Ижысь «Галерея» центрын усьтӥськиз Энвиль Касимовлэн «Начало» выставкаез

23-тӥ толшоре суредасьлы, кылбурчилы, политиклы 60 арес тырмысал, но секыт висёнэн нюръяськемез бере со кылем арын улонысь кошкиз.

Э. Касимовлэн «Начало» адӟытонэз

«Галерея» адӟытон центре вуэмъёс шоры борддоръёсысь учко пӧйшуръёслэн бадӟым но малпаськытӥсь синъёссы. Москваысь В. Суриков нимо художественной институтэз йылпумъям художник, Удмуртиысь адӟымон проектъёслэн кураторзы Энвиль Касимов яратылӥз пӧйшуръёсты суредалляны. 60 арес тырмонэзлы но «Начало. Про рыб» адӟытон дасяны кутскиз вал. Но, жаляса верано, проектсэ йылозяз-пумозяз ӧз вутты, чорыгъёслы сӥзем сериез но йылпумъятэк кылиз.

Энвиль Касимовлэн «Про рыб» сериысьтыз объект

Озьы ке но художникелэн вордскемез дырысен 60 ар тырмонлы сӥзем выставка радъяськиз, художниклэн ӵыжы-выжыосыз но эшъёсыз тыршемен. Адӟытонлэн огез кураторез Дмитрий Черемных верамъя, та проект возьматӥз, макем трос эшъёсыз вал Энвиль Касимовлэн. Малпасько, Энвильлы дасям выставка ярасал, шуиз Д. Черемных.

Выставкае пыризы 1991-тӥ-2020-тӥ аръёсы быдэстэм суредъёс, арт-объектъёс, видеоарт, кылбуръёс но гожтэтъёс — соос возьмато художниклэн творческой дуннеезлэсь паськыт но узыр луэмзэ. Студент вакытаз Э. Касимов вордскем Балезино ёросысьтыз чугун сюрес вылысь ужасьёсты вӧйын суреда ке, берло аръёсаз чорыгъёсты но сугонэз пӧртэм амалъёсын пӧртэм арбериос вылэ пуктэ, барби мунёослэсь «протобарби» объектъёсты лэсья…

Энвиль Касимовлэн «Протобарбиез»

Тунсыко «Личная переписка» проект: художник пӧртэм дауръёсы улэм тодмо адямиослы гожтэтъёс гожъя, эшъёсызлы кадь вазиськылэ Юрий Гагаринлы, Альберт Эйнштейнлы, Джон Леннонлы но но мукетъёсызлы… Озьы суредась пӧртэм вакытъёсы, интыосы вуылэ кадь, дано адямиослы вазиськыса, Удмуртия сярысь быдэс дуннелы маде.

Выставкаез лэсьтыны юрттӥзы Москваысь кураторъёс Елена Куприна-Ляхович но Александра Данилова.

— Адӟытонэз дасякумы, Энвильлэсь творчествозэ котыр ласянь возьматыны тыршимы. Энвильлэн художник луэмез вань ужам удысъёсаз шӧдӥськылӥз: общественной ужын но, политикаын но, — вераз Е. Куприна-Ляхович.

Москваысь кураторъёс Е. Куприна-Ляхович но А. Данилова

Александра Данилова куратор ватсаз:

— Энвильлэн ужъёсыз туж трос, ваньзэсты одӥг залэ люканы шуг луысал. Соин валтӥсез вал солэсь мифологизэ улӟытыны.

Удмуртиысь культураын Э. Касимовлэсь кельтэм пытьыоссэ, ошмессин кадь пӧзись, ноку кысылӥсьтэм кужымзэ тодазы вайизы художниклэн мукет эшъёсыз но. Пӧлазы — Э. Касимовен 30 арлэсь кема эшъяськем суредась Сергей Орлов но Удмуртиысь культурая министр Владимир Соловьёв. С. Орлов мадиз Э. Касимовлэн йӧспӧртэм художник луэмез сярысь, нош В. Соловьёв тодаз вайиз улонэзлэсь мукет палзэ: общественной ужзэ, Удмуртиысь лулчеберетэз азинтэмзэ.

Энвиль Касимовлэн ужъёсыныз «Энвиль. Начало» каталог потӥз

Адӟытон ужалоз 31-тӥ январёзь. Выставкаысь вань ужъёс озьы ик люкамын «Энвиль. Начало» каталогын. Сое люказ-радъяз художниклэн нылыз Елена Касимова.

Анастасия Шумилова