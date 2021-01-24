24-тӥ февральысен шаерамы ужаны кутскоз фермеръёслэн школазы

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 12 января, 2021 16:48

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Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоын куриськонъёсты shkola-fermer21@izhgsha.ru адресъя 3-тӥ февралёзь куто. Со понна котькудӥз ачиз сярысь эссе гожтыныяке видеопрезентация лэсьтыны кулэ. Быръёзы 20 муртэ.

Дышетон радъяськоз 2 ӧръя: сӥльлы ярась пудо вордон но пӧртэм пумо сыр пӧзьтон. Берло дыре уго министерствое ӵапак та юанъёсын ӵемысь вазиськыло. Асьсэ ужзэс мытэмзы потэ, нош мар бордысен кутскыны уггес валало.

2 толэзь ӵоже лекциос сяна, дышетскисьёс шаерысьтымы кужмо хозяйствоосы вуылозы, югдурез ас синмынызы адӟозы. Кутскись фермеръёслы озьы ик валэктозы, кызьы бизнесэз рос-прос радъяно, бренд кылдытоно, рынокын инты шедьтоно.

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 12 января, 2021 16:48
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