Ческыт тол
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«Тыро гулбеч» конкурс 2 толэзь ӵоже ортчиз. Отчы пӧртэм туспуктэмъёс но рецептъёс вуизы.
Кылсярысь, Шаркан черкогуртысь Елена Перевозчикова толлы 500-лэсь трос банкаос — компотъёс, сылалтӥськемъёс — дася. Мукетъёслэн но гулбечъёссы узыр вылэм.
Редакцие ужъёс вуэм бере малпан кылдӥз: Шаркан ёросын улӥсьёс толлы тросгес ческыт сиён дасяло яке газетмес тросгес лыдӟо. Угось татысь трос туспуктэмъёс вуизы. Шарканысь Алевтина Лебедевалэн гулбечаз 250 пала банкаосыз, нош Балтач гуртысь Валентина но Николай Трефиловъёслэн — 100-лэсь трос. Кияса ёросысь Уддяди гуртысь Елена Берикян толлы 350 банка дася. Озьы ик тыро гулбечъёссэс возьматӥзы Дэри ёросысь Выль Синтег гуртысь Наталья Андреева, Сьӧлта черкогуртысь Нина Келарева, Можга ёросысь Пичи Сюга гуртысь Августа Никитина. Городын улӥсьёс но паймытӥзы: Ижысь Елена Петровалэн гулбечез — лоджия.
— Бакчамы но гуэн гаражмы квартирамылэсь кыдёкын ӧвӧл, — шуэ Елена Петрова. — Озьы но тыро банкаосмес гуозь нуыса ум вуиське. Лоджиямес юри шуныт каримы, ӝажыос лэсьтӥмы — консерваос толалтэ уг кынмо. Малпамтэ шорысь куноос лыкто ке, кыдёке ветлонэз уг луы.
Вань туспуктэмъёсыз учкыса но рецептъёсыз лыд-
ӟыса, «Тыро гулбеч» конкурсын вормись луиз Шаркан ёросысь Елена Перевозчикова (туспуктэмез но рецептъёсыз сётэмын 44-тӥ номерын). Нош Ижысь Елена Петроваез пусйиськомы йӧспӧртэм гулбечез понна. Таосты редакциын кузьым возьма.
Валентина Емельянова
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