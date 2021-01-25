Эктэ но, серекъя но
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Дэри ёросысь Ожмос-Пурга гуртысь Раиса Колпакова ас вакытаз пудо першалын, зоотехникын, скал кыскисьын ужамын. 80 аресаз вуэм нылкышно со аръёссэ шумпотыса тодаз вае.
Раиса Ильинична огназ 2 пиналзэ будэтыны, юртсэ возьыны, ужын но котькинлэсь усто луыны пӧрмытӥз. Пиосмурт ужез но туж вала. Асьсэлэн корказы 1967-тӥ арын быдэсак ӝуаз, сое выльысь лэсьтоно луиз.
— Пичи пиналъёс курегпуз пыжыны кутскиллям, — вера Раиса Колпакова. — Соку гуртысь 4 хозяйствоын тылпу гомаз. Выль ӝутэм коркамы пеньлы пӧрмиз. Сузэръёсылэн но хозяйствозы быриз. Олокытысь кужым шедьтӥськиз на эшшо одӥг юрт ӝутыны. Зол курадӟиськиз соку. Колхозын но сыӵе ик секыт уж вал. Инмарлы тау, вордэ ни монэ татчыозь.
Егит дыръяз пудо эмъясе дышетскемез туж потэ вал. Алнаш ёросысь Асан совхоз-техникуме но пыриз. Но пельыз лябен дышетӥсьёслэсь мар верамзэс ӧзгес валалля. Таин сэрен дышетсконзэ куштоно луиз. Но киыз мынэ, сюлэмыз шӧдэ, валанэз тырме вал висись пудоосты бурмытыны. Соин но та ужез колхозын солы ик оскылӥзы. Тынад кадь ӟеч нокинлэн уг пӧрмы, ужа, шуылӥзы. Дояркаын ужакуз, солэн скалъёсыз котькинлэсь трос йӧл сётылӥзы.
— Соку искалэз киын кысконо вал ай. Группаын 17-18 искал. Ӵукна 4 часысен гидэ васьконо ни вал. Эшшо ке, бусые мыныса, турын турнаськом, сое асьме вылын пудолы вайиськом. Пинал дыр секытэн ортчиз. Берло ни дойка потӥз. Соку 30-лэсь трос искал кыскимы ни. Аппарат сётӥзы но, нёшто шум уд поты? Инмарлы тау, колхоз мынэсьтым ужамме дунъяны валаз: олокытчы но путёвкаен ысъяз. Болгариез, Венгриез, Румыниез адӟи. Колхоз со вакытэ кужмо вал на. Жаль, али хозяйствоослы, фермеръёслы ужась калык трос
кулэ ӧвӧл. Со ик колхозмылэн быронэз но луиз, лэся.
Раиса Ильиничнаез пенсие потэмез бере но колхозысь кематэк ӧз лэзе. Бератаз со кунян сюдӥз.
— Ӵош ужась эшъёсы вечак шуо вал: Райкапай, эн кошкы, кин тон кадь ужалоз на? Пенсие потэме бере но гуртоос доразы скал эмъяны, парсь сузяны вечак ӧтё вал, — шуэ песянай.
— Анаймы весь ужаны, милемыз ӟеч вордыны выриз, — шуэ нылыз Алевтина Ипполитова. — Ёрмыса улэммес ноку уг тодӥськы. Азбар тыр парсь, тылобурдо вордӥськом вал. Скалэн вечак улӥмы. Сервант, стенка но гуртамы ми нырысь ик басьтӥмы. Солы котьку котькыӵе сюлмаськонэз вераны луэ: кылзэ, вала.
Раиса Ильиничналэн киыз киужлы мынэ. Нылпиосызлы, соослэн пиналъёссылы кыштыр керттӥське, вуриське.
— Тол ӝытъёс кузь но мӧзмыт медам потэ шуыса, «Пурга куараос» ансамбле ветлӥсько, кырӟамъяськисько. Эктӥсько но, серекъясько но эшъёсын ӵош. Мылкыд каньыл луэ, — вера Раиса Колпакова.
Елена САРАМАТОВА
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