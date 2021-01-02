2 пол кузьмаськиз

2020-тӥ арын Россиын улӥсьёс мошенникъёслы 66 миллиард манетсэс кузьмазы. Валля арен ӵошатоно ке, та лыдпус 10 поллы тросгес луиз. Экспертъёс пусъё: юромо малпаса пӧяськисьёслэн куриказы ӵемгес шедё арлыдоос.

— Уф! Эшшо 4 песянайлы жингыртоно на — ог 2 миллион

манет ке но картаосазы вань, дыр.

Суредаз Владимир ИЖБОЛДИН

Удмуртиын улӥсьёс Выль ар праздникъёс ӵоже 2 миллион 800 сюрс манетсэс кузьмазы ни. Нош кылем шутэтскон нуналъёсы эшшо

2 миллион манетсэс лю­кылӥзы. Соос пӧлын Ижысь 75 аресъем пенсионер но. Со 515 сюрс манетсэ алдаськисьёслы келяз.

Мӧйы воргоронлы жин­гыртӥз нылкышно. Со ассэ банкын ужась шуиз, вераськонзы радъяськиз. Кыллэн лыэз ӧвӧл бере, пиосмурт вераны шедьтӥз, банкын 515 сюрс манет вкладэз вань шуыса. Нылкышно куалектытӥз: та счётын коньдонэз возьыны кышкыт, сое мукет интые выжтоно. Воргорон соку ик банке вамыштӥз, но банкоматысь 200 сюрс манет сяна басьтыны ӧз быгаты. Озьы ке но та коньдонзэ со выль счётэ келяз.

Мукет ӵукнаяз пиосмурт сазьтӥськем кадь луиз: коньдонзэ ыштӥз шуыса валаз. Та ужпумен со полицие вазиськиз, югдурзэ вераз. Дознавателен вераськыкуз, солы нош ик жингыртӥз «банкын ужась». Полициын воргоронлы валэктыны выризы: телефондэс кысэ, тодмотэм муртъёсын эн вераське, тӥледыз пӧяны туртто. Нош пенсионер «банкын ужасьлы» выль иворзэ шараяз: мон полициын пукисько, толон коньдонме ыштэме пумысен заявление гожтӥсько.

Та учырлэн 2-тӥ сериез луиз. Онгромем песятай мукет ӵукнаяз нош ик полицие йыгаськиз, 315 сюрс манетсэ кузьмамез сярысь ивортӥз. Пӧяськисьёс эшшо быгатӥллям на воргоронлэсь уксёзэ портыны. Таяз радэ мошенникъёс асьсэды полициын ужасьёс шуиллям, нош ик визьнодаллям песятаез коньдонзэ утьыны, выль счёт усьтыса.

Снаряд одӥг гуэ 2 пол уг усьы шуо ке но, песятай 2 пол пӧяськеме кылиз. Туж ӝож, но телефон пыр алдаськись муртъёслы арлыдоос юнгес оско, погонэн муртъёслы сярысь.

МВД-лэн пресс-службаез туж куре сак кариськыны. Тодмотэм муртъёслы эн вералэ банк картадылэсь номерзэ но, кӧня коньдон люкамды сярысь но. Асьсэды банкын ужась шуыса ивортӥсьёслы эн оске, банкын зэмос ужасьёс озьы уг жингыръяло. Шуге-леке вуэмдылэсь азьло асьтэос жингыртэ банк карталэн мышказ пусъем телефонъя.

Елена Скворцова