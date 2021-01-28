Ялан вылезлы дышетско

Эгра ёросысь Чутыр черкогуртын улӥсь Любовь Корепановалы та нуналъёсы 55 арес тырмиз, инвалид пиоссэ сюдэ-вордэ. Шуг-секытъёссы трос ке но, соосты ӵош сэртто-пертчо.

Корепановъёслэн семьязы

Фото: Максим Егоров

Малпамтэ шорысь

Любовь Витальевна вордскемын Эгра ёросысь Ключёвка гуртын. Тодон-валан люказ Глазовысь совхоз-техникумын. Строительлы дышетскыкуз ик тодматскиз вуоно мужикеныз — Александр Витальевичен. Озьы ӵош егит специалистъёс ужаны вуизы Чутырысь гурт хозяйствое. Умой улыны кутскизы вал…

— Нырысетӥ пиналэным кӧто дыръям эмъясьёс но нырысь номыр ӧз вералэ, берпуметӥ толэзьёсаз гинэ маке умойтэмез шараяськиз, — тодаз вае кышномурт. — Озьы 1989-тӥ арын вордскем Костямылы ДЦП диагноз пуктӥзы. Кӧня ке ар ортчыса, нош ик секытэн луи. 2-тӥ пиналэным 9 толэзьзэ ик туж умой ветлӥ, Артёммы таза вордскиз, чырткем будӥз кадь… Валес кузя ветлыны кутскемез бере гинэ умойтэмзэ тодӥмы. Озьы 2-тӥ пимылы но ДЦП диагноз пуктӥзы.

Корепанов пиослэн висёнзы пумысен ёросысь эмъясьёс ма шуыны паймиллям. Ижысь врачъёс гинэ ӧвӧл, Москваысь генетикая институтысь специалистъёс но доразы ветлӥллям. Кузпалъёслэсь выжызэс пыр-поч эскериллям, номыр уродзэ шараяллямтэ. Бӧрысь шуиллям, генетика висёнъёс, пе, 3 сюрслэсь трос, кудӥз бордады лякиськемын, шуг вераны. Любовь но Александр Корепановъёс ӧз юскиське, нылпиоссэс гижысь-пиньысь будэтӥзы. Быгатэмзыя ӵыжы-выжыоссы юрттӥськизы. Александр Витальевич гурт хозяйствоысь лэсьтӥськонъя специалист луыса ужаз, Любовь Витальевна, нылпи вайытозяз, лэсьтӥськон удысын тыршиз, нош собере мукет удысъёсын ассэ утчано луиз, огвакытэ страховой агент но вал. Нош 2014-тӥ арын инвалид пиоссэ утялтэмез понна пособие басьтыны кутскиз.

— Пиосмылы 18 арес тырмытозь, арняяз одӥг пол Ижевскысь реабилитацияя центре мугормес кыдатыны ветлылӥмы, нош отӥяз ми нокинлы кулэ ӧм луэ ни, асьме понна улыны выримы, — лулӟе Любовь Витальевна. — Ярам, пиосмы кызьы но озьы будӥзы, табере ог-огзылы эшъёс ни. Тодон-валан люканы юрттӥзы дышетӥсьёс, дорамы ветлыса визьнодазы. Пиосмы ветлыны но вераськыны шугъясько, нош визьзы вань. Кыкназы но коляскаын пуко, сое милемлы дыраз висъяло но вошъяло. Ярано коть, пиосы коляскаысь машинае асьсэос пуксьыны быгато.

Пиосты вордыны трослы капчигес семьяын воргорон вань дыръя. Но 12 ар талэсь азьло Александр Витальевич малпамтэ шорысь улонысь кошкиз, соку вань шуг-секытъёс кышномурт пельпум вылэ усизы. Любовь Витальевналы машина нуллыны дышетсконо луиз, нош 2 ар ортчыса, дораз юрттӥськыны вуиз Каракулиноын улӥсь анаез Алевтина Вениаминовна. Табере солы но 82 арес ни. Любовь Витальевна нуналлы быдэ пӧртэм шуг-секытъёсын пумиське ке но, ӝожтӥськыса уг ветлы, милесьтым но секытгес улӥсьёс вань, пе.

Кыкетӥ вордскон

Костялы табере 31 арес, Артёмлы 25 арес. Юртъер котыразы маке-маке карыны тыршо. Костялэн сюлмыз техника борды бурмемын. Анаезлэн машинаез тӥяське ке, визь-кенеш сётыны тырше, мае ке уг вала ке, Интернет вотэсын бугыръяське. Нош Артём фотовидеокамераен эшъяське. Чебересь туспуктэмъёсызлы ӵыжы-выжыоссы но паймо.

Озьы Корепановъёс ас дуннеязы калленэн улыны йӧндыро вал ни. Нош огпол бускельёссы доры Балезиноысь куноос вуылӥллям, Корепановъёслэн инвалид пиналъёссы вань шуыса тодэмзы бере спортэн эшъяськыны ӵектӥллям. Угось Балезино ёросын кемаласен ини инвалидъёслэн огазеяськонэнызы быгатыса кивалтэ Елена Сусекова.

— Со вал 2018-тӥ ар пумын, — шуэ Л. Корепанова. — Ижевске ветлӥмы бочча шудонэз учкыны Е. Сусекова ӧтемъя. Бурдъяськыса бертӥмы. Шудон пиосылы туж яраз, балезиноос милемыз шумпотыса бордазы кутӥзы. Озьы куд-ог дыръя Балезиное, ӵемгес Ижевске ветлылӥмы боччаен шудыны, ӵошатскыны. Табере пиосы компьютер борды эшшо но бурмизы кадь, маке выльзэ тодыны тыршо, выль эшъёс шедьтӥзы. Нялтас верано ке, компьютер ласянь соос монэ трослы дышето ни, асьсэос ик маке басьто-вузало.

Боччаен шудон вылысь милемлы нимысьтыз шаръёс сётӥзы, пиосмы дорын шудыны дышетско. Ӵошатскон дыръя заллэн быдӟалаез 6х12 метр луыны кулэ, нош пиосы шаръёсты зӥръяло вал дорысь бадӟымаз комнатаын. Гуртысь спортзалэ куриськимы но, милемлы пумит ӧз луэ, шумпотӥмы, ӧсъёсты но коляскаен пырон вылысь тупатӥзы. Тау карисько “Чутырский” хозяйствоен кивалтӥсьлы Пётр Ильич Перевощиковлы, котьку юрттӥське.

Озьы Эгра ёросысь Чутыр черкогуртысь Корепанов агай-вынъёс 2 ар ӵоже Балезино ёрос понна очко люканы юрттӥзы. Любовь Витальевна сюлмысь тау каре Елена Сусековалы. Но Корепановъёслы Балезиное ветлыны кыдёкын потэ, Ижевск матынгес, пе, собере, асьсэ ёроссэс но вормонъёсынызы данъямзы потэ. Та дырлы Эгра ёросысь инвалид колясочникъёслэн командазы ӧвӧл ай.

Соин ик Любовь Витальевна Константин но Артём пиоссэ арнялы одӥг пол Ижевске нуллэ. Юри машина но басьтӥллям, 2 коляска мед тэроз шуыса. Оло, коньдонэн шуг-секытъёссы но кылдыло, но кышномурт ӝот-ӝот шуиз, мон коньдон басьтӥсько ук. Та вакытэ пиос кутэмын Удмуртиысь инвалид спортсменъёслэн бочча шудонъя сборной командаязы. Оло, соослэсь кужмогес шудӥсьёс но вань, но кышномурт верамъя, вань инвалидъёс тренировкаосы ветлыны луонлык уг шедьто. Соин ик командае но тросгес шедё, дыр, Ижевсклы матэ интыяськем ёросъёсысь инвалидъёс.

— Бочча шудон классификацияя пӧртэм группаослы люкиське, кудӥз ке паралимпийской амалэ пыре, мынам пиосы пӧртэм группаосын шудо, — шуэ Любовь Корепанова. — Пандемиен сэрен гуртамы тросгес пукиськомы. Ма, собере сюрес вылэ потыны коньдон но кулэ, Удмуртилэн палэназ мыноно ке, эшшо но тросгес. Октябрь толэзе одӥгеныз пиеным Россилэн чемпионатаз — Москва улосысь Пересвет городэ — ветлӥмы. Мынон-ветлонмы 40 сюрс манет тыр усиз, солэсь оглюкетсэ бӧрысь берыктӥзы.

Л. Корепанова тау каре аслаз анаезлы, тазалыкез мед луоз ай, пе. Юртъер котырын берганы яра, ассэ куд-ог дыръя учконо луылэ ке но. Озьы ик юрттӥськыны вуыло мужикезлэн братэз семьяеныз. Егит дыръяз Любовь Витальевна спортэн эшъяськем: куасэн бызьылэм но ыбылӥськем. Спортлы али дырыз уг кыльы, ваньмон дыръяз яратэ лыдӟиськыны, сяськаос будэтэ, сике ветлыса, узы-борыя. Со сяна, гуртысь клубе ветлыса, спектакльёсын шудэ, нош котьмалэсь но зол яратэ чорыганы. Шулдыр гужем нуналъёсы пиоссэ сьӧраз кутэ.

Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА