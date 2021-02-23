Армиын улонэз сценаен пӧлэсьтӥськиз

Пизы вордскыку, удмуртъёс сӥзьылӥзы: армилы мед яралоз, таза мед будоз. Дыр воштӥськиз, служба нуон шоры но табере пӧртэм синмын учко: одӥгъёсыз сое дыр быдтон гинэ шуо, мукетъёсыз, азьло сямен ик, данъяло. Мар малпало та пумысен ас вакытаз сурон сапег нуллэмъёс?

Удмурт театрысь артист Вадим Дмитриев:

— Ӵап армие кошкон нуналам театрын «Горе от ума» спектакльлэн премьераез вал. Соин ик театрысь эшъёсы монэ сюрес вылэ келяны ӧз быгатэ. Но бордам вал матысь эше — гитарае. Частям вуи но, отын огымысь шуизы: о, гитарист вуиз, асьме адями, иське…

Службае ортчиз Екатеринбург котырысь Горный Щит черкогуртын — связья войскоосын. Спутниковой станциын вылӥ командованилэсь сигналъёссэ кутылӥмы. Уноез техника совето вакытысь кылемын. Но со ик оскымон, тушмон уз быгаты сигналъёсмес кутыны.

Меӵак вераса, армиын улонэ но сценаен пӧ­лэс­тӥськыса кошкиз. Кыӵе ке ужрад ортчытоно-а яке фестиваль­ын частьмылэсь данзэ утёно-а — мон котьку азьпал радын. Военной дӥсен, гитараен, пиль-пиль ӵышкем йырын! Со сяна, эшъёсылэсь, контрактникъёслэсь, офицеръёсмылэсь но куронъёссэс быдэсъялляй: мон кырӟасько, нош соос видеое гожто но кузпалзылы, туганъёссылы келяло. Уг вунэтӥськы ни связья войскоослы 95 ар тырмон ужрадэз. Сое радъяй но, нуи но, ачим ик кырӟай-верай но.

Таӵе ужрадъёс бере мыным котьку увольнительной сётылӥзы. Быдэс нуналлы! Гражданской дӥсен потӥсь­код вал частьлэсь палэнэ, поръяськод кытӥ мылыд потэ! Озьы Свердловск улосысь пӧртэм интыосы вуылӥ.

Армие ветлэме пумысен чик уг жаляськы. Мон отын кыдай, азьлань улонэлы, кызьы шуо, приоритетъёс пуктылӥ. Пӧртэм улосъёсысь трос эшъёс шедьтӥ, ог-огмы доры арлы быдэ сямен куное вуылӥськом. Мон понна зэмос праздник 20-тӥ октябрь — Связистлэн нуналыз. Сое пусйытэк уг кельтӥськы. Быдэс нунал военной дӥсеным ветлӥсько, театре репети­циосы но!

Армиын малпаськи: шонер-а меда лэсь­тӥ, артистлэсь удыссэ бырйыса. Ӝы­ны ар но ӧз ортчы, сюлмы Удмурт театре куриськыны кутскиз. Дембель бере военной дӥсе­ным ик, ай анай-атаеным ад­ӟись­­­кытэк, театре дыр­­тӥ — вордскем юртам кадь…

Елена Никитина