1-тӥ январьысен гуртъёсысь но сад-бакчаосысь участокъёсын жуг-жаг сутыны уг яра

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 15 января, 2021 14:22
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1-тӥ январьысен гуртъёсысь но сад-бакчаосысь участокъёсын жуг-жаг сутыны уг яра

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Фото: В. Емельянова

1-тӥ январьысен тылпу кысон ласянь выль законъёс улонэ пыӵаны кутскемын. Валэктон сётэ Россиысь МЧС-лэн Удмурт Республикая Валтӥсь управлениысь тылпуэз алонъя ёзысь инспектор Олег Дёмин:

— Гуртъёсысь но сад-бакчаосысь участокъёсын тылскыны лэземын сиён пӧзьтон яке сӥль пыжон вылысь гинэ, тылпу кысӥсьёслэсь вань куронъёссэс лыдэ басьтыса: гуртын юртлэсь 20 метр палэнын, нош сад-бакчаосын — 10 метр палэнын. Жуг-жаг сутыны уг яра. Юртъёсын пиротехникаез ӝуатыны но фейерверк лэзьяны уг яра. Туэысен котькуд коркан извещательёс — тылпу потэм сярысь ивортӥсь приборъёс — луыны кулэ, дунзы шорлыдын 500 манет. Укноосын корт решёткаос вань ке, соос одно ик усьяськыны кулэ.

Валентина Емельянова

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 15 января, 2021 14:22
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