Арня ӵоже — Гердлэн пытьыостӥз

Кузебай Герд нимо нылпи садын туэ 3-тӥ ползэ паськыт ортчиз «Герд арня» — быдэс арня ӵоже радъяськизы тодмо азьветлӥсьмылы сӥзем ужрадъёс.

Кузебай Герд нимо садын историмес дышето.

Туспуктӥз Наталья Байсарова

Мар но малпамын ӧй вал: кылбур лыдӟонъёс, шудонъёс, суредаськон, кырӟан-эктонъёс… Нылпиос но воспитательёс ваньмаз мыло-кыдо пыриськизы: кытын серекъязы, кытын синвуоссы но ӧжыт гинэ ӧз быльыралэ.

Нылпи садэ ветлӥсь нылъёс но пиос табере туж умой тодо, кин со Кузебай Герд. Одӥгъёсыз солэсь туссэ суредазы, мукетъёсыз кылбуръёсысьтыз люкетъёссэ возьматӥзы, угось воспитательёс солэсь азьло лыдӟизы К. Гердлэсь «Ӟазегъёс», «Атасъёс», «Лудкеч», «Бакчаын» но мукет кылбуръёссэ.

Воспитательёс но киязы карандашъёс, буёлъёс кутӥзы — таосыз К. Гердлэн кылбуръёсызъя арлэсь вакытъёссэ суредазы! Нош собере выставкаын возьматӥзы, кин мар пӧрмытӥз.

Нош макем паймизы, шумпотӥзы нылпиос, воспитательёссылэсь дэмен кырӟамзэс кылыса — соос кырӟаса веразы Кузебай Гердлэсь «Ми гуртын улӥськом» кылбурзэ. Асьсэос тэшкылиос но чик бере ӧз кыле: вожмаськыса сямен кырӟазы, сценкаосын шудӥзы.

Котьку сямен ик, «Герд арня» йылпумъяськиз Герд шудонъёсын. Та шудонъёслы нылпи садын ужасьёс вазенгес малпазы ни пус но, гимн но. Шудонъёс ортчизы урамын. Нылпиос куспазы вожвылъяськизы, пӧртэм станциостӥ ортчыса, заданиосты быдэсъязы. Одӥгаз, кылсярысь, нош ик К. Гердлэсь кылбуръёссэ тодазы вайизы, мукетаз удмурт шудонъёсын шудӥзы, куинетӥяз гын сапегъёсты бичазы но мукет. Вань куронъёсты быдэстэмзы бере аспӧртэм карта лэсьтӥзы: отын пусъемын, кытын туннэ вань Кузебай Гердлы сӥзем синпелетъёс. Нош соос вань Ижын но Вавож ёросын!

К. Герд нимо нылпи садысь воспитательёс но, анай-атайёс но оско: нылпиоссы пичиысен удмуртлыкез, сям-йылолъёсты валаса будозы. Нош К. Гердэз трос пол тодазы вайылозы на.

Светлана ЗИНКОВА, К. Герд нимо нылпи садысь ватсаса тодон-валан

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