ на шуэ. Сюдэ но, веша но, ачиз ик уколъёс но пуктылэ. Ачим пудо эмъясь ӧвӧл ке но, улон котьмалы дышетэ, шуэ.

— Парсьпи басьтыны лыктӥсьёслэсь нырысь ик юасько: гидды шуныт-а, йӧлын сюдыны луонлыкты вань-а? — веранзэ азьланьтэ нылкышно. — Парсьпиослы нырысь ик шуныт сэрег кулэ. Ӧвӧл ке, тулысысен сӥзьылозь лапас улын но вордыны яра. Со дыр куспын 70 килограмм люкалозы. Нош толалтэ гидтэк висьыны кутскозы. Кин но со парсьпиоссэ шыдэн сюдэ. Но йӧллэсь умоез номыр ӧвӧл. Адями гинэ но йӧл вылын будэ ук. Вож турын, клевер шумпотыса сиё. Толалтэ но тусязы турын тыриськомы, нош пыд улазы шунытлы котьку валемын куро. Туж ярато чабей, йыды — уллё бадӟым ке, ю-нянен сюдон дуногес усе, соин ик парыса сётъяськомы — тазьы дунтэмгес.

Галина Васильевна пусъемъя, туала арын, коронавирус, африканской чума шоры учкытэк, парсен вуз карон — ӟеч бизнес. Айы парсь ог 200 килограммозь, нош мумыез ог 170 килограммозь будо. Мумы парсь араз 2 пол быдэн 10-12 парсьпи вайыны быгатэ, озьыен, сюдыны-будэтыны кисьтэм уксёез кӧня ке полэс берыктыны луэ. Скалэз сярысь, парсез вордыны но каньылгес, шуэ.

— Аслад азбарад пудо вань дыръя мылкыд но шумпотэ, кӧт но тыро луэ, — шуэ Галина Иванова. — Аслэсьтыд сӥльдэ, ымтросад куртчыса, сиёд, нош басьтэмзэ — чепылляса. Соин но ёросамы парсь вордӥсьёс нуналысь нуналэ йыло. Январь-июль толэзьёсы парсьпиосты вузаны каньыл — юасез трос. Сӥзьыл вордскемзэ тани вузаны секытгес: тросэзлэн шуныт гидъёссы ӧвӧл, басьтэмзы уггес поты. Толалтэ сюдон но дуногес усе — турын-куар ишкыса уд пырты ни. Но пудо вордонме куштэме уг поты. Пимы но кунян вордыны кутскиз, фермер кариськиз. Дэмен шулдыргес.

Елена Сараматова