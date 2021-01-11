Эру карон, Шайтан уллян, Акашка

2020-тӥ арын толсуре улонэ потӥз Ева Тулузэн но Николай Анисимовен дасям «Варклед-Бӧдья удмуртъёслэн тулыс сям-йылолъёссы» монография.

Эру карон

Фото: Николай Анисимов

Книга 2 — англи но ӟуч — кылъёсын гожтэмын, дасямын Эстониысь Тарту карын. Сое поттыны юрттӥзы Тартуысь Эстон литературной музей но Историяя, кылъя но литературая Удмурт институт, книга сӥземын Удмурт кунлыклэн 100 ар тырмонэзлы. Огъя тиражез — 300 экземпляр. Бордаз ватсамын 4 этнографической фильмъёсын 2 DVD дискъёс но туспуктэмъёсын бичет. Фильмъёс поттэмын англи но ӟуч субтитръёсын. Монография гожтэмын 2017-тӥ арын Татарстанысь Огырчи (Агрыз) ёросысь Варклед-Бӧдьялан экспедициын бичам материалъёслы луыса.

Та удмурт гурт туж тунсыко луэ. Пӧртэм аръёсы асьме шаерысь но кунгож сьӧрысь тодосчиос вуылӥзы татысь удмуртъёс доры вашкала но туала удмурт сэбедъёсты но фольклорез бичан понна. Кема аръёс ӵоже бигеръёс пӧлын улыса, варклед-бӧдьяос быгатӥзы утьыны анай кылзэс, вашкала йылолъёссэс но осконзэс, ӧз пыре христианствое но, исламе но, туннэ нуналозь возизы но возё анай-атайёсынызы кутэм вӧсьсэс. Оло, соин но куд-ог тодосчиос та гуртэз «удмурт Мекка» нимало.

Татысь удмуртъёслэн аспӧртэмлыко йылолъёссылы трос гинэ тодослыко (научной) ужъёс, фильмъёс, выставкаос сӥземын ни. Озьы ке но, варклед-бӧдьяослэн мылысь-кыдысь ӧтеменызы, 2017-тӥ арын Эстониысь но Франциысь тодосчиослы матысьгес тодматскыны кылдӥз гуртын возиськись сям-йылолъёсын, туала улонэн. Радъямын вал нимысьтыз экспедиция, озьы Ева Тулуз но Николай Анисимов гожтӥзы вылӥ верам монографизэс. Отчы пыремын узыр сям-йылолъёслэн оглюкетсы гинэ — тулыс, Быдӟыннунал (Пасха) котырын, ортчись йылолъёс: пиослэн быдэ вуонзылы сӥзем Эру/Эур карон, жоб лулъёсты уллян-палэнтонлы сӥзем Шайтан уллян, нылъёслэн быдэ вуонзылы сӥзем Ныл кураськон, со сяна, Акашка но Вӧсьнерге. Куд-ог сям-йылолъёс аръёс ӵоже воштӥськемын ни. Озьы ке но, мукет удмурт гуртъёсын ӵошатыса, татын утиськемын на вашкала йылол, ар ӵоже нуиськись чакласьконъёс, фольклор. Варклед-бӧдьяос понна ваньмыз та улонзылэн огдышем люкетэз луэ.

Та монографиын ми историе кельтыны тыршимы 21-тӥ даурлэн кутсконаз Варклед-Бӧдьялан улӥсь тулыс сям-йылолъёслэсь пуштроссэс но туссэс. Ватсаса вераме потэ на: 2018-тӥ арын Эстон йӧскалык музей нырысьсэ радъяз «Дырвырӟон: удмурт егитъёслэн быдэ вуон йылолъёссы 1993/2017» туспуктэмъёсын адӟытон. Со 5 кылын мынӥз: удмурт, ӟуч, англи, эстон но француз. Туннэ нуналлы та адӟытонэн тодматскизы ни Татарстанысь Варклед-Бӧдьялан, Ижкарын, Эстониысь но Венгриысь куд-ог каръёсын.

Тау кылъёс вераммы потэ Варклед-Бӧдьялась калыклы лулысь-сюлмысь пумитамзы, утялтэмзы но тодон-валанзэс сётэмзы понна, нимысьтыз тау — Михайловъёслэн но Матвеевъёслэн семьяоссылы, Ольга Халитовалы но «Инвис» ансамбльлы. Тау шуиськомы на ваньмызлы, кин пыриськиз книгаез но фильмъёсты дасянэ. Книгаосты одно ик тыршомы Удмуртие но Татарстанысь Варклед-Бӧдьяла вуттыны.

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Автор: Николай АНИСИМОВ, философияя доктор, филология наукаосъя кандидат