Эфирез воштӥз чильпаськонэн

Кытчы ышиз «Мылысь-кыдысь» передачаез кема аръёс ӵоже нуэм журналист Анна Федотова? Маин воштӥз эфирез?

А. Федотова аслаз керттэм курткаеныз

Пенсие потыса, Анна Васильевна быдэсак выйиз киуж дуннее. Чильпам, керттэм, гындыса лэсьтэм дӥсьёсыз сомында люкаськиллям ни, Анна Васильевна табере ӟудэмын: выль шкаф, пе, басьтоно яке киужен выремысь дугдоно?

— Но кыкетӥез уз пӧрмы ни, малпасько. Угось нунал вордске но, йырме бергатыны кутскисько: ма меда выльзэ кылдытоно ай туннэ? Чаклай ни: киужтэк пукисько ке, висьыны усисько. Бен, керттӥськыны, чильпаськыны мон пичи дырысеным ик яратылӥ. Но ужан вискын киужлы дыр шедьтыны капчи ӧй вал. Нош табере ваньмон дыры тросгес луиз бере, ваньзэ чиньы йылъёсын эскерем-лэсьтэм потэ: ыж гонэз гындыса, суредъёс пӧрмытыны, дӥсь керттыны. Та ласянь юрттэ ивор вотэс: отысь пӧртэм киужлы дышетӥсь мастер-классъёсты шедьтӥсько. Озьы кӧня ке ар талэсь азьло аслым выль уж усьтӥ: пӧртэм буёло ыж гонэз (войлокез) коттыса гындӥсько, солэсь пӧртэм суредъёс кылдытӥсько. Соос табере улон сэрегысьтым борддоръёсме шулдырто: инкуазь суредъёсын, коӵышъёсын, сяськаосын, — шуэ А. Федотова.

Ыж гонэз туж усто гындэ вылэм Анна Васильевналэн атаез Василий Фёдорович Ефимов. Гын сапегъёссэ басьтыны Шаркан ёросысь Байкей гуртысьтызы гинэ ӧвӧл, палэнысь но адямиос вуыло вылэм. Туж чебер суредаськем но: корка пушкысьтызы борддоръёссэс олокыӵе но суредъёсын чеберъям. Нялтас вераса, со Быдӟым оже пыриськемын, Берлинозь вуэмын, отысь Рейхстаг вылэ фамилизэ но гожтыса кельтэм.

— Ма, мамае но, Валентина Петровна Сунцова, ужлы усто нылкышно вал, — азьланьтэ А. Федотова. — Со мынам вордэм анае ӧй вал ке но, сюранай шуыны ымы уг пыры. Мамамы улонысь кошкем бере со ми доры коркамес югдытыса пыриз. Сьӧраз Вера нылыз лыктӥз на, озьы ми 6 нылпиё семьяын быдэсмим. Анаен атай шуылозы вал: ма борды кутскид, ваньзэ рос-прос быдэстоно, вань сюлэмдэ сётыса. Кыӵе гинэ ужен медам выры, верам кылъёссэс ноку уг вунэтӥськы…

Киуж дуннее Анна Васильевна кыскиз ни котырысьтыз вань нылкышноосты. Чильпаськон венез киязы ноку но кутылымтэ эшъёсыз, эсьмаса, табере шатыр! чильпасько, керттӥсько.

Ирландской амалэн чильпам кардиган











— Аслым тужгес но кельше ирландской амалъя чильпаськон. Шуом, сяська бурдъёсты, куаръёсты чильпаськод, соосты куспазы чильпаса ик герӟаськод — векчи жильыосын кыскам кадь. Та понна мынам вань губкалэсь миндэре, со вылын чильпаськыны туж лякыт. Та ирландской амалэн зэмос композиция кылдытыны луэ. Вань ни сяськаё-куаро жилетэ, мульыё-куаро кардиганэ. Луэ на пӧртэм быдӟалаен квадратъёс чильпаны но соосты куспазы герӟаны — сыӵе арбери лякиё шобрет тусо луэ. Таӵе амалэн пӧрмытэм киужъёсы но лачак: дӥськутэ но, корка пушкын кулэ луись арбериос но.

Ыж гон суредъёсыз чеберто сад-бакчаысьтыз но юртсэ. Пенсие потыса, Анна Васильевна сое нылкышно йыраз огназ пуктӥз.

— Ай «Мылысь-кыдысь» передача бордын ужакум, огпол вуылӥм Якшур-Бӧдья ёросысь кибашлы нылкышно доры, — шуэ А. Федотова. — Со ачиз коръёслэсь корка пуктэм — зэмос воргорон кадь кужмо, корка пушсэ но аслаз киужъёсыныз чеберъям. Ӟеч сюлмын вожъяськыса учки соку та нылкышно шоры. Малпай, дыр вуоз, мон но корка пуктон борды басьтӥсько. Кӧня ке ар талэсь азьло малпанэ быдэсмиз. 6 метр кузьдалаен-пасьталаен коркаме ӝутыны пӧрмытӥ. Одӥгез уж пӧрмемъя мукетыз, куинетӥез борды басьтӥськем потэ. Мылкыд гинэ медаз юскиськы.

Елена Никитина