Зебралэсь гожъёссэ утчазы

Быгатӥсь нылпиослэн «Шундыкар» лагерязы — таяз арын со ортчиз толалтэ — мон «Литература» отрядлэн дышетӥсез вал. Тунсыко таиз: отрядамы 8 адями пӧлысь 2-ез пиос вал.

«Шундыкар» лагерьысь егит гожъяськисьёс пьеса гожъяны дышетскизы

Туспуктӥз Дарья САДОВНИКОВА

Вань нылпиос вал туж устоесь. Конкурсэ ыстэм куд-ог ужъёссэс лыдӟыса, мон кӧня ке пайми но, соос туж умой, визьмо гожтэмын шуыса. Азьло сыӵе зол веросъёс ӧй на вал кадь. Мон али верасько нырысь ик Алнаш ёросысь Сьӧд Ошмес гуртысь 2 нылашъёс сярысь — Марина Трофимова но Кристина Шорникова. Кристиналэсь вероссэ мон «ВКонтакте» вотэс бамысь «Удмурт Кылбурчи» огинэ но поттӥ, сокем мыным со кельшиз. Мукет нылпиослэн но быгатонлыкъёссы вань. Самой пичиез, Можга ёросысь Чурай гуртысь Эвелина Николаева, лагерь азьын аслэсьтыз кылбур бичетсэ ас киыныз лэсьтэм. Туж паймымон но шумпотымон.

Ужмы 3 люкетлэсь пӧрмиз: кылысь кылэ берыктон, нылпиослэсь ужъёссэс сэрттон-пертчон но валче произведение гожтон. Нырысь ик ми удмурт кылэ берыктӥмы 10 минутъем Ztripes нимо

мультфильмез. Сое поттӥз Даниысь Йӧскалык кино­школаысь режиссёр Амалия Нэсби Фик. Со сётӥз милемлы фильмезлэсь куаразэ но крезьгурзэ удмурт кылын дубляж лэсьтыны. Нош сое шедьтыны юрттӥз мыным Яир Сапир, Копенгагенысь крезьгурчи, соин мон тодматски кылем арын.

«Гожъёс» мультфильм (озьы берыктӥм удмурт кылэ) сӥземын мугор вылысьтыз гожъёссэ ыштэм зебралы. Та мультфильм вань датской но англи кылъёсын, соин ик нырысь ми берыктӥм субтитръёсты англи кылысь ӟуч кылэ, собере — удмурт кылэ, «Удмурт йӧскалык кылшыкыс» порталэз уже кутыса. Ӵош кенешим, кызьы созэ яке тазэ кылэз берыктоно, кытын мае воштоно. Собере ми берыктэм текстэз волятӥм но рифмаосын гожтӥм, малы ке шуоно датской кылын со рэп кылбур кадь чузъяське. Собере дубляж лэсьтӥм микрофон но смартфон юрттэмъя. Отрядысь вань нылпиослэсь куараоссэс гожтыса, удмурт дубляж пӧрмытӥм.

Собере ми шара лыдӟим нылпиослэсь произведениоссэс, янгышъёсты пусйылыса. Мон верай аслэсьтым малпанъёсме, дэмланъёсме. Вераським логической янгышъёс сярысь, кылбур ритмез тӥясь интыослэсь, капчи рифмаослэсь куштӥськон пумысен. Нош произведениослэсь пуштроссэс ке учконо, нылпиос туж визьмо но лэчыт темаос сярысь гожъяло. Аслым тунсыко потӥз, кызьы соос гожъяськыны кутскизы — котькудӥзлэн аслаз историез, мугез вал. Вань нылпиос ӟуч кылын но гожъясько, соослы со капчигес потэ.

Туспуктӥз Виктория ГЛУХОВА

Нош сменалэн пумаз ми гожтӥмы фэнтези шӧмо трагикомедия. Пичи пьесамы нимаське «Тымет пыдсы выем поскес». Тросэз нылпиос учко Marvel кинокомпанилэсь фильмъёссэ, супергеройёс сярысь киноосты. Та бордысь ик произведенилэн пуштросэз но потӥз. Пьесаез гожтыку, нырысь ик лэсьтӥм план, бырйимы инты, дыр, геройёсты. Дышетскимы ло­­­гически малпаськыны, ге­­­ройёслэсь аспӧртэм вераськемзэс, конфликтъёссэс возьматыны. Зэмзэ вераса, пьесамы ыль али, сое тупатъяно. Но сое гожтыса, пиналъёс тодматскизы драматурглэн уженыз. Нош Вавож ёросысь Выль Бия гуртысь Влад Сурчаков смена дыръя выль кылбур гожтӥз, ми сое валче гожтэм пьесаямы пыртӥм.

Пьесаез ми шара лыдӟимы «Шундыкарез» йылпумъянлы сӥзем ӝытэ.

Пумаз пусйысал на, «Шундыкарысь» трос нылпиос удмурт кылэз лябгес тодо. Кылсярысь, «поскес» (браслет) кыл но тросэзлы тодмо ӧй вал.

Богдан Анфиногенов