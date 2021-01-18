18-тӥ — 24-тӥ толшор

Така.

Ужады азинсконъёс басьтоды, сьӧрады ӵош ужась эшъёстэс но нуоды. Уно малпанъёсты зэмалозы. Таӵе огыр-бугыр улонлы шумпотоды, выль ужъёс мытыны кужым бась­тоды. Ӵыжы-выжыосты висьыны усизы ке, тӥляд сюлмаськемды бурмыны юрттоз.

Ош.

Арнядэс ды­шетсконлы сӥзёды, но мыл­кыдды соин сэрен куаш­калоз: шутэтскон нуналъёс бере тӥ дась ӧвӧл на выль то­дон-валан басьтыны. Но тӥ выль адямиосын тодматскоды, дырдэс тунсыко но пайдаё ортчытоды. Дышетскемды азьланяз туж юрттоз.

Кыктоос.

Шутэтскемды бере ужан ӧре туж ӝог пыроды. Ки­валтӥсьты выль проект ӵек­тоз, со понна ӟеч уждун сӥзёз. Рос-прос малпаське, кулэ-а со тӥледлы та вакытэ, угось ужен сэрен семьядэс, эшъ­ёстэс шергес адӟылоды. Трос дырдэс сюрес вылын ортчытоды, соин ик тазалыктэс эскерыса возе.

Кисло-кусло.

Быдэс арнядэс ас дуннеяды улоды. Синмаськоды, ту­ганды сярысь гинэ малпаськоды. Соин сэрен ик ужады шуг-секытъёс кылдозы, дырыз дыръя ваньзэ ӟеч быдэстыны уд быгатэ. Но ӝоген ваньмыз тупатскоз, туганэныды семья кылдытон сярысь малпаськоды.

Лев.

Арняды туж секыт потоз,

кема кыс­тӥськоз. Жуммоды, висьыны кутскоды. Номыр шоры учкытэк, ужаны ветлоды. Кизилиос верало, асьтэдыз жаляны кулэ. Шутэтске, йӧнатске, выль кужым люкалэ.

Нылмурт.

Азьвыл эштэс пумиталоды, дырдэс шулдыр но пайдаё ортчытоды. Арня ӵоже дорады уд вуылэ, шуыны луоз, — сокем трос ужрадъёс но пумиськонъёс луозы. Бурдъяськыса, жадёнэз шӧ­дытэк, арнядэс ортчытоды. Та арняе пумиськем адямиен улон тӥледыз кемалы герӟалоз.

Весъёс.

Трос сюлмаськоды уждунды сярысь. Огдырлы вунэтоды шулдыръяськонэз но, яратонэз но. Ӝабырскоды выль луонлыкъёс борды, тыршемдэс уж дурады вылӥ дунъялозы. Арня пумын ӵыжы-выжыосыныды дырдэс ортчытэ.

Скорпион.

Валалоды, то­лэзь пумозь коньдонды

уз окмы шу­ыса. Соин ик

быръёно луоды: кызьы ке эшшо уксё поттоно яке ичи­гес сое быдтоно. Ӵыжы-выжыосыныды тупаса улоды, ӵошен шуг-секытъёсты вор­моды. Киужен трос выроды, озьы сюлмаськонъёсты вунозы.

Ыбылӥськись.

Ужан мылкыдды кӧлэ на, азьтэмъяськемды туж люкетоз. Выль адямиосын пумиськоды, азьланяз соосын ӵош выль уж борды кутскоды. Яратон кусыпъёсады ваньмыз эли-кеби. Эн дыртэ кузпалъяськыны яке люкиськыны. Та вакытэ ваньмыз кызьы вань озьы мед кылёз.

Сюро кеч.

Трос дырдэс эшъёсыныды ортчытоды, выль адямиосын тодматскоды. Ужады трос вожъяськисьёс кылдозы, угось тӥ кадь ӟеч нокин уг тыршы, кивалтӥсьты но сое адӟоз. Туганэныды кемалась тодмо ни ке, дыр вуиз семья кылдытыны.

Ву кисьтась.

Чаклаське, пӧ­яськись­ёс­лэн ки улазы шедьыны бы­гатоды. Конь­дондэс пичиен быдтэ, кулэзэ гинэ басьялэ. Тазалыктэс чаклалэ: ульчаетӥ гольык йыр но пӧзьтэк эн ветлэ. Дырыз дыръя шутэтске, соку люкам кужымды выль уж борды басьтӥськыны юрттоз.

Чорыгъёс.

Выль хоббиды кылдоз, со кӧня ке коньдон поттыны юрттоз. Соин ик тӥ уй но, нунал но соин вырыны дась луоды. Нош ужады ваньмыз сокем ӟеч уз луы: азьтэмскоды. Но ӵош ужась эшъёсты юрттозы. Ужан интыдэс воштон сярысь малпаськоды.

УД