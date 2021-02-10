Анаез будэтэ… анай

Вань удмуртъёслэн ӧтчамазы одӥгаз секциын вераськон ӝутэмын вал гуртысь нылкышнолэн но пиналлэн тазалыксы сярысь. Нимысьтыз доклад лэсьтӥз Ижысь медициная академиысь нылпи висёнъёсъя кафедраен кивалтӥсь, профессор Маргарита Ермакова. Туннэ со кӧня ке сюлмаськытӥсь юанъёслы валэктэ.

— Маргарита Кузьминична, гуртысь нылпиос пӧлын кыӵе висёнъёс ӵем пумиськыло?

— Нылпиос ӵемгес ку­радӟо шокан ёзвиос но ты котыре кырмиськем висёнъёслэсь. 2-тӥ интыын — син висёнъёс, 3-тӥ интые пото шуккиськон учыръёс но отравлениос. Но, малпасько, кема ик дыр уз ортчы, ваньзэ азьпалтозы син висёнъёс. Угось али гуртысь пинал но трос дырзэ быдтэ компьютер сьӧрын, киысьтыз телефонзэ уг куялля.

Али гуртысь но городысь нылпиослэн висёнъёссы огвыллемесь ни. Но гуртысь нылпиос шергес курадӟо паласькись висёнъёсын. Малы? Нырысь ик, соос чылкыт омырен шокало, тросгес ветло, бызьыло, ӟеч азьын будэтэм емыш, сӥль сиё. Кыкетӥез, гуртысь нылпи садъёсын, школаосын пиналъёс городын мында ӧвӧл, соин ог-огзылэсь висёнзэс кырмыны мугъёс но шергес пумиськыло.

— Но удмуртъёслэн ӧтчамазы чузъяськем докладады шуиды, гуртысь адямиос ӵемгес висьыны кутскизы…

— Огъя лыдпусъёс возьмато: 2014-тӥ-2018-тӥ аръёсы городын улӥсьёс 3,67 процентлы ӧжытгес висизы, нош гуртын улӥсьёс пӧлын висён учыръёс 2 поллы уногес луизы. Но та уг вера, гуртоос лябӟизы шуыса. Со герӟаськемын егит калыклэн городъёсы улыны выжеменыз. Гуртъёс пересьмо. Нош мӧйыос, валамон ини, ӵемгес висё, больницаосы ӵемгес ветло.

Но сюлмаськонъёс вань висёнэз дырыз дыръя шараянын. Быдэс Удмуртиын сюбег специалистъёс уг тырмо. Соин ӧжыт ӧвӧл учыръёс, куке пинал врач доры секыт висьыса сюре ини.

Фото: Наталья Шулаковалэн архивысьтыз

— Докладады ик пусйиды: школаез йылпумъясь ог 70 процентэзлэн нылъёслэн пӧртэм висёнъёссы вань ни. Нош соос вуоно анайёс ук. Таза анайлэн гинэ таза нылпиез вордӥськыны быгатоз, шуо. Озьы-а?

— Пиналлэн тазалыкез анай бордысь потэ, зэм. Соин ик пичи дырысеныз нылашез анай луыны дасяно, ассэ, котырзэ

чылкыт возьыны дышетоно, валаса сиськонлы саклык висъяно. Анай нылызлы валэктыны кулэ, кызьы астэ миськоно, кынмонлэсь утёно, но малы со ваньмыз кулэ. Бадӟымгес будэмез бере ныллэн мугораз ортчись воштӥськонъёс, пиосын кусыпъёс сярысь шара вераськыны курдано ӧвӧл.

Но ляб тазалыко анайлэн одно ик висись пиналэз вордӥськоз шуыны но шонер уз лу. Нуны нуллон вакытаз анайлэн висёнэз лекомемын (обострение) ӧвӧл ке, нуны таза вордӥськыны быгатоз. Собере вуоно анайлэсь тазалыксэ юнматон понна туала вакытэ пӧртэм эмъяськон амалъёс вань.

— Куд-ог анайёс ӧпкелё: пиналмы туж пичи дыръяз ӧз висьылы. Нош садэ мынӥм но сомында висён люкамы ни…

— Анай йӧлэз нонӥсь вож нуныос котыре нокыӵе паласькись висёнъёс уг лякисько, шуыны луоз. Угось пинал анай йӧлын ӵош пӧртэм висёнъёслы пумит антителоос басьтэ. Берло, нылпи садын, мукет нылпиосын пумиськыса, пинал ӵемысь черланы быгатэ, угось та вакытэ иммунитетэз юнма гинэ ай. Котькуд пинал — аспӧртэм. Соин котькудӥзлэн аслаз висён вакытэз.

Зэм, вань сыӵе но анайёс: пиналзылэн котькуд кизьнэмез бере больницае лыктыны дась. Но, мукет ласянь, вань сыӵеос но: ас валамзыя, врач доры вазиськытэк, эмъясько, Интернетын бугыръяськыса, асьсэос диагноз пукто, эмъюм басьто. Соиз но, таиз но умой ӧвӧл, котькытын эсэпсэ валано. Ар куспын пинал кӧня ке пол кызыса, зырымаськыса висьыны быгатэ. Номыр кышкытэз отын ӧвӧл. Но учконо, макем секытэн ортче висён. Висёнэз дырыз дыръя йӧнатыны ӧд ке кутскы, со муре пырыны быгатоз. Отысь ик бӧрысь пото хронической висёнъёс. Отысь ик — ляб егитъёс, ляб анай-атайёс.

Элькунысьтымы гуртъёсын 259 сюрс 300 нылкышноос уло (шаерысьтымы вань нылкышноос пӧлысь 32 процентэз). • Нылкышнолэн шоро-куспо улон вапумез – 77,3 арес (10 ар ӵоже та лыдпус 4 арлы кузьгес луиз). • Анай луон шоро-куспо арлыд — 28,5 арес. • Гуртын 2 поллы уногес быдэс (анаен-атаен) семьяос (80 процентэз). Городын — 45,4 процент гинэ. (Ижысь медициная кун академилэн эскеронъёсызъя)

Туала вакытэ егит анайёс котькытчы но вутскыны тыршо, нылпиоссы азе но юн куронъёс пукто. Но тазалык нырысь интыын луыны кулэ. Пиналэз валаса сюдоно, ӝӧк вылын котьку мед луозы емышъёс, сӥль, ӧжытгес гольтрес сиёнъёс, фаст-фудъёс. Озьы ик ӵем потано кыре, мугорез кыдатоно, таза улонэн эшъяськоно, куасэн нискылано, великен ворттылоно.

Пинал ӧжытгес мед висёз шуыса, семьяын ог-огдэ гажаса, тупаса улоно. Ог-огзэс яратӥсь, гажась семьяын нылпиос но шергес висё.

— Нош пересьёсмы пӧртэм турын-куаръёсын эмъяськыны быгато на вал. Со шоры кызьы учкиськоды?

— Татын но тодэм-валам кулэ. Ас валамедъя гинэ турын-куаръёсын йӧ­­на­тӥсь­кыны уг яра. Тани, шуом, пинал зол кызэ, но солы вукуарлэсь (мать-и-мачеха) па­рем чай сётыса, кызонэз эшшо но муре пырыны быгатоз. Умой карыны турттыса, югдур эшшо уродгес луоз. Соин ик висись пиналлы кыӵе ке эмъюм-а, турын-куар-а сётэмлэсь азьло врачен кенешоно.

Калык амалъёсты кутыны умой паласькись висёнъёсты алон понна. Кылсярысь, калык пӧлысь пырем бере ньылонэз тӧдьысяськалэсь (ромашка) парем чайен, сылал вуэн гылъяно. Куасьтэм емышъёсты парыса юоно.

Пусйысал на, будӥсь нылъёслэн тазалыксылы бадӟым саклык висъяно шуиськом, угось соос вуоно анайёс. Но пиос сярысь но вунэтоно ӧвӧл. Соос вылын азьланяз семья возиськыны кулэ ук. Анай-атай пичиысен ик пиналзылы таза улон сярысь валан пыӵатыны кулэ.

Ангелина Снигирёва