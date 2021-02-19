Азбар — музей
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Кызьы воргоронъёс шутэтско? Тросэз чорыгало, пӧйшурало. Нош куд-огъёсыз йырзэс ӵыдэто, кужым люкало, коллекция люкаса, вашкалазэ утьыса.
Кырымпыдэсын — книга
Ижысь Нигмадзян Аглямитдинов кема аръёс ӵоже заводын тыршиз. Но ог 25 ар талэсь азьло тунсыко ужзэ эшшо но тунсыкоезлы воштӥз — кырымпыдэсэ тэрись книгаос лэсьтыны но люканы кутскиз.
— Мыным пичи арбериос тунсыко пото, — вера Нигмадзян Мухаметханович. — Пичи дыръям 1 час куспын корт гумылэсь тыл поттӥсь пистолет лэсьтӥ вал. Солэн кузьдалаез 1 но ӝыны сантиметр гинэ луиз. Техникаез яратонэ заводэ вуттӥз, отын инженер-электроник, бӧрысь маркетингъя инженер луыса ужай.
Огпол Нигмадзян Мухаметханович ӵош ужась эшъёссэ паймытӥз — Леонид Филатовлэсь «Про Федота-стрельца, удалого молодца» пьесазэ пичи книгае тэрытӥз. Книгаезлэн пасьталаез 30, кузьдалаез 40 миллиметр сяна ӧй вал. Арбериез тодмоосызлы туж кельшиз, нош но нош лэсьтыны курылӥзы — кузьымлы шуыса. Туннэ воргоронлэн 150-лэсь ятыр ини пичи книгаосыз люкамын. Вань дуннеысь тодмо авторъёслэн но, шаерысьтымы гожъяськисьёслэн но произведениоссы. Коллекциысьтыз тужгес пичи книгаезлэн кузьдалаез 15, пасьталаез 10 миллиметр. Январь толэзе Ижысь Йӧскалык библиотекаын соосын тодматскон ӝыт но ортчиз.
— Калыклы тунсыко йӧто книгаосы, — шуэ воргорон. — Соосты Москва, Чита, Якутск городъёсы, Канадаысь Торонто городэ но ыстылэме вань. Ог 2 ар талэсь азьло Австралия кемысь но жингыртӥсь луиз. Эгра ёросын вордӥськем но Австралие улыны выжем Надежда Гололобова Лӧпшо Педуньлы сӥзем книгаосме куриз. Но книгаосы Австралиозь вуиллямтэ — кышномурт соосты Россилэн пӧртэм сэрегъёсысьтыз эшъёсызлы келям-кузьмам.
Та вакытэ пиосмурт «Удмуртиысь кылбуръёсын сборник» проектсэ улонэ пыӵатэ. Пичи книгаосы пыртэмын пӧртэм ёросъёсысь гожъяськисьёслэн ужъёссы. Али 15 ёрослы сӥземез дась ини. 1 книгаез дасянлы оглом 1 толэзь, пе, кошке. Сыӵе пичильтокъёсты лыдӟыны луэ, лупа пыр учкыса гинэ.
Боды но гумы — ожысь
Дэри ёросысь Вуж Казмас гуртысь Валерий Ненашкинлы улыны кужым сёто вашкала арбериос. Соос воргоронлэн сомында люкаськизы — азбарысьтыз кеноссэ «Погребок» нимаз но отчы музей усьтӥз.
Кенослэн огпалаз толалтэлы емышъёс утисько. Мукет палаз вашкала арбериос кыллё. Маиз но отын ӧвӧл: усьтонъёс, валэн ужан, кут кутан тӥрлык… Валерий Алексеевич соосты шедьтӥз, вуж юртъерзэ сэрттыкуз.
Воргоронлы дуно пото Мосин винтовкаослэн 3 штыкъёссы. Кылем даурлэн кутсконаз Граждан ож шаертӥмы но ортчиз. Ӵапак со вакытысен кылемын винтовкаос. Азбарысьтыз ик В. Ненашкин шедьтӥз на корт гумы. Со но огшоры ӧвӧл — фитильной ож тӥрлыклэн гумыез. Сыӵеосын ай 17-тӥ дауръёсы ожмаськылӥллям. Сюриз ыргон уксё но. Соос туннэ нимаз альбоме интыямын. «Погребокын» вань на корт боды. Соин вал вылын ворттӥсь адямиез пезьдытъяло вылэм.
Валерий Алексеевич мӧзмонэз уг тоды. Куноосыз уг бырыло — вашкала арбериосын тодматскыны вуэ пиналэз но, мӧйыэз но.
Мальчиш- кибальчиш
Якшур-Бӧдья ёросысь Патраки гуртысь Александр Дворецкий ог 30 ар ини Мальчиш-кибальчиш кушем нимын ветлэ. Талы со чик но пумит ӧвӧл: тупа тусызлы но, лулпушезлы но. А. Дворецкий 30 арлэсь кема люка ини совето вакытысь арбериосты. Экспонатъёсыз 40 сюрслэсь ятыр: фотоаппарат, радиоприёмник, мудоръёс… Чыры-пыры арбериос сяна, люкамын быдэс автопарк: «Москвич», «Жигули» машинаос, «Иж», «Урал» мотикъёс, ЗИЛ, ГАЗ машинаос, автобус… Соосты воргорон сузя, утялтэ, город ульчаос кузя куддыр ворттылэ.
Совето Союз дыръёсысь дӥськутэз но лачак. Таоссэ но воргорон ачиз ӵемысь шумпотыса дӥсялля. Быдӟым ож вакытысь сяна, люкамын на чечен но афган войнаосысь ож тӥрлык. Шыкыссэ узырмытыны юртто ӵыжы-выжыосыз, тодмоосыз.
— Та арбериосты огазеяны мылкыды пуромиз кемалась — армиын вал ай, — вера Александр Дворецкий. — Огез тодмое вашкала коньдон кузьмаз. Та коньдон ик кутскон сётӥз.
Туннэ воргоронлэн бадӟым малпанэз вань — инбам улын музей усьтоно. Угось экспонатъёсыз али зор-кот улын уродмо. Нырысь-валысь соос Ижысь гаражъёсын утиськизы. Али ваньмыз Патракие вуттэмын. Воргоронлы нуллӥськыны юрттӥськизы полициын ужасьёс. Бускель улосъёсысь ужбергатӥсьёс солы вазиськылӥзы ини, арбериоссэ вузаны курыса. Но пиосмурт та ласянь чурыт кылзэ вераз.
Надежда Ложкина, Ольга Корепанова
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