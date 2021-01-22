Улӥз ке гурт…
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Гуртлэн арезлы сӥзьыса, лыдӟисьёсмы пӧлын ялӥськом «Улӥз ке гурт…» выль конкурс!
Возьмаськом таӵе номинациосъя ужъёстэс:
• «Кызьы улӥськод, гуртэ?» — туала гуртлэн улэм-вылэмезлы, сюлмаськонъёсызлы, югдурысь потон амалъёслы сӥзем материал. Со луыны быгатоз кызьы ке бырись гуртъёслы, озьы ик азинлыко эштосъёслы сӥзем репортаж, статья, эскерон (исследовательской уж).
• «Тонэн кылисько!» — гуртэ кылем, берытскем адямиос, вань улонзэс гурт удыслы сӥзем ветеранъёс яке егит специалистъёс сярысь зарисовкаос.
• «Мон гуртын улӥсько!» — чеберлыко произведениос: верос, кылбур, кырӟан.
Со сяна, эн вунэтэ «Гурт адями» конкурсмы сярысь – ивортон печатламын кылем номерамы 14-тӥ толшоре (январе). «Гурт адями» конкурсэ ӵектэм адямиосты сярысь зарисовкаосты лыдэ басьтэмын луозы таяз но конкурсын!
Гожтэм материалъёстэс редакцие келяно гожтэтэн яке электрон почтае. Бордаз умой луысал ӟеч туспуктэм ыстыны. Гожтэтады одно пусъелэ быдэсак нимтулдэс, улон интыдэс, телефондэс.
Йылпумъянъёс лэсьтом ар пумын. Котькуд номинацияя быдэн 3 вормисез быръёмы, соос коньдон кузьымъёсын пусъемын луозы но шаерысьтымы тодмо-дано интыосы вуылозы. Озьыен, кутским!
УД
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