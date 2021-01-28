Ческыт сюресэз ортчод — пельнянь веръялод

«Пельняньлэн калыккуспо нуналэз» фестиваль ортчоз Ижысь Киров нимо паркын 13-тӥ тулыспалэ. Но та «ческыт» праздникен калыклэн кӧтыз огнуналскын уг тыры — соин пельняньлы сӥзем ужрадъёс ортчо ини элькунамы выль ар кутсконысен.

«Удмурт дунне» газетысь ужасьёс гусъяськизы Алнаш ёросысь Кучыранын пӧрма пельнянен

Туспуктӥз Маским Егоров

Та дыре ортчись огез тунсыко ужрад — «Ческыт сюрес» квест. Пельнянь сиыны но элькунмес котыръяны яратӥсьёс вуыло Удмуртиысь 15 интыосы — культурая но туризмъя центръёсы, турмаршрутъёсы. Та дыре шаермес 50-лэсь ятыр команда котыръя, тросэз семьяосынызы, эшъёсынызы пырисько. Ижысь Екатерина Игнатьева «Ческыт сюрес» вылэ потӥз 2 нылпиеныз но Можга ёросысь Пудга черкогуртын улӥсь анай-атаеныз ӵош. Семья вуылӥз ини 10 интые.

— Кылем арын гужем анай-атаеным ӵош «Даур» квестэ пыриськыны малпамы вал, но 6 интые гинэ вуылыны быгатӥм. Выль квест ялӥзы но, малпамы: 15 интыез ортчыны ум быгатэ шат? Вань интыосын туж кельше. Шумпотӥськомы, удмурт кылын пумитало ке, — вера Екатерина Игнатьева.

«Ческыт сюрес» квест гочатӥз «Удмурт дунне» газетысь корреспондентъёсты но. Пельнянь, чебер инкуазь но шулдыр мылкыд дуре ми вуылӥмы Алнаш ёросысь Кучыран гуртысь культурая но туризмъя «Советская деревня» центре. Татын милемды кылем даурысь школаен, улон-вылонэн тодматӥзы но пельнянен утялтӥзы.

Квестын, фотоконкурсын но мукет конкурсъёсын вормисьёсты пусъёзы 13-тӥ феврале Ижысь Киров нимо паркын бадӟым шулдыръяськон дыръя. Татын ик тодмо луозы 50 килограмм пельнянь но мукет призъёсты утэм муртъёс. Котьку сямен, фестивале вуэм куноос понна ортчоз концерт — шулдыр гуръёс улсын пельнянь эшшо ческытгес кошкоз. Тэркыос вадьсын поръясь пар дуре кыстӥськозы шудонъёсы, ӵошатсконъёсы пыриськем муртъёс но. Удалтоз «Калашников Спорт» огазеяськонлэн PelmenRun бызьылоназ вормисьёслы — соослы быдэс тусь пельнянь кузьмалозы.

Пиналъёс но анай-атайёс понна радъяськоз «Пельнянь нискылан». Отчы пыриськисьёслы салазкиоссы, дӧдьыоссы, тюбингъёссы вылэ пельнянь суредано яке аспӧртэм материаллэсь «кутэм» пельнянез нискылан вылэ ляконо. Пельнянь интые удмурт калык выжыкылъёсысь геройёсты суреданы луоз. «Пельнянь нискыланэ» пыриськыны мылкыд карисьёслы заявка келяно фестивальлэн pelmenfest.ru вотэс бамаз 10-тӥ февралёзь. Татын но «Пельняньлэн калыккуспо нуналэз» огинлэн «ВКонтакте» вотэс бамаз вань ужрадъёслэн ортчемзы сярысь пыр-поч мадемын.

Анастасия Шумилова