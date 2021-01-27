Эгра ёросысь Лозо-Люкын коронавирус алям вакытэ лэсьтыны кутскизы ыж гонлэсь шудонъёс

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 27 января, 2021 13:07

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Та понна соос сӥлы каремын Удмуртилэн Тӧроезлэн «Ӟеч ужъёс» премиеныз. Премилы луыса ик лозо-люкъёслэн табере мастер-классъёс ортчытъяны телевизорзы луоз. Ыж гонлэсь шудонъёс лэсьтон борды кутскизы арлыдоос, но табере соос та ужлы мыло-кыдо дышетон ни нылпиосты но. Гуртысь культурая юртысь ужасьёс Галина Митрофанова но Алевтина Зайцева верамъя, табере куд-огзе, шудонъёссэс вузаса, коньдон но поттыны дыше ни. Эшшо доразы вуылыны кутскизы туристъёс но, соос мыло-кыдо пырисько мастер-классъёсы.

Элина Кумачёва

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 27 января, 2021 13:07
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